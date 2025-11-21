Fenomenul Ana Ciceală. Surpriza din cursa pentru Primăria București, interviu LIVE în redacția HotNews de la 11:00

Sondajele o plasează pe locul 5 în preferinţele bucureştenilor, însă analişti din interiorul principalelor partide politce vorbesc deja despre un fenomen greu de ignorat. Este propulsată de un public tânăr, iar campania sa pune accentul pe o probleme ignorate de alţi candidaţi la Primăria Capitalei. Ana Ciceală vine în sudioul HotNews, vineri, de la 11:00, pentru a vorbi despre miza sa într-o cursă dominată de partidele tradiţionale.

Podcastul politic HotSpot este realizat de jurnalistul Laurenţiu Ungureanu, este difuzat live şi poate fi urmărit pe site-ul HotNews.ro, pe YouTube şi Facebook.

Principalele declarații ale Anei Ciceală vor fi transmise LIVETEXT pe HotNews.

„Noi reprezentăm niște oameni care au rămas în urmă”, a spus Ana Ciceală la începutul săptămânii, când şi-a lansat oficial candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ea este susţinută în mare parte de tinerii din Bucureşti şi de cei care cred într-o nouă mişcare de stânga, care pune accentul pe locuire, mobilitate şi spaţii verzi.

Ciceală a fost prima candidată care și-a anunțat intenția de a se înscrie în cursă și este susținută de partidul SENS, dar și de un alt partid creat de un fost membru USR, URS.PDF. Ea spune că reprezintă un curent de stânga progresist, care îşi propune investiţii în educaţie, drepturi în comunitate, locuinţe ieftine şi sănătate decontată mai mult decât acum.

Fostă consilieră în CGMB și candidată de mai multe ori la Primăria Sectorului 3, Ana Ciceală era creditată scoruri de 3%, maxim 4%, însă ultimele sondaje au arătat o creştere importantă a intenţiei de vot în cazul său. În timp ce sondajul AtlatIntel, realizat la comanda HotNews, o plasează pe locul cinci, cu un scor de 7,1%, cel mai recent sondaj INSCOP o creditează cu 6,5% la niveul intenţiei de vot.

Anul trecut, în competiţia pentru Parlamentul European din 9 iunie, electoratul SENS l-a propulsat pe independentul Nicu Ştefănuţă în PE. Ștefănuță a obţinut 3,08% la nivel naţional, adică 275.796 de voturi. La alegerile parlamentare din 2024, partidul SENS a candidat pentru prima dată ca formațiune politică. Atunci, în București a obținut 48.506 voturi, adică 5,64%.

Este ascensiunea Anei Ciceală de natură să schimbe competiţia pentru postul de Primar General al Capitalei? Candidata SENS vine în studioul HotNews pentru a vorbi despre planurile sale pentru alegerile locale din 7 decembrie.