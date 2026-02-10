EXCLUSIV VIDEO Dezvăluiri Dacia – Diferențele dintre motorul Hybrid-G 150 4×4 de la Dacia și 4Xe de pe Jeep Avenger: „N-a mai produs nimeni așa ceva, e o premieră mondială!”
Sunt doar două săptămâni de când Gerald Peters, Project Manager al sistemului de propulsie hibrid 4×4 de la Dacia, a fost la Mioveni pentru a superviza intrarea în producție a noilor modele Duster și Bigster echipate cu această tehnologie inovatoare.
„Hybrid-G 150 4×4 forever!” scria la acel moment Gerald Peters pe rețelele de socializare, povestind că a fost o plăcere să viziteze uzina Dacia din România. „Implicare, calitate, spirit de echipă și muncă din greu”, descria Peters echipa care s-a ocupat de dezvoltarea grupului propulsor.
