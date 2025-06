Netflix a făcut anunțul așteptat de 3 ani / Filmul de văzut la începutul lunii în streaming / „Cyberpunk 2” a intrat oficial în pre-producție

Netflix a venit în sfârșit cu vestea așteptată de 3 ani de fanii unuia dintre cele mai populare seriale ale sale: când va fi lansat noul și ultimul sezon al „Stranger Things”; la capitolul filme HBO vine cu un film interesant ce apare în streaming pe Max chiar astăzi, în timp ce din industria jocurilor video vestea săptămânii a venit de la studioul CD Projekt Red. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre când apare și la noi apreciatul serial „MobLand”, cine sunt copiii aleși să joace rolurile principale în serialul „Harry Potter”, noul film al lui Keanu Reeves, dar și jocul video care face furori în mediul online. Și asta nu e chiar tot.

Netflix a făcut anunțul așteptat de 3 ani

Au trecut 3 ani de când au fost difuzate ultimele episoade ale serialului-fenomen Stranger Things au fost difuzate pe Netfix, platforma americană de streaming anunțând în noiembrie că seria se va încheia oficial cu al cincilea sezon, programat pentru anul acesta. Filmările pentru sezonul final au început în ianuarie 2024 și s-au încheiat 11 luni mai târziu, în decembrie. Într-o postare emoționantă făcută pe Instagram, Ross Duffer, unui dintre cei doi creatori ai serialului, și-a împărtășit gândurile despre marele final al unui serial care a început cu copii:

„Spunem această poveste de aproape un deceniu. Mulți dintre membrii distribuției ni s-au alăturat când erau copii, aveau doar 10 sau 11 ani. Pentru ei nu a fost doar un serial – a fost o parte definitorie a copilăriei lor. Au crescut sub ochii noștri, devenind mai mult decât actori – au devenit familie”, a spus el. Netflix a dezvăluit acum, sâmbătă seara în cadrul evenimentului Tudum organizat anual pentru fanii din întreaga lume, data oficială de lansare a Stranger Things, sezonul 5: 26 noiembrie, când vor fi lansate concomitent primele 4 episoade.

Apoi, pe 25 decembrie vor fi lansate următoarele 3 episoade, iar pe 31 decembrie va avea loc marele final, episodul care va încheia seria care a devenit un fenomen al culturii pop. Întreaga distribuție principală revine pentru cele trei volume ale sezonului 5: Winona Ryder în rolul Joyce Byers, David Harbour în rolul Jim Hopper, Millie Bobby Brown ca Eleven, Finn Wolfhard ca Mike Wheeler, Gaten Matarazzo ca Dustin Henderson, Caleb McLaughlin ca Lucas Sinclair, Noah Schnapp ca Will Byers, Joe Keery ca Steve Harrington, Sadie Sink ca Max Mayfield, șamd.

Chiar nu cred că are rost să îi enumăr pe toți. Vedeta din Terminator, Linda Hamilton, se alătură și ea distribuției într-un rol misterios, în timp ce Joseph Quinn va fi marea absență. Asta fiindcă sezonul 4 s-a încheiat cu o bătălie totală împotriva maleficului Vecna și a Demogorgonilor din Lumea Răsturnată, în care Eddie Munson (jucat de Quinn) s-a sacrificat pentru a salva gașca. Vecna este slăbit în urma confruntării, dar rămâne suficient de puternic pentru a răspândi monștrii din Lumea Răsturnată în Hawkins. Netflix a lansat și un trailer pentru sezonul 5:

Serialul „MobLand” apare și la noi

„Harriganii, o familie mafiotă din Londra, se trezește prinsă într-un conflict cu familia Stevenson, un conflict care ar putea pune capăt atât sindicatelor criminale, cât și vieților lor. Harry Da Souza este un tip descurcăreț și de temut, angajat de familia Harrigan ca om de legătură (fixer) pentru a gestiona și aplanarea escaladării violențelor care amenință imperiul lor. Pe măsură ce tensiunile dintre cele două familii cresc, Harry are misiunea de a proteja interesele Harriganilor și de a preveni un război mafiot în toată regula”, ne spune descrierea oficială pentru MobLand.

Descrierea e una destul de generică pentru un serial cu mafioți, dar seria propriu-zis nu pare deloc în același registru. În primul rând, să vedem câțiva din actori: Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine și Geoff Bell. E vreo surpriză că printre producătorii executivi se numără Guy Ritchie? Cineastul britanic faimos (unii ar zice „obsedat”) pentru producțiile cu mafioți a fost și regizor pentru primele două episoade, care urmează să fie lansate concomitent pe SkyShowtime în data de 9 iunie. Restul de 8 apar la o distanță de o săptămână între ele.

Creatorul serialului nu e însă Ritchie, ci scriitorul irlandez devenit cineast Ronan Bennett, care cel mai recent a semnat serialul Ziua Șacalului, apărut la noi în România tot pe SkyShowtime. La fel ca Ziua Șacalului, MobLand nu e o producție originală a SkyShowtime, ceea ce înseamnă că în SUA a fost lansat puțin mai devreme (la sfârșitul lui martie, mai exact). Asta înseamnă totodată că ne putem face o idee despre cât de bun e: pe Rotten Tomatoes are o rată a aprobării de 75%, în timp ce pe IMDb nota medie e de 8,5 / 10. Trailerul cred că e edificator:

Cine sunt copiii aleși pentru serialul „Harry Potter”

Poate ai aflat deja că HBO a prezentat la începutul săptămânii cei 3 copii care vor prelua rolurile lui Harry, Hermione și Ron pentru serialul Harry Potter pe care l-a anunțat oficial în aprilie 2023. Eu am sărit inițial vestea, fiindcă numele lor nu spune nimic și singura știre din anunțul HBO era poza cu cei 3 actori-copii. Dar iată că The Independent le-a făcut ulterior un portret din care aflăm că nu au fost aleși întâmplător din cei peste 32.000 de copii care s-au înscris pentru audiții. Cel mai important e desigur Dominic McLaughlin, care va prelua rolul lui Harry Potter.

Născut în Scoția și în vârstă de 11 ani, McLaughlin, și-a început cariera la „Performance Academy Scotland”, unde studiază de 5 ani. Rolul din serialul HBO nu va fi primul pentru acesta, el fiind distribuit și în viitorul film de comedie Grow, în care va juca rolul unui alt vrăjitor, alături de actorul britanic Nick Frost. Coincidență sau nu, Frost a fost ales să joace și în serialul Harry Potter, în rolul îngrijitorului de la Hogwarts, Hagrid. McLaughlin urmează să apară și într-o nouă adaptare a BBC a seriei de romane Gifted, scrisă de autoarea americană Marilyn Kaye.

A apărut și la TV în roluri minore, dar mai interesantă e experiența sa în teatru. Printre altele, anul trecut a jucat în Macbeth, alături de actrița Indira Varma (cine își mai amintește de Ellaria Sand din Game of Thrones?) și, ahem, Ralph Fiennes. În schimb, noua Hermione Granger va fi jucată de Arabella Stanton, care s-a format la școli prestigioase precum „British Theatre Academy” și „Guildford School of Acting”. Cel mai important rol al ei de până acum a fost cel din musicalul de succes Matilda de pe West End, în care Stanton a interpretat personajul titular.

Stanton a fost cea mai tânără membră a distribuției și ulterior a obținut un rol în Starlight Express, relansarea din 2024 a unui musical celebru semnat de Andrew Lloyd Webber. Potrivit The Independent, Stanton este considerată cea mai experimentată dintre noile vedete. Excepția o face Alastair Stout, care, la vârsta de 12 ani, nu are alte roluri actoricești până în prezent și inclusiv jurnaliștii britanici scriu despre acesta doar că atrage atenția prin „asemănarea izbitoare” cu Rupert Grint, actorul care l-a jucat pe Ron Weasley în seria de filme Harry Potter.

HBO intenționează să lanseze serialul „Harry Potter” pe Max anul viitor (poți găsi AICI mai multe detalii despre restul distribuției pregătite), FOTO: HBO / Planet / Profimedia

Filmul de văzut la începutul lunii în streaming

Trecând de la seriale la filme, HBO vine prin platforma sa de streaming Max (care urmează în curând să își schimbe iar numele) cu ceea ce cred că e cel mai interesant film original de la începutul acestei luni. „Ce-ar fi dacă ‘tech bros’ ar conduce lumea? Dar dacă deja o fac? Satira apropiată de realitate a lui Jesse Armstrong, Mountainhead, expune acea linie fină dintre cei care dețin efectiv puterea guvernamentală și cei care trag sforile din umbră”, explică BBC în recenzia sa. Armstrong e creatorul apreciatului serial Succesion, o altă producție originală HBO.

Mountainhead va marca prima sa aventurare atât ca regizor, cât și scenarist, în domeniul lungmetrajelor și „ne amintește că, înainte de acea dramă strălucită despre putere, capitalism și disfuncții familiale (n.r. Succesion, adică), el a fost scenarist pentru comedii politice acide precum The Thick of It și filmul In the Loop”, mai scrie BBC. Armstrong a povestit anterior că, după încheierea serialului Succesion în mai 2023, n-a crezut că mai poate veni cu un succes atât de mare pe aceeași temă a marilor bogați și a intrigilor lor pentru bani și putere.

Dar s-a răzgândit câteva luni mai târziu, după ce a fost rugat să scrie o carte despre miliardarul tech Sam Bankman-Fried și prăbușirea spectaculoasă a platformei sale crypto FTX, în urma uneia dintre cele mai mari fraude din istoria SUA. „Există o ușurință să pătrunzi în această lume, pentru că oamenii din tech merg adesea unii în podcasturile celorlalți, așa că poți auzi direct cum vorbesc directorii acestor corporații. Era un ton al vocii care nu-mi ieșea din minte”, a explicat Armstrong într-un interviu publicat de revista Variety vineri.

Pentru a alunga acele voci din mintea lui, Armstrong a conceput scenariul pentru Mountainhead, un film despre patru miliardari care se reunesc între ei, fără asistenți, pentru un weekend de poker ca între băieți, chiar în momentul în care lumea se prăbușește într-o anarhie informațională provocată de lansarea unei noi inteligențe artificiale de către una dintre companiile lor. Deci avem două dintre subiectele momentului: îngrijorările provocate de A.I. și cele de influența pe care o exercită miliardarii asupra politicului. Iar cap de afiș e:

Keanu Reeves e un înger păzitor în filmul „Good Fortune”

Și apropo de subiecte aflate pe agenda publică în ultimii ani, știm de ceva timp că Keanu Reeves urmează să joace într-un film de comedie despre așa-zisa „gig economy”. Amintesc succint că economia gig se referă la piața forței de muncă pe care contractori independenți își oferă serviciile pentru activități la cerere. Mai simplu spus, e vorba de angajații platformelor de ridesharing sau cele de livrare la domiciliu, printre alții. Filmările pentru lungmetrajul care va marca totodată debutul actorului Aziz Ansari ca regizor s-au încheiat anul trecut la Los Angeles.

Alte detalii au fost păzite cu o secretomanie demnă de un „blockbuster” ce a costat sute de milioane de dolari, deși aici nu e cazul. Mă rog, asta s-a schimbat zilele trecute, când studioul Lionsgate a lansat primul trailer pentru Good Fortune. Din acesta aflăm că Reeves joacă rolul unui înger numit Gabriel, deși nu e nici pe departe acel Gabriel din narațiunea biblică. Dimpotrivă, e mai degrabă „un înger păzitor cu buget redus”, după cum îl descrie chiar Ansari într-un schimb de replici din trailerul publicat miercuri de Lionsgate.

Sincer, nu știu la ce să mă aștept, că trailerul pare pe alocuri amuzant, pe alocuri „cringe”, ca orice film în care mai joacă și Seth Rogan – care aici e în rolul unui investitor specializat în capital de risc, ce trăiește viața bună. Nu o mai lungesc cu prezentările, că îți poți forma propria impresie din trailerul ce îl las mai jos. Deocamdată Good Fortune are o dată de lansare doar pentru SUA: 17 octombrie. Dar, având în vedere numele implicate, e aproape garantat că până atunci va fi preluat și de un distribuitor local pentru a fi difuzat în cinematografele de la noi.

„Cyberpunk 2” a intrat oficial în pre-producție

Studioul polonez de jocuri video CD Projekt Red a venit probabil cu anunțul săptămânii în industrie, confirmând oficial că un sequel pentru Cyberpunk 2077, jocul său cu buget mare lansat în 2020 (cu destule controverse), a intrat oficial în faza de pre-producție. Studioul a făcut anunțul în cel mai recent raport financiar al său, în care a mai menționat că expansiunea Phantom Liberty din 2023 pentru jocul original a atins cifra de 10 milioane de exemplare vândute, un număr pe care jurnaliștii de la IGN îl descriu ca fiind impresionant.

Totuși, ce înseamnă faza de pre-producția pentru un joc video „AAA”, termenul folosit de industrie pentru titlurile cu buget mare și așteptări uriașe? Aici lucrurile sunt interpretabile, putând include mai orice, de la dezvoltarea conceptelor, planificarea producției propriu-zise, realizarea prototipurilor, până la extinderea echipelor de dezvoltatori. Deși vestea îi va încânta cu siguranță pe fani, această etapă poate dura ani întregi. CD Projekt afirmă că în prezent 96 dintre cei 730 de dezvoltatori ai săi lucrează în prezent la Cyberpunk 2. Majoritatea angajaților (422, mai exact) lucrează la The Witcher 4, celălalt joc video major al studioului.

„Cu câteva săptămâni în urmă, echipa CD Projekt Red responsabilă pentru următorul joc important din universul Cyberpunk a finalizat faza conceptuală a proiectului”, a declarat studioul în raport. „Ca urmare, Cyberpunk 2 – cunoscut anterior sub numele de cod Project Orion – a trecut în faza de pre-producție”, a adăugat acesta. Deci știm sigur că jocul se va numi oficial Cyberpunk 2. În afară de asta, nu știm aproape nimic despre viitorul joc, fiindcă e mult prea devreme. Însă la începutul lunii trecute, creatorul Cyberpunk, Mike Pondsmith, a dezvăluit câteva detalii.

El a spus că sequel-ul va include un oraș nou, pe lângă Night City din titlul original. Pondsmith a descris acest nou oraș ca fiind „ca un Chicago dus pe calea greșită”. „Am petrecut mult timp vorbind cu un tip din echipa de mediu și îmi explica cum e locul nou din Orion, pentru că e un alt oraș pe care îl vom vizita – nu vă spun mai mult decât atât, dar da, mai este un oraș. Iar Night City este tot acolo. Dar îmi amintesc că mă uitam la el și spuneam: da, înțeleg atmosfera pe care o căutați, și chiar funcționează. Și nu se simte ca Blade Runner, ci mai degrabă ca un Chicago distopic. Am spus: ‘Da, pot vedea cum funcționează asta’”, a explicat el.

Au trecut deja 5 ani de la lansarea jocului original?, FOTO: Shutterstock

„Grow a Garden” e mai popular decât cele mai jucate jocuri de pe Steam

La capitolul știri simpatice, săptămâna aceasta am aflat că simulatorul de agricultură Grow a Garden de pe platforma online Roblox atrage milioane de jucători pe PC, mobil și console, depășind cifrele atinse de unele dintre cele mai populare jocuri video online. Dacă deschizi Roblox în orice moment, în orice zi din următoarea săptămână, există șanse mari ca aproximativ 2 milioane de persoane să joace Grow a Garden într-o formă sau alta, după cum relatează Game Rant pe baza contorului oficial de utilizatori publicat de platformă.

Asta înseamnă că acest joc colorat și free-to-play este detașat în fruntea topurilor de tendințe din mai multe categorii de pe Roblox. Să atragi 1,5 milioane de jucători este o performanță remarcabilă pentru orice joc online și aceasta e o valoare minimă pentru Grow a Garden. Simulatorul de agricultură a atins un vârf de peste 8,8 milioane de utilizatori activi weekendul trecut, doborând nu doar experiențele concurente, ci și mai multe recorduri de utilizatori activi. Totul a început cu depășirea pragului de 5 milioane de utilizatori activi la începutul lui mai.

Pentru comparație, Counter-Strike 2, în prezent cel mai popular joc de pe Steam, a atins vârful său absolut luna trecută, cu puțin sub 1,86 milioane de jucători simultani. PUBG: Battlegrounds deține recordul absolut al numărului de jucători activi pe platforma Valve, însă chiar și acesta a atins doar un maxim de 3,25 milioane în 2018. Grow a Garden este însă în continuare în spatele uriașului Fortnite, care se laudă cu un vârf de 15,3 milioane de jucători activi la un eveniment organizat în 2020. „Grow a Garden nu a ajuns încă în vârful muntelui, dar urcă – și o face rapid”, scrie și IGN.

Cum se întâmplă de câțiva ani încoace, Netflix a venit cu un val de vești și dezvăluiri la evenimentul său Tudum. Aș avea nevoie de o rubrică Nerd Alert specială pentru a scrie despre toate, așa că le prezint pe scurt pe cele care mi se par cele mai interesante:

la capitolul filme, Netflix a prezentat un prim trailer de tip „teaser” pentru Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, al treilea său lungmetraj din ceea ce putem spune deja că e o franciză cu Daniel Craig în rolul detectivului Benoit Blanc. Deși e succint, vedem că următorul titlu se va axa în jurul unui mister religios și, cel mai important, data de lansare: 12 decembrie;

la capitolul seriale, Netflix a lansat un nou trailer pentru sezonul 3 al Squid Game, pe care platforma americană de streaming l-a confirmat oficial la începutul anului pentru data de 27 iunie. Acum, nu mi se pare că acesta dezvăluie foarte multe, fiind mai degrabă unul de tip retrospectivă. Dar apare la sfârșitul acestei luni și e cel mai popular serial din istoria Netflix, până la urmă;

în ceea ce privește cel mai popular serial în limba engleză din istoria Netflix, platforma a venit cu ceva special la Tudum: un trailer care dezvăluie primele 6 minute din primul episod al celui de-al doilea sezon pentru Wednesday. Comentariile mi se par de prisos, amintesc doar că sezonul va fi împărțit în două părți, ce vor fi lansate în data de 6 august, respectiv 3 septembrie.

În caz că vrei să arunci o privire și peste rubrica Nerd Alert de weekendul trecut (cu mai multe vești decât cea cuprinsă în titlu), o poți găsi aici: