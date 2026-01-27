Fico anunță că și Slovacia va contesta în justiție interdicția UE privind importurile de gaze rusești

Slovacia va intenta un proces pentru a contesta decizia Uniunii Europene, adoptată cu majoritate calificată, de a interzice importurile de gaze rusești, a declarat marți premierul slovac Robert Fico.

Țările UE și-au dat luni acordul final pentru interzicerea importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, la care s-au opus atât Slovacia, cât și Ungaria, notează Reuters și Agerpres.

Interdicția a fost concepută pentru a fi aprobată de o majoritate consolidată a țărilor, permițând UE să depășească opoziția celor două state, care rămân în mare măsură dependente de petrolul și gazele rusești și doresc să mențină legături strânse cu Moscova.

Ungaria a anunțat că va contesta legea la Curtea Europeană de Justiție, iar Fico a declarat marți că Slovacia va intenta propriul proces și se va coordona cu vecinul său.

„Vom obiecta la încălcarea principiilor subsidiarității și proporționalității”, a declarat Fico într-o conferință de presă.

El nu a precizat când va depune Slovacia acțiunea în justiție.

Robert Fico: „Sper că până la interdicție războiul se va termina și ne vom reveni cu toții”

UE susține Ucraina de la invazia rusă din 2022 și dorește să reducă finanțarea pentru mașina de război a Rusiei, dar Fico a criticat ajutorul militar al UE.

Fico a numit în repetate rânduri planurile UE de a opri fluxurile de gaze rusești drept „sinucidere” energetică și spune că oprirea tranzitului va costa Slovacia până la 500 de milioane de euro anual.

Conform acordului, UE va opri importurile de gaze naturale lichefiate rusești până la sfârșitul acestui an și gazele prin conducte până la 30 septembrie 2027, cu o posibilă prelungire până la 1 noiembrie 2027, dacă o țară întâmpină dificultăți în a-și umple rezervele cu gaze non-rusești până în iarnă.

„Sper că până (la momentul acestei interdicții) războiul se va termina și ne vom reveni cu toții”, a spus Fico.