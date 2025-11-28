Fănel Bogos, omul de afaceri acuzat de cumpărare de influență și pe care șeful PNL Vaslui l-a dus în biroul lui Bolojan, rămâne după gratii încă 30 de zile

Judecătorii de la Tribunalul Vaslui au dispus, vineri, prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile a omului de afaceri Fănel Bogos și a altor trei inculpați, acuzați că l-au sprijinit pe milionarul din Vaslui în demersul de a-l schimba din funcție de directorul DSVSA. Decizia instanței nu este definitivă.

DNA îi acuză pe cei patru de cumpărare de influență, trafic de influență, șantaj și dare de mită.

Fănel Bogos se află în arest preventiv din 6 noiembrie. Atât la judecare primei propuneri de arestare, când și la prelungire, a solicitat judecătorului de drepturi de libertăți o măsură preventivă mai blândă, motivând că privarea de libertate ar putea duce la prăbușirea afacerilor, și aproape 1.000 de oameni ar rămâne fără loc de muncă. Judecătorii au respins cererea lui Bogos ca fiind neîntemeiată.

Tribunalul Vaslui a prelungit măsura arestării preventive până în data de 4 ianuarie, potrivit minutei instanței. Decizia nu este definitivă.

Întâlnirea lui Bogos cu premierul Bolojan

Bogos este acuzat de DNA că a apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane „care să promoveze în mod ilegal interesele financiare”.

Omul de afaceri a ajuns inclusiv la premierul Ilie Bolojan după ce șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu i-a obținut o audiență. Barbu este cercetat și el în dosar, fiind pus sub control judiciar.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat la Digi 24 că întâlnirea cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a durat în jur de „15 minute” și a fost una în care „nu s-a întâmplat absolut nimic”.

Foști generalu și ofițeri din serviciile secrete, vizați în dosar

Procurorii spun că Fănel Bogos a fost ajutat în demersul său de foști generali și ofițeri din serviciile secrete. Generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (trecut în rezervă în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI sunt vizați și ei de procurorii DNA în dosarul lui Fănel Bogos.

Ceilalți trei inculpați din dosar, Laura Iusein, o femeie de afaceri din Brăila, un apropiat al acesteia- Cristea Rareș- și Mihail Aniței, care pretindea a fi „om din servicii” au primit peste 500.000 de euro le-a plătit Fănel Bogos, prin intermediul unor contracte de consultanță, acuză DNA, pentru ca aceștia să intervină pe lângă persoane din conducerea ANSVSA în vederea favorizării societății lui Bogos.

Mihail Aniței se prezenta ca făcând parte dintr-o structură secretă a Ministerului de Justiție, potrivit interceptărilor din dosar. Acesta îl asigura pe Bogos că are influență asupra unor înalți funcționari ai statului și asupra unor lideri politici și că va determina conducerea ANSVSA să îl schimbe din funcție pe directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.