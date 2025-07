Europa continuă să importe gaz rusesc, „spălat” și etichetat ca fiind de altă origine / Care este situația în România și în regiune

Comisia Europeană vrea să interzică total importurile de gaze din Rusia până în 2027. Din 2022, de când Rusia a atacat Ucraina, țările europene nu mai aduc gaze rusești prin conducte, însă consumă gaze lichefiate, cei mai mari consumatori fiind Ungaria și Slovacia, țări care de altfel s-au opus planului Comisiei Europene. În plus, gazele rusești continuă să fie folosite și de alte state, însă „plimbate” prin țări terțe și „rebranduite” ca fiind de altă proveniență.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului european PULSE, o inițiativă europeană de promovare a parteneriatelor jurnalistice transfrontaliere. Au contribuit Florentina Cernat – HotNews.ro (România), Vladislava Peeva – Mediapool.bg (Bulgaria), Maryna Svitlychna – OBCT (Italia), Günther Strobl – Der Standard (Austria) și Matěj Moravanský – Deník Referendum (Cehia).

România este privilegiată pentru faptul că are o producție internă mare de gaze, care poate acoperi întregul necesar al țării într-un an de consum normal. Doar iarna, în vârfurile de consum geroase, este nevoie de importuri pentru a alimenta consumatorii români. Mai mult, din 2027, uriașul zăcământ de gaze offshore Neptun Deep din Marea Neagră va aduce gaze suplimentare la suprafață, iar surplusul pe care îl va avea România va fi exportat.

Țara noastră a importat în ultimii 20 de ani ani cantități marginale de gaze din Rusia (sub 10% din consum) și, oficial, a sistat aceste importuri din 2022, din primele luni ale războiului din Ucraina. În luna februarie a acestui an, când temperaturile au fost foarte mici și unii traderi din România au importat gaze din Turcia, prin Bulgaria, au existat suspiciuni că acele cantități proveneau de fapt din Rusia.

Federația Rusă exportă gaze în Turcia prin conducta Turkstream

Într-o conferință de presă din februarie, ministrul român al Energiei, Sebastian Burduja, a admis faptul că importurile de gaze care vin în țara noastră prin sud, via Bulgaria și Turcia, ar putea proveni din Rusia. Aceasta deoarece Turcia etichetează gazul pe care îl exportă ca fiind turcesc, indiferent dacă îl cumpără din Rusia sau din Azerbaidjan.

Inaugurarea conductei de gaz Turkstream, în prezența premierului bulgar Boyko Borisov, președintelui rus Putin, președintelui turc Erdogan și președintelui sârb Aleksandar Vucic, ianuarie 2020. Foto: Lefteris Pitarakis / AP / Profimedia

„Molecula de gaz nu are steag. Gazul vine din Turcia și turcii consideră că orice moleculă de gaz din Turcia este gaz turcesc, deși ei importă și din Azerbaidjan, și din Federația Rusă. Este greu să spunem că o moleculă de gaz care ajunge în România provine din Azerbaidjan sau din alte părți”, a precizat ministrul.

Această „rebranduire” a gazului rusesc nu este valabilă doar pentru România, ci și pentru alte țări europene.

Austria continuă să depindă de gazul rusesc

Dependența Austriei de gazul rusesc a fost și continuă să fie una dintre cele mai mari din Europa. În februarie 2022, la momentul invaziei Rusiei în Ucraina, gazul rusesc reprezenta 79% din consumul total al Austriei. Această pondere a crescut la 81% în martie 2022, apoi a scăzut la un minim de 17% în luna octombrie a aceluiași an, lucru explicabil prin reducerea bruscă a volumelor trimise de Rusia prin Ucraina și Slovacia în a doua jumătate a lui 2022.

În lunile următoare, ponderea gazului rusesc a crescut din nou, ajungând la o medie de 63% și atingând un maxim istoric de 98% în decembrie 2023.

Motivul: Rusia a început din nou să livreze volumele convenite contractual, în timp ce consumul intern s-a redus semnificativ, inclusiv ca urmare a creșterii mari a prețurilor la gaze. În prezent, ponderea gazului rusesc rămâne peste 80%.

Guvernul a făcut numeroase anunțuri și a adoptat măsuri de imagine pentru a arăta că Austria dorește să reducă în mod proactiv ponderea gazului rusesc. De exemplu, o delegație ministerială condusă de cancelarul federal Karl Nehammer a călătorit în Emiratele Arabe Unite în octombrie 2022 pentru a comanda un transport de GNL (gaz natural lichefiat).

OMV are contracte cu Gazprom până în 2040

Acesta ar fi suficient pentru alimentarea a 65.000 de gospodării timp de un an. Problema de bază însă a fost – și continuă să fie – că OMV, cel mai mare furnizor de energie din Austria și primul cumpărător de gaz rusesc din Europa de Vest încă din 1968, are contracte de achiziție pe termen lung cu Gazprom. Acestea au fost prelungite în 2018 și sunt valabile până în 2040.

Totuși, OMV, care produce gaze naturale proprii în largul coastelor Norvegiei prin participații, a asigurat faptul că își poate alimenta clienții 100% cu gaze non-rusești. Pentru aceasta, OMV a obținut și drepturi de tranzit de la operatorii de conducte pentru a aduce gaz din Norvegia sau GNL din porturile Mării Baltice sau ale Mării Nordului în Austria.

Cu toate acestea, atât timp cât gazul din Rusia este disponibil, aceste rute alternative nu sunt folosite, din cauza clauzei „take or pay” din contractele cu Gazprom. Asta înseamnă că OMV trebuie să plătească gazul convenit contractual, chiar dacă nu îl preia efectiv.

Anumiți furnizori de energie, precum Kelag (începând din iulie 2024), au înlocuit complet gazul rusesc, iar Wien Energie a anunțat că va face acest lucru în 2025.

În ceea ce privește stocarea gazelor, Austria este una dintre țările europene cu cea mai mare capacitate per capita. Statul a creat o rezervă strategică de gaze care reprezintă aproximativ o cincime din volumul total de stocare (circa 100 TWh).

În prezent, depozitele de gaze ale Austriei sunt aproape 93% pline.

Cehia importă gaze rusești prin alte țări

Invazia rusă pe scară largă în Ucraina a avut loc exact în momentul în care vechiul guvern ceh condus de Andrej Babiš a fost înlocuit de unul de centru-dreapta condus de Petr Fiala.

Acesta a început să sprijine Ucraina în mai multe moduri, una dintre măsuri fiind reducerea rapidă a importului de gaze rusești, care fusese tradițional foarte ridicat în Republica Cehă.

Ministrul Industriei, Jozef Síkela, a inițiat un program de achiziție a unor terminale de GNL și spații de stocare în Olanda și a negociat cu furnizori alternativi precum Qatar și Statele Unite. Pe parcursul verii lui 2022 și întregului an 2023, Republica Cehă aproape că nu a mai importat gaze rusești, conform datelor Ministerului Industriei.

„Înainte de iarna trecută, am auzit de la diverși parlamentari din opoziție și experți că nu vom putea face față iernii fără gaz rusesc. Am trecut cu bine peste iarnă și, de la începutul acestui an, niciun metru cub de gaz din Rusia nu a ajuns la noi”, a spus atunci ministrul Jozef Síkela.

Situația s-a schimbat. Gazul rusesc este importat acum în Republica Cehă prin țări terțe, în principal Slovacia. Este dificil, însă, de determinat cantitatea exactă de gaz rusesc intrat în țară din cauza tranzacțiilor anonime de pe piață, determinate în principal de preț.

Purtătorul de cuvânt al oficiului statistic ceh a comentat: „Piața gazelor a fost extrem de turbulentă în ultimele șase luni, ceea ce a creat provocări nu doar comerciale, ci și tehnologice. Prin urmare, este foarte dificil în prezent să identificăm țara de origine a gazului”.

Cehia folosește în continuare gaz rusesc, dar și-a diversificat sursele

O cantitate semnificativă de gaz rusesc curge prin conductele Eustream, deținute de statul slovac și de oligarhii cehi Daniel Křetínský și Patrik Tkáč.

Depozitul de gaz natural Eustream din Velke Kapusany, Slovacia. Foto: Abaca Press / Profimedia

Potrivit investigațiilor Deník Referendum, Křetínský are legături personale cu Vladimir Putin și cercul său. El este listat de Agenția Națională Anticorupție din Ucraina (NACP) ca sponsor al războiului rusesc, inclusiv prin compania sa Metro Cash & Carry.

Deși figurează pe această listă, Křetínský a primit numeroase fonduri europene pentru modernizare și reconversia centralelor pe cărbune în centrale pe gaz.

Concluzie: Republica Cehă folosește în continuare gaz rusesc, însă și-a diversificat sursele. Cei mai mari furnizori actuali sunt Norvegia, Statele Unite și Qatar, prin infrastructura germană de gaze.

Bulgaria și importul ascuns de gaz rusesc

Deși Gazprom a anunțat că a oprit livrările de gaze naturale către Bulgaria în aprilie 2022, în următorii doi ani, combustibilul rusesc a continuat să intre în țară în cantități în scădere. La începutul anului 2024, gazul rusesc a dispărut brusc din rapoartele vamale bulgare, dar Federația Rusă a rămas un importator de gaz în Bulgaria. Rusia nu mai importă gaz propriu, ci spune că importă gaz turkmen.

Datele Institutului Național bulgar de Statistică privind importul de gaze în Bulgaria, după țara de origine a materiei prime și după țările partenere, arată că o parte din cantitățile declarate ca fiind gaz turkmen au fost importate din Rusia. Nu este clar de ce companiile ruse importă gaz turkmen în Bulgaria, au comentat pentru Mediapool participanți din piață.

Dar, potrivit unora dintre aceștia, este de fapt o „rebranduire” a gazului rusesc, o posibilă explicație fiind evitarea taxei impuse de guvernul bulgar – de 20 de euro pe megawatt/oră pentru importul și tranzitul de gaz rusesc la finalul anului 2023.

Gazul rusesc este declarat ca fiind turkmen la vama bulgărească

După un protest al Ungariei și Serbiei, care au susținut că această taxă ar scumpi gazul rusesc care ajunge la ele prin TurkStream via Bulgaria, taxa a fost anulată de Parlament. Comercianții bulgari de gaze cred că gazul rusesc „dispare” de la intrarea în conductele bulgare ca măsură de precauție. Sunt informații că firmele care colaborează cu Gazprom au declarat gazul rusesc ca fiind turkmen.

Acest artificiu este posibil pentru că sistemul vamal bulgar permite ca originea gazului să fie declarată la vamă fără a fi necesar să se atașeze documente care să dovedească achiziția de la compania extractoare.

Mai mult, gazul rusesc poate intra în mod indirect prin Turcia, Grecia și România. Acest lucru este posibil pentru că, potrivit regulilor vamale, odată ce gazul a intrat într-o țară și a fost taxat vamal, poate primi ca origine țara respectivă. Acest lucru se aplică mai ales în cazul Turciei, care devine un importator semnificativ în Bulgaria.

În prezent, gazul azer domină piața bulgară, urmat de cel turkmen și turcesc. Cantități mai mici de gaz românesc și grec ajung și ele în Bulgaria.

40% din importurile de gaz ale Italiei proveneau din Rusia înainte de război

O parte semnificativă a gazului natural furnizat Italiei în 2021 își are originea în Rusia și a fost transportat prin conducte prin Ucraina. După începutul războiului din Ucraina, Italia și-a redus considerabil dependența de gazul natural rusesc.

Datele la nivel național arată că, în 2021, circa 40% din importurile de gaz ale Italiei proveneau din Rusia (72,6 miliarde de metri cubi) și că gazul rusesc era o componentă esențială pentru generarea de electricitate, reprezentând cel puțin o cincime din consumul de electricitate al Italiei, însă în 2022 această cotă a fost redusă la 19%.

Guvernul a elaborat un plan național de limitare a consumului de gaz natural pentru 2022, în vederea reducerii consumului cu 15% în perioada 1 august 2022 – 31 martie 2023.

Acest plan cuprindea inclusiv creșterea importurilor pe conducte din Algeria și Azerbaidjan și sporirea importurilor de GNL (gaz natural lichefiat) din Qatar, SUA și țări africane.

Algeria a căpătat o importanță majoră pe piața italiană, prin acorduri bilaterale inițiate de Mario Draghi și continuate de Giorgia Meloni – cota Algeriei a crescut la 36% în 2023.

Gaz rusesc cumpărat prin „flote fantomă”

Prin conducta Tarvisio (legătură cu Austria), volumele au crescut de la 2,8 mld mc în 2023 la 5,6 mld mc în 2024. Cu toate acestea, creșterea cea mai mare s-a înregistrat la importurile de GNL, cumpărat din piețe secundare prin contracte spot, multe provenind indirect din Rusia.

Există îngrijorări că Italia ar fi cumpărat GNL rusesc prin „flote fantomă” pentru a ocoli sancțiunile.

Cu toate acestea, subsecretarul pentru mediu, Vannia Gava, a declarat că Italia rămâne angajată în diversificarea surselor de energie și a evidențiat trei strategii principale: extinderea TAP pentru a dubla importurile, creșterea importurilor din Algeria (chiar dacă în 2024 a scăzut) și intensificarea importurilor de GNL, în special din SUA.

Italia intenționează să-și dubleze importurile de GNL din SUA până în 2026, deși există preocupări legate de costul ridicat.