Extrema dreaptă şi stânga din Germania îşi unesc forţele pentru a cere încetarea ajutorului acordat Ucrainei

Partidul de extremă dreapta din Germania, „Alternativa pentru Germania” (AfD), şi micul partid de stânga BSW şi-au unit forţele miercuri pentru a adopta o moţiune simbolică în parlamentul landului Saxonia-Anhalt prin care se solicită încetarea sprijinului militar acordat de Berlin Ucrainei.

Guvernul federal al cancelarului Friedrich Merz este cel mai mare furnizor european de ajutor militar pentru Kiev şi şi-a reafirmat în repetate rânduri sprijinul, atribuind vina pentru război Rusiei, care a invadat Ucraina în 2022.

Moţiunea a fost adoptată în ziua deschiderii procesului de la Hamburg împotriva unui fost ofiţer militar ucrainean acuzat de aruncarea în aer a conductei de gaz Nord Stream, care furniza gaz rusesc către Germania. Guvernul de la Kiev a negat orice implicare.

Moţiunea nu are niciun efect practic, întrucât parlamentele landurilor nu au niciun rol în politica externă a Germaniei, notează Reuters și News.ro.

Totuşi, aceasta a ridicat perspectiva ca cele două partide să ajungă la un acord care să-i permită liderului AfD din land, Ulrich Siegmund, să formeze un guvern.

BSW dorește să colaboreze cu AfD

Luna trecută, AfD a obţinut cea mai mare victorie electorală din istoria sa în landul estic Saxonia-Anhalt, ratând cu puţin prima majoritate absolută la nivel de land.

Ulrich Siegmund a declarat că intenţionează să solicite confirmarea parlamentară oficială în funcţia de premier al landului până la sfârşitul anului, deşi majoritatea celorlalte partide din parlament au exclus participarea la o coaliţie în temeiul aşa-numitei politici de „firewall”, care vizează izolarea AfD.

BSW, care s-a desprins din partidul de extremă stânga Die Linke, ale cărui rădăcini se întind până la fostul partid comunist est-german, nu doreşte să se alăture unei coaliţii oficiale cu AfD. Totuşi, a spus că vrea să colaboreze cu AfD, cu care împărtăşeşte dorinţa de a restabili legăturile cu Rusia şi de a stopa imigraţia.

„Firewall-ul a eşuat”, a declarat fondatoarea partidului, Sahra Wagenknecht, pentru portalul de ştiri t-online. „Vom modela politica prin schimbarea majorităţilor şi vom promova cât mai multe poziţii ale BSW”, a preconizat ea.

Atât AfD, cât şi BSW au criticat vehement sprijinul acordat de Germania Kievului, afirmând că acesta prelungeşte războiul şi că banii ar fi mai bine cheltuiţi în ţară.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni şi ani în acest război reprezintă, alături de migraţia necontrolată, una dintre cele mai mari probleme ale epocii noastre”, a declarat Siegmund în cadrul dezbaterii, pe care celelalte partide au denunţat-o drept o „farsă”.