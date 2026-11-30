„Astăzi este multă lume fericită în Spania”, a declarat liderul Partidului Popular (PP), Alberto Nunez Feijoo, în primul său discurs după victoria obținută de formațiunea de centru-dreapta la alegerile parlamentare anticipate.

După numărarea a peste 99% dintre voturi, PP a obținut 132 dintre cele 350 de mandate din Congres și poate forma o majoritate alături de Vox, partid de extremă dreapta, care este la 52 de mandate și a înregistrat cea mai mare creștere față de scrutinul din 2023.

Premierul socialist Pedro Sanchez și-a recunoscut înfrângerea.

În discursul victoriei, Feijoo a lăudat „unitatea, forța, coerența, determinarea” partidului său. Celor care nu l-au votat, el le-a transmis „să doarmă liniștiți” în această noapte.

„Este adevărat că astăzi este multă lume fericită în Spania, fericită și plină de speranță, și le spun tuturor acestor oameni că nu vă vom dezamăgi. Ce am promis vom face. Este adevărat că voi sunteți bucuroști. Vor fi alții care au votat alt partid și vor fi alții care adorm cu îndoieli. Le spun tuturor să se pună liniștiți în pat, să se ducă liniști, să doarmă liniștiți, că nu vă voi dezamăgi. Răspund doar în fața Spaniei. Răspund doar în fața spaniolilor. Nu am alt angajament decât să iau deciziile corecte și nici alte interese decât interesele generale”, a declarat Feijoo.

Liderul PP a spus că „nu este nimeni în plus” în Spania.

„În acea Spanie în care cântăm, în acea Spanie pe care o servim, acea Spanie care ne-a unit și care ne va uni în următoarele secole, vă spun că nu este nimeni în plus, că vom dărâma toate zidurile și vom deschide porțile. Aici nu este nimeni în plus. Suntem cu toții spanioli și vom munci cu toții împreună”, a continuat el.

Ce i-a transmis liderului Vox

Feijoo l-a felicitat „în mod special” pe liderul Vox, Santiago Abascal, pentru rezultatul obținut la scrutinul de duminică.

„Îi felicităm pe toți candidații care s-au prezentat la alegeri. Am concurat. Acum e timpul să muncim și vreau să îl felicit în mod special pe candidatul care a crescut cel mai mult, ca procentaj și număr de deputați, pe Santiago Abascal”, a afirmat liderul PP.

Spania, a adăugat el, a cerut „o schimbare categorică”.

„Acum că Spania a votat schimbarea, n-a cerut-o în șoaptă, nu a făcut-o din întâmplare. Au fost milioane de voturi, cu o participare istorică. Din acest motiv, Spania a cerut schimbare – și o schimbare categorică”, a mai declarat Feijoo în discursul de la Madrid.