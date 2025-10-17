Explicațiile primarului Bucureștiului despre ce face pentru oamenii din bloc. „După verificările de ieri a fost repornit gazul?”. „Nu avem aceste informații” 

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri, la fața locului exploziei din Sectorul 5, că va convoca de urgență o ședință a consiliului General la ora 14:00 pentru aprobarea proiectului privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor/familiilor din imobilul situat în Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, ale căror locuințe au devenit inutilizabile.

„​​Putem asigura că toți cei afectați vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare. Ne vom reîntâlni pe parcursul zilei de mai multe ori tocmai pentru a pune la punct necesitățile”, a spus primarul Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, prezent în Rahova.

„În acest moment șina de tramvai și tensiunea au fost dezafectate pentru a putea face loc echipajelor de intervenție. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranță imobilul”, a explicat edilul.

„Vom asigura cazare din acest moment după decizia Comitetului pentru Situații de Urgență. Primăria Capitalei împreună cu primăria Sectorului 5 vor pune la dispoziție locuințe pentru persoanele respective”.

Primarul interimar a declarat că nu a fost raportat niciun incident la nivel de termoficare și că blocul era alimentat cu apă caldă și căldură. „Deci nu are nicio implicație în acest caz”, a explicat Bujduveanu.

„Avem locuințe proprii, avem locuințe pe care le vom închiria de pe piața liberă. Avem locuințe. Toată lumea care va fi evacuată în acest moment, părinți, copii, oameni în vârstă li se vor asigura toate nevoile de bază, inclusiv dacă e nevoie de haine sau alte aspecte. Prin Direcția de Protecție a Municipiului București și prin Primăria Capitalei vor avea asigurate absolut toate nevoile”, a insistat primarul în legătură cu cei afectați. Blocul e în pericol de prăbușire, a anunțat Raed Arafat. Derularea evenimentelor pe HotNews.



