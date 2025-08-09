Femeia înjunghiată de mai multe ori în București, fără un motiv aparent, a fost urmărită pe stradă. Agresorul a fost arestat preventiv

Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Potrivit, procurorilor, agresorul că nu avut un motiv pentru atac, dar au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă.

„La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat, un bărbat în vârstă de 28 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice”, a transmis, sâmbătă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, citat de News.ro.

Potrivit procurorilor, vineri, în jurul orei 10.00, aflat în Sectorul 3, în mod spontan, fără un motiv aparent, bărbatul a înjunghiat cu un cuțit în mod repetat o femeie în vârstă de 48 de ani, cauzându-i plăgi multiple în regiunile cervicală şi toracică.

„Agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă şi a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere. Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta. O trecătoare a observat victima căzută la sol şi, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgenţă 112”, au transmis procurorii.

Victima a fost transportată la spital de către un echipaj de ambulanţă, pentru acordarea de îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă în prezent.

Individul este recidivist, având antecedente pentru infracţiuni ca tentativa de viol, agresiunea sexuală şi tâlhăria, au spus vineri reprezentanţii Parchetului. Nu există date care să arate că atacatorul are antecedente psihiatrice,

Inculpatul a fost reţinut inițial pentru 24 de ore, apoi judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.