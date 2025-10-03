„Comparați atunci și acum”. Cu o poză, primarul Ciucu a stârnit o dezbatere privind locurile de parcare / Viziunea lui despre situație, detaliată într-un interviu HotNews din 2024

Primarul Sectorului 6 a postat pe Facebook o fotografie în care arată cum s-a schimbat o stradă din sectorul său, ceea ce a stârnit reacții în mediul online, în special pentru că primul lucru care iese în evidență este faptul că au dispărut mașinile parcate pe marginea drumului. În comentarii, unii oameni se arată nemulțumiți de modul în care primarul pune problema și îi reproșează că nu a făcut locuri noi. Într-un interviu din 2024 oferit HotNews, spunea că sunt de cinci ori mai multe mașini decât locuri de parcare și că nu este o soluție să fie făcute locuri noi.

Postarea făcută de primarul Ciprian Ciucu a strâns aproape 300 de comentarii în 15 ore de la publicare.

„Ohh, frumos, ce-au făcut oamenii ăia, și-au vândut mașina?”, întreabă cineva în comentarii, iar primarul îi răspunde: „Deci era mai bine înainte, în viziunea dumneavoastră, nu-i așa? Nu e nevoie să răspundeți, cu astfel de mentalitate nu ne mai facem bine”.

„Continuați să cumpărați mașini ca și cum cineva vă datorează locuri de parcare gratis”

Altcineva îi reproșează lui Ciprian Ciucu că în campania electorală din 2020 a promis patru parcări supraterane, pe care însă nu le-a realizat. „Am făcut 10.000 de parcări. În Sectorul 6 sunt vreo 250.000 mașini. Continuați să cumpărați mașini ca și cum cineva vă datorează locuri de parcare gratis”, răspunde primarul Sectorului 6.

„Drăguță fardarea, totuși întrebarea la care nu ați răspuns rămâne: mașinile acelor oameni unde se află cum? Omul preistoric era short on cars cu mult înainte să existe măcar Bangladesh (ce facil să jignim gratuit o altă țară, nu?)”, a fost un al comentariu primit de Ciprian Ciucu.

„Tinere, cum faci să combini valori progresiste (nu jigni o altă țară chiar dacă e adevărat), cu valori materialiste de tip MAGA, care crede că dreptul la parcare e din Carta Drepturilor Omului? Cum faci?”, a fost reacția primarului din Sectorul 6.

Ce spunea Ciprian Ciucu într-un interviu din 2024 despre parcările din București

Într-un oferit HotNews în 2024, Ciprian Ciucu spunea că până atunci administrația condusă de el a creat 8.000 de locuri de parcare, însă explica că soluția nu este crearea de parcări noi, ci încurajarea oamenilor să folosească transportul public în comun.

„Vorbim de cel puțin cinci ori mai multe mașini decât locuri de parcare rezidențiale. Soluția este mutarea comportamentului de mobilitate dinspre auto, individual, căte transportul în comun, pentru că ok, băgăm, să zicem, câteva zeci de milioane să facem o parcare. Deci, în loc să faci o școală, faci o parcare și rezolvi 400 de locuri. La nivel macro, când vorbim de 250.000 de locuri de parcare, 400 de locuri înseamnă nimic”, explica Ciprian Ciucu în 2024.

Ciprian Ciucu a vorbit cu acea ocazie și despre costurile creării unor parcări noi.

„Pe orice studiu de fezabilitate, niciodată n-a ieșit un loc de parcare cu mai puțin de 25.000 euro, faci exproprieri, construiești. Nu recuperezi această investiție aproape niciodată. Nu știu, poate în 100 de ani. Și în acest context, un primar trebuie ca să zică, ce faci cu banii aceia? Faci obiective publice, faci școli, cum am făcut noi, faci grădinițe, creșe, faci parcuri sau faci parcări supraetajate, aglomerând?”, explica Ciucu.

„Adevărul este că problema locurilor de parcare nu este rezolvată nicăieri în București. Ea poate fi rezolvată doar dacă se schimbă comportamentul de mobilitate”, concluziona Ciprian Ciucu.