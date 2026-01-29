EximBank se delimitează de deciziile privind finanțarea unor companii cu probleme financiare: „Aprobarea sau avizarea acestor facilități revine exclusiv statului român”

Exim Banca Românească (fosta EximBank) susține, printr-un comunicat de presă, că finanțările acordate unor companii cu probleme financiare precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air reprezintă expuneri ale statului român și nu au fost aprobate de conducerea băncii. „Ele (n.red. creditele neperformante) nu sunt finantari aprobate de conducerea bancii si nu sunt parte a situatiilor financiare, a expunerilor si a indicatorilor financiari ai bancii”, se arată în comunicatul băncii.

Aceste precizări au apărut după ce premierul a declarat, la RFI România, că a sesizat parchetul în cazul Eximbank, pentru suspiciuni de lapidare a banului public. Bolojan a afirmat că nu îl poate demite pe directorul Traian Halalai din cauza unor clauze contractuale semnate în trecut.

Credite neperformante de miliarde de lei au fost acordate companiilor menționate în timpul guvernărilor Ciucă și Ciolacu, potrivit Economedia.

Eximbank afirmă că statul român, inclusiv Guvernul, este responsabil de aprobarea sau avizarea unor credite.

„Aprobarea sau avizarea acestor facilități revine exclusiv statului român, fie prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA – organism care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor), pentru expuneri de până la 50 milioane de euro, fie prin Guvernul României, pentru expuneri de peste 50 milioane euro”, se arată în comunicatul băncii.

EximBank susține că a avut rol de agent

Exim Banca Românească subliniază că, în aceste operațiuni, rolul său a fost doar de agent și că structura responsabilă de astfel de facilități este separată de activitățile de bancă comercială universală.

Analiza tehnică a proiectelor primite de la companii sau de la băncile finanțatoare se limitează la evaluarea riscurilor, de nerambursare, financiar, de piață și alte categorii relevante, și la transmiterea concluziilor către autoritățile decidente pentru aprobare/avizare, precizează banca.

Banca spune că nu mai acordă finanțări în numele statului din 2025

Exim Banca Românească mai afirmă că că din 30 septembrie 2025, Exim Banca Românească nu mai acordă produse de finanțare și garantare în numele și în contul statului român. În prezent, instituția gestionează doar angajamentele aflate deja în derulare, fără a iniția noi contracte de acest tip.

