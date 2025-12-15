Expert Forum: Care sunt urgențele din sistemul judiciar / Avertisment privind cererile de pensionare ale magistraților

Organizația nonguvernamentală Expert Forum (EFOR) a lansat, luni, un raport în care explică care sunt urgențele „care pot fi rezolvate mâine” în sistemul de justiție din România. Legile justiției din 2018 și 2022 sunt motive pentru care România a ajuns la „criza profundă a sistemului judiciar”, susține organizația specializată în politici publice şi reforma administraţiei.

Actualele legi ale justiției au fost adoptate de Parlament la finalului anului 2022, pentru a combate modificările legilor din 2018, promovate de fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, conform raportului, semnat de experta anticorupție Laura Ștefan și de experta în justiție Cezara Grama.

„În realitate, legile justiției din 2022 (…) au generat probleme noi. Acestea au dus la concentrarea puterii în sistemul de justiție și afectarea independenței acestuia”, notează Expert Forum. Ei acuză și că la acel moment nu au existat dezbateri publice și consultări cu societatea civilă în ceea ce a privit modificarea legilor.

Care sunt urgențele

Prima urgență invocată de EFOR este aceea că investigațiile privind corupția judiciară trebuie să se întoarcă la Direcția Națională Anticorupție.

„Orice efort serios de reformă trebuie să înceapă cu întoarcerea competenței de investigare a corupției judiciare la DNA ca prim pas pentru reducerea impunității de care beneficiază astăzi magistrații”, notează Laura Ștefan și Cezara Grama.

În 2018, competența de investigare a corupției judiciare a fost luată de la DNA prin crearea Secției speciale pentru investigare infracțiunilor din justiție (SIIJ) din inițiativa ministrului justiției la acea vreme, Tudorel Toader: „De la bun început SIIJ a fost o structură de parchet care nu beneficia de garanțiile și resursele necesare pentru a investiga cu adevărat infracțiunile de corupție”.

În 2019, SIIJ a fost desființată și înlocuită în 2022 cu o nouă structură, cu procurori numiți de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, fără alte criterii de selecție.

„Din deciziile CSM în ultimii ani cu privire la desemnarea acestor procurori nu este clar care sunt criteriile folosite pentru accepta sau respinge candidaturile procurorilor. În 2024, deși Parchetul General s-a plâns de faptul că are dificultăți în ocuparea acestor poziții, CSM a respins trei din propunerile Procurorului General pentru procurori anume desemnați”, arată Expert Forum.

Expert Forum cere revenirea la probe scrise pentru promovarea la ICCJ

„Spre deosebire de celelalte proceduri de promovare la o instanță superioară, promovarea judecătorilor la ICCJ nu mai include o probă scrisă din 2018”, se arată în raport.

Concursul de promovare la ICCJ constă într-un interviu în fața Secției pentru judecători a CSM, precum și o evaluare a actelor întocmite de candidat.

„Actualul mecanism dă putere discreționară secției de judecători din CSM atât la etapa interviului, cât și la etapa analizei activității anterioare a judecătorilor. Astfel că în ultimii ani modul în care sau derulat concursurile de promovare la ICCJ au făcut posibil să promoveze doar judecători loiali actualei majorități din CSM și conducerii ICCJ”, acuză expertele.

Din 2022, șefii de instanțe numesc direct vicepreședinții și șefii de secții, eliminând probele concurențiale. Efectul, acuză Ștefan și Grama, este întoarcerea la „feudalism” instituțional. Cele două punctează și criza „promovării pe loc” care a dus la un blocaj la nivelul resurselor umane din sistem.

Impactul deciziilor de pensionare după 25 de ani vechime

Pentru că legile justiției nu au inclus o condiție privind vârsta de pensionare pentru magistrați, practica în sistemul judiciar a fost că la împlinirea condițiilor de vechime în funcție procurorii și judecătorii și-au obținut decizii de pensionare prin care și-au securizat valoarea pensiei.

De exemplu, în acest moment aproximativ 80% din judecătorii instanței supreme (ICCJ) au decizii nepuse în plată, potrivit datelor citate în raport. Hotărârea de a solicita punerea în plată a deciziei de pensionare aparține exclusiv judecătorului și procurorului în cauză, cu respectarea unui termen de informare a conducerii instituției.

Expertele în justiție avertizează că, din cauza tensiunilor dintre justiție, Guvern și Parlament, „nu este exclus să ne găsim peste noapte în situația în care un număr semnificativ din judecătorii și procurorii cu peste 25 de ani vechime să solicite punerea în plată a deciziilor de pensionare deja obținute”. Adică, să iasă la pensie de pe zi o alta.

„Legile justiției au făcut ca Inspecția Judiciară să devină și mai dependentă de CSM”

Expert Forum critică și „practica Inspecției Judiciare de a deschide acțiuni disciplinare în cascadă împotriva judecătorilor și procurorilor”.

„Legile justiției au făcut ca Inspecția Judiciară să devină și mai dependentă de CSM în privința bugetului și a procedurii de numire a conducerii și a inspectorilor judiciari. Mai mult, există magistrați în sistem care acuză de ani de zile că cei care îndrăznesc să critice deciziile luate cu privire la sistemul de justiție sunt apoi vizați de acțiuni disciplinare. Este îngrijorătoare practica CSM care sancționează magistrații atunci când aceștia vorbesc despre neregulile din sistem”, se mai arată în documentul citat.

Ultimul punct din raportul Expert Forum este despre nevoia unui audit independent pe mecanismul de repartizare aleatorie a dosarelor, după ce mai mulți magistrați au vorbit despre probleme în repartizare sau despre schimbarea completurilor de judecată.

„Aceste practici sapă la rădăcina încrederii publice față de un sistem judiciar care se confruntă oricum cu probleme de credibilitate în acest moment. Este nevoie să se facă un audit independent cu privire la sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor și a managementului ulterior al acestora, pentru a clarifica unde și ce vulnerabilități există în sistem”, conchid Laura Ștefan și Cezara Grama.

Proteste împotriva legilor justiției

Recorder a publicat marți seară un documentar despre starea sistemului românesc de justiție, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Documentarul a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere.

Începând de miercuri seară, în țară au avut loc proteste în fiecare zi. Mii de persoane au protestat sâmbătă seară în Capitală, în Piața Victoriei, unde demonstranții au scandat, printre altele, „Demisia, Savonea!”, „Justiție, nu corupție!” și „Voi schimbați complete, ca pe șosete”.