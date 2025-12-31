Facturile la Hidroelectrica vor întârzia în luna ianuarie / Care este motivul

Hidroelectrica va întrerupe temporar emiterea de facturi în luna ianuarie, ca urmare a unor lucrări la sistemele informatice, se arată într-un anunț al companiei cu peste un milion de clienți.

Este vorba despre „un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților, operațiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum și migrarea bazelor de date”, în perioada 1 – 20 ianuarie 2026.

Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu și lung, o gestionare mai eficientă a relației cu clienții, procese de facturare mai rapide și mai sigure, o transparență sporită a informațiilor privind soldurile și plățile, precum și dezvoltarea unor funcționalități digitale îmbunătățite, orientate către nevoile consumatorilor, susține furnizorul de energie.

În contextul acestor operațiuni tehnice, următoarele activități vor fi întrerupte temporar:

emiterea și corectarea facturilor;

reconcilierea soldurilor și alocarea plăților;

alte operațiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.

De asemenea, plățile efectuate prin alte canale decât aplicația iHidro (de exemplu, transfer bancar), în perioada 1-15 ianuarie 2026, se vor reflecta în soldurile clienților după finalizarea etapelor de migrare, respectiv începând cu 15 ianuarie 2026, fără a afecta drepturile contractuale ale clienților.

Pe toată durata implementării, activitatea de relaționare cu publicul se va desfășura conform programului normal, iar Hidroelectrica rămâne la dispoziția clienților prin toate canalele de comunicare:

Formularul unic de contact: https://formularunic.hidroelectrica.ro/

E-mail: clienti@hidroelectrica.ro, contractare.business@hidroelectrica.ro

Call Center-ul Hidroelectrica

Hidroelectrica subliniază că aceste investiții în infrastructura IT sunt realizate în beneficiul direct al consumatorilor, pentru a asigura servicii moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale. Compania mulțumește clienților pentru înțelegere și sprijin și îi asigură că depune toate eforturile necesare pentru ca tranziția către noile sisteme informatice să se desfășoare în cele mai bune condiții, cu impact minim asupra activităților curente.