Femeia lovită de un cablu de tramvai, în stare gravă. Cine este șoferul care a provocat accidentul

Femeia lovită de un cablu în accidentul din Bucureşti este în stare gravă la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală, potrivit unor surse medicale, scrie News.ro.

Femeia în vârstă de 69 de ani a intrat în stop cardio-respirator şi a fost resuscitată, fiind acum sub supravegherea medicilor.

Brigara Rutieră a Capitalei a transmis primele date despre accident.

„Din primele informaţii, un tânăr în vârstă de 19 ani a condus o autoutilitară pe bd. Camil Ressu dinspre Şos. Mihai Bravu către str. Râmnicu Sărat, iar la o distanţă de aproximativ 30 de metri de intersecţia dintre Şos. Mihai Bravu – bd. Camil Ressu, a agăţat un cablu de tensiune STB, unde lucratori din cadrul Societăţii de Transport Bucureşti executau lucrări de mentenanţă. Ulterior, o persoană, respectiv o femeie în vârstă de 69 de ani, care se afla în apropiere de zona în care se efectuau lucrările de mentenanţă, a fost vătămată de cablul respectiv”, potrivit sursei citate.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Potrivit STB, accidentul a avut loc, joi, în jurul orei 11.20, la intersecţia străzii Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, unde un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor.

„În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD”, a anunţat STB.