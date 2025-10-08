Europa „trebuie să răspundă” la „războiul hibrid” purtat de Rusia. Apel al Ursulei von der Leyen în plenul Parlamentului European

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește înaintea unei moțiuni împotriva CE, pe 6 octombrie 2025, la Parlamentul European din Strasbourg, estul Franței. FOTO: Pascal Bastien / AP / Profimedia

Incidentele recente cu drone și alte încălcări ale spațiului aerian arată că Europa se confruntă cu un război hibrid la care trebuie să răspundă cu măsuri care depășesc apărarea tradițională, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP.

Europa „trebuie să răspundă” la „războiul hibrid” purtat de Rusia, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, considerând că „ceva nou și periculos” se întâmplă în spațiul aerian european.

„Nu trebuie doar să reacționăm, trebuie să descurajăm. Pentru că, dacă ezităm să acționăm, zona gri nu va face decât să se extindă”, a avertizat ea într-un discurs ținut în fața Parlamentului European la Strasbourg.

Referindu-se la incursiunile dronelor în Belgia, Polonia, România, Danemarca și Germania, dar și la cablurile submarine secționate sau la campaniile de influență răuvoitoare în timpul alegerilor, ea a insistat asupra faptului că nu poate fi vorba de „acte izolate de hărțuire”.

„Două incidente pot fi o coincidență. Dar trei, cinci, zece? Este vorba de campanii în zona gri împotriva Europei”, a spus ea.

Președinta Comisiei Europene a revenit în special asupra „zidului anti-drone”, idee pe care a lansat-o în urmă cu o lună, considerând că este un răspuns indispensabil la realitățile războiului modern.

Ea a solicitat punerea în aplicare a unui sistem accesibil pentru „detectarea rapidă, interceptarea rapidă și, dacă este necesar, neutralizarea rapidă”, insistând asupra faptului că Europa are multe de învățat de la Ucraina în această privință.

Ucraina, care trebuie să intercepteze în fiecare noapte sau aproape în fiecare noapte sute de drone lansate de Rusia pe teritoriul său, este una dintre foarte puținele țări europene care fabrică drone anti-drone, mult mai economice decât rachetele sau avioanele de vânătoare.