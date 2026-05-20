Evaluare Națională clasa a IV-a 2026. Elevii susțin azi proba la Matematică și Științe ale naturii

Elevii de clasa a IV-a susțin miercuri, 20 mai, proba la Matematică și Științe ale naturii la Evaluarea Națională 2026. Testarea are loc în timpul orelor de curs și durează 60 de minute, conform procedurilor Ministerului Educației.

Evaluarea Națională 2026 la clasa a IV-a continuă miercuri, 20 mai, cu proba la Matematică și Științele Naturii. Luni, 19 mai, elevii au susținut proba la Limbă și comunicare. Testarea face parte din seria evaluărilor organizate de Ministerul Educației la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a și are rolul de a măsura competențele dobândite de elevi până la finalul ciclului primar.

Evaluarea are loc în timpul programului obișnuit de curs, iar elevii au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea subiectelor, din momentul în care profesorul anunță începerea probei.

Cum arată subiectele la Matematică și Științe ale naturii

Subiectele sunt realizate de Ministerul Educației și verifică noțiunile pe care elevii le-au învățat până la finalul clasei a IV-a.

La proba de Matematică și Științe ale naturii, elevii au exerciții și probleme care urmăresc:

calcule matematice;

rezolvarea unor situații practice;

interpretarea unor informații din texte, imagini sau tabele;

noțiuni de bază despre natură și mediul înconjurător.

Reguli pentru desfășurarea probelor

Testările au loc în timpul programului obișnuit de școală, în sălile în care elevii învață de obicei.

În timpul testării, elevii nu au voie să folosească manuale sau alte materiale ajutătoare, nu pot comunica între ei și sunt supravegheați de profesori care nu predau la clasa respectivă.

Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 pentru clasa a IV-a nu sunt afișate public și nu se trec automat în catalog. Acestea sunt incluse în portofoliul educațional al elevului și pot fi transformate în calificative doar la cererea părinților.

Modele de subiecte la Matematică și Științe ale naturii la Evaluarea Națională clasa a IV-a

Ministerul Educației a publicat înaintea testării modele oficiale de subiecte pentru elevi și profesori.

Modelul de subiect la Matematică și Științe ale naturii are ca temă „istoria banilor” și combină exerciții de matematică cu întrebări din științe.

Elevii trebuie să rezolve exerciții cu numere naturale, ordonări, rotunjiri și calcule matematice, dar și probleme care folosesc exemple din viața de zi cu zi, precum bancnote, monede sau carduri bancare.

În test apar și exerciții cu fracții, unități de măsură și geometrie. Una dintre cerințe le cere elevilor să calculeze perimetrul unui card bancar, iar alta să identifice reprezentarea corectă a unei fracții.

Partea de Științe ale naturii include întrebări despre plante, materiale și condițiile în care apare mucegaiul.

Calendar Evaluarea Națională 2026 la clasa a IV-a

Potrivit calendarului oficial: