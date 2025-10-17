Explozia din Rahova. Locatară de la unul din etajele prăbușite: „M-am bazat pe faptul că au spus că au închis gazele și că nu e pericol”

O femeie care locuiește la etajul șase al blocului din Sectorul 5 / Foto: Adelina Mărăcine / HotNews

Mihaela Vasile, o locatară de la unul dintre etajele spulberate de explozia din blocul Sectorul 5, a relatat reporterului HotNews ce s-a întâmplat joi, când în bloc s-a simțit miros de gaze, iar locatarii au chemat Distrigaz. „M-am bazat pe faptul că au spus că au închis gazele și că nu e pericol. De asta oamenii au stat liniștiți”, spune femeia.

În urma exploziei din blocul de pe strada Vicina, etajele 5 și 6 ale blocului au fost spulberate, iar o parte dintre balcoane au rămas suspendate. Trei persoane au murit, iar alte 14 au fost rănite.

„M-am bazat pe faptul că au spus că au închis gazele și că nu e pericol”

Mihaela Vasile locuiește la etajul 6 și spune că jumătate din apartamentul ei este acum distrus.

Femeia a relatat pentru HotNews că joi o parte dintre locatari au ieșit din apartamente alertați din cauza mirorului puternic de gaz.

„Eu am sesizat ieri. Am plecat din bloc, începuse să miroasă pe hol foarte puternic (n.red.: a gaz), au ieșit și vecinii. Nu știau ce se întâmplă, mirosea foarte puternic a gaze”, a afirmat femeia.

Mihaela Vasile a mai spus că un reprezentant Distrigaz a mers joi în bloc și i-a asigurat apoi pe locatari că a oprit gazele și că „este o aberație că miroase a gaze la etajul șase, unde locuiesc eu”.

„I-am spus «domne, vă rog frumos să veniți, să verificați». Și mi-a spus că nu e adevărat, că nu miroase, că el a închis gazele. Eu am plecat de acasă și m-am întors la ora prânzului, dar nu era nimeni.

Doamna administrator se chinuia să ia iar legătura cu ei și a zis că trebuie să vină o firmă particulară, că așa lucrează Distrigazul. Distrigazul trimite o persoană oarecare, vine, constantă și apoi aștepți o săptămână să vină o firmă privată să constate care este problema, apoi firma privată repară sau ce face. Iar noi anunțăm Distrigazul să vină din nou să vină să pornească gazele, după o altă săptămână”, a mai povestit femeia.

În timpul discuției cu reporterul HotNews, femeia s-a uitat în jur, către autoritățile care erau la locul exploziei, întrebându-se de ce nu a fost mobilizare de forțe și joi, când oamenii au reclamat că miroase a gaze:

„M-am bazat pe faptul că au spus că au închis gazele și că nu e pericol. De asta oamenii au stat liniștiți”, adaugă femeia.

Ce spune Distrigaz

Distrigaz a reacționat vineri, la aproximativ 4 ore după explozia din care a avut loc în București, unde s-au înregistrat 3 morți și 14 răniți transportați la spital.

„În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătorare deflagrației din strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București, aducem următoarele precizări”, începe comunicatul companiei.

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus.

Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare”.

Vineri „Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou”

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil.

Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”.

„În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă. Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU.

Anterior comunicatului Distrigaz, ședul ISU, Raed Arafat a afimat că are informații că echipe de la gaz au fost aici și că gazul a fost oprit.

Întrebat despre cum ar fi putut să aibă loc explozia dacă gazul a fost oprit, Arafat a spus că „dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis”.

La rândul său, ANRE a comunicat, înainte de Distrigaz, că a făcut un control la companie și că aceasta a ajuns înainte de explozia de vineri, ceea ce însăși Distrigaz infirmă.

