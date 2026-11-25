Pe copertă, era agățată cartea de vizită a deputatei PNL Alina Gorghiu, organizatoarea evenimentului. Într-un dialog cu HotNews, parlamentara spune că toate cărțile au fost o donație din partea unei edituri invitate: „Vom remedia situația”. De partea cealalată, reprezentanta editurii spune că „selecția a fost făcută cu cei de la Camera Deputaților”.

Psihoterapeutul Cristian Andrei este cercetat în libertate pentru acuzații de viol și hărțuire sexuală, în urma unei anchete deschise după o investigație PressOne. El neagă aceste acuzații.

Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor a fost marcată în Camera Deputaților cu o conferință, numită „Parteneri pentru siguranță. Împreună împotriva violenței domestice”.

Parlamentari, miniștri, premierul Luca Niculescu, liderul PSD Sorin Grindeanu și chestorul general de poliție Bogdan Despescu au fost prezenți în sală. Au fost prezenți și reprezentanți ai mai mutor ONG-uri, care au primit decorații pentru activitatea lor. Sala a fost plină, aproape toate scaunele ocupate.

Iar pe multe scaune, participanții au primit o carte semnată de Hal Runkel și Jenny Runkel. „Nu mai e ca la început? 8 principii care îți vor transforma radical relația”.

Prefața cărții este semnată de psihoterapeutul Cristian Andrei, cercetat pentru viol și agresiuni sexuale. La fel, pe coperta a patra, adică pe spatele cărții, este un alt text semnat de Cristian Andrei.

Alina Gorghiu: „O să îi rog pe colegii mei să le retragă”

Cartea a fost împărțită de echipa deputatei PNL Alina Gorghiu. Cartea ei de vizită era atașată de copertă. Întrebată de HotNews de cartea în care prefața este scrisă de Cristian Andrei, ea a spus: „O să îi rog pe colegii mei să le retragă, pentru că dacă vorbim de acel Cristian Andrei cu fapte legate de hărțuiri sexuale și așa mai departe, este regretabil că e așa și îmi cer eu scuze”.

Ea a explicat că acete cărți au fost primite ca donație de la editura BookZone, care a primit și o distincție la eveniment. „Ne pun la dispoziție cărți pe care le au pe platforma lor. Sunt foarte multe cărți. Nu știu care e cartea la care faceți referire, dar dacă este așa, îmi cer scuze și vom remedia situația”, a continuat Alina Gorghiu.

Ea a insistat că „sigur a fost o neglijență, o neatenție”. „Pe viitor, voi ruga această platformă să fie atentă la materialele pe care le promovează”, a mai spus Gorghiu.

Sala Spiru Haret, unde a avut loc evenimentul din Parlament

Selecția „făcută cu cei de la Camera Deputaților”, spune reprezentanta editurii

Reprezentanta BookZone, care a fost prezentă la eveniment, a spus că „selecția a fost făcută împreună cu cei de la Camera Deputaților. Am căutat cărțile care se pliază pe tema aceasta, legate de violența domestică, legate de psihologie, dezvoltare personală”.

Întrebată dacă a observat că una dintre cărți are un cuvânt-înainte scris de medicul Cristian Andrei, ea a explicat că „selecția a fost făcută cu mult înainte”.

Atunci când a fost confruntată cu faptul că acuzațiile au apărut în urmă cu un an, ea a cerut ca conversația să fie oprită.

Acuzațiile care îl vizează pe psihoterapeutul Cristian Andrei

Publicația PressOne a dezvăluit în noiembrie 2025 că doctorul Cristian Andrei nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor și că mai multe paciente îl acuză pe medic de avansuri sexuale și manipulare emoțională.

Femeile care au contactat publicația au descris abuzuri sexuale petrecute încă din anul 1998 în cabinetul de terapie al lui Cristian Andrei, la cinci ani după ce acesta a devenit medic psihiatru.

„În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu, plângeam, și mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât”, a spus o fostă pacientă de-ale sale, în investigația citată.

După publicarea investigației PressOne, poliția s-a autosesizat. În urma cercetărilor, Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 a deschis un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.

La finalul lunii ianuarie, după percheziții, inclusiv la domiciliul său și audieri, anchetatorii au stabilit cercetarea acestuia în libertate. Cristian Andrei a negat tot timpul acuzațiile la adresa sa.