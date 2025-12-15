Europenii vor să conducă o „forţă multinaţională” în Ucraina. Cine semnează documentul

Soldați ucraineni din Brigada Mecanizată Separată 155, în timpul unui exercițiu de antrenament al armatei franceze, desfășurat în tabăra militară din Mourmelon-le-Grand, pe 14 noiembrie 2024. Sursa foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP / Profimedia

Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă „o forţă multinaţională” în Ucraina şi să susţină în mod „durabil” armata ucraineană, care să fie limitată la 800.000 de militari, potrivit unei declaraţii transmise de guvernul german, informează France Presse și Agerpres.

Această „forţă multinaţională pentru Ucraina” ar fi „compusă din contribuţii ale naţiunilor voluntare şi susţinută de Statele Unite”.

Documentul este semnat de liderii german, francez, britanic, danez, olandez, finlandez, norvegian, italian, polonez, suedez şi ai UE, dar nu şi de SUA.

El a fost făcut public după ce liderii respectivi s-au reunit la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după discuţiile lor de duminică şi luni din capitala germană cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Discuții pentru un acord în Ucraina, la Berlin. Foto: Lisi Niesner / DPA / Profimedia

Aceşti responsabili europeni afirmă că s-au înţeles cu Statele Unite să „lucreze împreună pentru a furniza Ucrainei garanţii de securitate solide şi măsuri de sprijinire a redresării economice în cadrul unui acord vizând să pună capăt războiului”.

Aceasta ar include „sprijinirea Ucrainei în constituirea forţelor sale armate, care ar trebui să rămână la un nivel de 800.000 de soldaţi pe timp de pace”.

Ei menţionează, de asemenea, „un mecanism de supraveghere şi de verificare a încetării focului, condus de Statele Unite”.

„De acum depinde de Rusia”

Textul declaraţiei subliniază că depinde „de acum de Rusia să îşi arate voinţa de a lucra pentru o pace durabilă”.

Conform aceluiaşi text, Moscova trebuie „să îşi demonstreze angajamentul de a pune capăt luptelor acceptând o încetare a focului”.

Europenii se angajează, de asemenea, să „investească în prosperitatea Ucrainei”, care s-ar realiza mai ales prin punerea la dispoziţie de „resurse importante pentru redresare şi reconstrucţie” şi prin reparaţii plătite de Rusia.

Documentul nu abordează problema spinoasă a concesiilor teritoriale din partea Ucrainei, europenii insistând pe faptul că „frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă”.

Ei îşi exprimă, de asemenea, sprijinul pentru Zelenski „dacă ar trebui să îşi consulte poporul” pe acest subiect.

În fine, semnatarii mai declară că susţin „ferm aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”.