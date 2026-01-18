„Europa nu se va lăsa şantajată”. Cum răspund statele europene care susțin Groenlanda în fața amenințărilor tarifare ale lui Trump

Cele opt ţări europene ameninţate de președintele american Donald Trump cu taxe vamale suplimentare din cauza faptului că se opun achiziţionării Groenlandei de către SUA au emis duminică o declarație comună în care își exprimă solidaritatea cu poporul din Groenlanda, ca parte autonomă a Regatului Danemarcei, şi subliniază importanţa suveranităţii şi integrităţii teritoriale a insulei arctice, relatează Reuters.

„Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun”, arată Finlanda, Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Marea Britanie și Suedia în comunicatul comun cu Danemarca.

„Amenințările cu taxe vamale subminează relațiile transatlantice și prezintă riscul unei spirale descendente periculoase”, arată statele semnatare, referindu-se la anunțul lui Trump de sâmbătă, conform căruia li se vor impune de la 1 februarie taxe vamale suplimentare de zece procente.

„Suntem pe deplin solidari cu Regatul Danemarcei și cu poporul din Groenlanda. Pe baza procesului început săptămâna trecută, suntem pregătiți să purtăm un dialog bazat pe principiile suveranității și integrității teritoriale, pe care le susținem cu fermitate”, mai transmit cele opt țări în declarația comună.

Mesajul lor este similar cu cel transmis sâmbătă seară de liderii Uniunii Europene, după amenințările tarifare ale lui Trump. „Taxele ar submina relațiile transatlantice și ar risca o spirală descendentă periculoasă. Europa va rămâne unită, coordonată și angajată să-și apere suveranitatea”, au afirmat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului UE, Antonio Costa, într-un comunicat.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat și ea că taxele vamale mărite vor afecta prosperitatea de ambele părți ale Atlanticului, distrăgând în același timp atenția UE de la „sarcina sa principală” de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. „China și Rusia probabil că se distrează de minune. Ele sunt cele care beneficiază de diviziunile dintre aliați”, a scris Kallas pe X.

Trump a ameninţat sâmbătă mai multe ţări europene – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Marea Britanie, Olanda şi Finlanda – că le va impune tarife vamale suplimentare până când nu va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”. Această suprataxă, de 10%, va deveni efectivă din 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie, a declarat Trump.

„Europa nu se va lăsa şantajată de SUA”

Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis într-o declarație scrisă că este încântată de mesajele consecvente venite din partea restului continentului, adăugând: „Europa nu se va lăsa șantajată”, opinie împărtășită și de ministrul finanțelor din Germania și de premierul Suediei.

„Regatul Danemarcei beneficiază de un sprijin important”, a scris Frederiksen pe Facebook, menționând că a purtat „dialoguri intense” cu aliații săi, printre care pemierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, parte a coordonării cu aliații. În același timp, ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen se află zilele acestea într-un turneu diplomatic în Norvegia, Marea Britanie și Suedia.

Poziția sa a fost susținută și de Olanda. „Ceea ce face el este șantaj”, a declarat ministrul olandez de externe David van Weel la televiziunea olandeză, referindu-se la amenințarea lui Trump.

„Trump are de asemenea multe de pierdut”

Donald Trump, care ameninţă ţări europene cu tarife vamale suplimentare pentru opoziţia lor faţă de veleităţile lui de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, „are la rândul său multe de pierdut”, a afirmat duminică ministrul francez al agriculturii Annie Genevard, potrivit AFP.

„În această escaladare a tarifelor vamale, el are de asemenea multe de pierdut, inclusiv pentru propriii săi agricultori, inclusiv pentru propriile sale industrii”, a declarat ea pentru Europe 1/Les Echos/CNews.

„Această ameninţare… vom vedea dacă o va pune în aplicare”, a mai spus Genevard. „Uniunea Europeană are o forţă de lovitură posibilă” din punct de vedere comercial, a explicat ea, adăugând că „acesta este un răspuns care trebuie manevrat cu precauţie, pentru că această escaladare poate fi mortală, dar ea poate fi mortală şi pentru SUA”.

„Este clar că europenii vor opune rezistenţă SUA”, a declarat Annie Genevard, estimând de asemenea că o impunere a controlului american asupra imensului teritoriu autonom danez este „inacceptabilă şi inimaginabilă”.

O reuniune de urgenţă a ambasadorilor UE este prevăzută să aibă loc duminică seară, în timp ce preşedintele francez Emmanuel Macron discută omologii europeni cu privire la această criză inedită între membri ai NATO.

Potrivit unei surse din anturajul președintelui francez, citate de AFP, Emmanuel Macron, aflat „în contact permanent cu omologii săi europeni”, va solicita „activarea instrumentului anti-coerciție” al UE dacă amenințările cu suprataxe vamale ale lui Trump vor fi puse în aplicare.