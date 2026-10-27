Răstunare de situație la Eurovision. După ce a renunțat la boicotul din cauza Israelului, Olanda spune că nu va mai participa în cele din urmă

Olanda nu va trimite niciun reprezentant la concursul Eurovision 2027, a anunțat marți postul public de radio și televiziune NPO, invocând „sensibilități” legate de participarea Israelului, relatează Reuters și AFP.

Deși luna trecută NPO a anunțat că va reveni anul viitor în cadrul competiției, instituția a precizat că nu va mai participa deoarece niciun post nu și-a asumat responsabilitatea pentru înscrierea țării din cauza îngrijorările legate de participarea Israelului.

„Știm de ceva vreme că participarea Israelului stârnește diverse reacții în cadrul societății și este sursă de dezbateri și diviziuni. De aceea, după consultarea Consiliului radiodifuzorilor, NPO a decis să renunțe la participarea la ediția din 2027”, a declarat Jurre Bosman, directorul departamentului media al NPO, într-un comunicat citat de France Presse.

Jet de Ranitz, președintele executiv al NPO, a recunoscut că această decizie va dezamăgi mulți fani olandezi ai Eurovisionului și a subliniat că concursul va fi totuși difuzat pe posturile publice.

„Deocamdată este prea devreme pentru a participa la Concursul Eurovision în 2027”, a declarat el.

„Având în vedere problemele delicate legate de temele aflate în prezent în discuție, am decis să luăm o pauză pentru moment”, a adăugat De Ranitz.

Conform publicației olandeze AD, peste 400 de angajați ai NPO s-au opus participării, acuzând într-o scrisoare deschisă că instituția a acordat mai multă importanță „dorinței de a participa la un program de divertisment” decât „nenumăratelor vieți omenești pierdute” în Gaza.

5 țări au boicotat Eurovision 2026

Concursul Eurovision a fost recent afectat de un val de boicoturi legate de participarea Israelului, ca semn de protest împotriva ofensivei sale din Gaza, lansată ca represalii la atacul fără precedent al grupării islamiste palestiniene Hamas, care a avut loc pe 7 octombrie 2023.

Irlanda, Islanda, Spania, Slovenia și Olanda au boicotat anul acesta cel mai mare eveniment muzical televizat din lume, care se desfășoară de obicei în luna mai.

Israelul a fost la un pas de a câștiga concursul atât în 2025, cât și în 2026, terminând în cele din urmă pe locul al doilea de fiecare dată.

Irlanda a anunțat deja că nu va participa la ediția din 2027, în timp ce directorul postului public spaniol s-a pronunțat în favoarea unui boicot.

La începutul lunii octombrie, postul public ceh s-a retras și el, invocând însă restricții bugetare.

Când va fi Eurovision 2027

Eurovision 2027 va avea loc în perioada 11-15 mai în orașul Burgas, situat pe malul Mării Negre, în Bulgaria.

Va fi pentru prima dată când țara balcanică va găzdui concursul, după ce cântăreața bulgară Darina Yotova a câștigat ediția din acest an a concursului cu piesa „Bangaranga”.

România s-a clasat pe locul 3 grației piesei interpretate de Alexandra Capitănescu, „Choke me”.