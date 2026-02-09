Filiala italiană a Glovo, investigată pentru exploatarea livratorilor, plătiți cu sume care îi țin sub pragul sărăciei

Verificările efectuate indică o situație de exploatare reală a forței de muncă, perpetuată de ani de zile în detrimentul unui număr foarte mare de lucrători, care primesc salarii disproporționate față de cantitatea și calitatea muncii prestate, au spus procurorii citați de Reuters și Corriere della Sera.

Procurorii din Milano au plasat filiala italiană a platformei de livrare Glovo sub supraveghere judiciară, iar directorul executiv al acesteia este anchetat pentru presupusa exploatare a lucrătorilor, potrivit documentelor judiciare citate de Reuters.

Documentele arată că o divizie specializată a Carabinierilor a emis un decret prin care pune compania Foodinho sub control judiciar, aceasta fiind cea mai recentă măsură dintr-o serie de acțiuni mai ample de combatere a exploatării prin muncă în diverse sectoare de activitate din ultimii trei ani.

Decretul judiciar de 54 de pagini consultat de Reuters arată că livratorii Foodinho erau plătiți sub pragul sărăciei, în medie 2,50 euro pentru o livrare. În unele cazuri, salariul era cu 75% sub pragul sărăciei, potrivit documentului, care include mărturiile a 39 de lucrători migranți.

Nivelul minim de subzistență pentru lucrătorii din Italia este considerat unul de 1.245 euro pe lună.

„O exploatare reală a forței de muncă”

„Verificările efectuate indică o situație de exploatare reală a forței de muncă, perpetuată de ani de zile în detrimentul unui număr foarte mare de lucrători, care primesc salarii disproporționate față de cantitatea și calitatea muncii prestate”, au scris procurorii în document.

„Această situație ilegală trebuie să înceteze cât mai curând posibil, și pentru că implică un număr semnificativ de lucrători care trăiesc cu venituri sub pragul sărăciei”, au spus oficialii.

Procurorii au afirmat că curierii pe bicicletă sunt oficial lucrători independenți, dar în practică lucrează ca angajați, deoarece sunt coordonați printr-o platformă IT care le stabilea condițiile de muncă.

Sub controlul judiciar dispus de procurori, un administrator numit de instanță se va asigura că societatea acordă lucrătorilor săi statutul juridic corect și va monitoriza respectarea normelor și condițiilor de muncă.

Mărturia unui curier Glovo

Corriere della Sera a citat mărturia unui curier pakistanez care lucrează pentru platforma Glovo în Milano.

„Sunt curier independent pentru Glovo. Folosesc o bicicletă electrică pe care am cumpărat-o eu și primesc în medie 2,50 euro pe livrare, cu majorări în funcție de distanță sau de weekenduri. Fac aproximativ 10-15 livrări pe zi, cu vârfuri de 20-25, parcurgând între 50 și 60 de kilometri”, a spus curierul.

„Rămân conectat la aplicație aproximativ 12 ore pe zi, în general de la 10 dimineața până la 10 seara. Sunt localizat constant prin GPS. Dacă întârzii, Glovo mă sună să afle de ce nu mă mișc sau de ce nu livrez. dacă aș putea, aș renunța la această slujbă, dar nu am încă permis de ședere și nu pot găsi altă slujbă”, a adăugat el.

„Plătesc 300 de euro pe lună pentru un pat într-o cameră în care locuiesc cu alte trei persoane la 35 km de Milano, cheltuiesc 200 de euro sterline pe lună pentru călătorii cu trenul și trimit 300 de euro pe lună mamei mele din Pakistan”, a mai spus curierul, potrivit mărturiei citate de Corriere.

Potrivit cotidianului italian, aproximativ 40.000 de curieri pe bicicletă lucrează pentru Glovo în Italia, dintre care 2.000 doar în zona Milano, majoritatea fiind migranți.

Foodinho srl este o companie italiană cu o cifră de afaceri anuală de 255 de milioane de euro, printre clienții principali numărându-se McDonald’s, Burger King și Poke House. Aceasta este controlată de o companie spaniolă deținută de un grup german care are legături cu fonduri de investiții americane.