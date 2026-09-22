Filiera româno-italiană din dosarul lui Călin Georgescu. Cine sunt numele pe care miza fostul candidat la președinție pentru susținere politico-mediatică 

Conform stenogramelor din dosarul DIICOT de înșelăciune, Călin Georgescu și Ionel Rusen vorbeau în mai 2025 despre obținerea unei susțineri politice după alegerile anulate din toamna lui 2024. În discuții sunt invocate numele unor români stabiliți în Toscana, dar și ale unor politicieni importanți din Italia, Matteo Salvini și Roberto Vannacci. Rusen și Georgescu vorbesc însă și despre obținerea azilului politic și cumpărarea unei vile în Toscana.

Potrivit procurorilor, Rusen îi promitea o declarație mai generală de susținere din partea lui Salvini, vicepremierul italian, dar îl avertiza că acesta nu îi va menționa explicit numele.

În discuțiile dintre Georgescu și Rusen mai apar trei nume din Italia: Roberto Vannacci și Stănășel (tatăl și fiul). Vannaci este un fost general italian care a fost ales europarlamentar pe listele partidului lui Salvini. Ștefan Stănășel (tată) și Claudiu Stănășel (fiu) sunt doi români stabiliți în Toscana.

Georgescu și Rusen au fost plasați marți sub control judiciar.

Om de afaceri către Georgescu: „Salvini n-o să iasă cu mesaj să te susțină”. Doar că o făcuse deja de mai multe ori

„Am vorbit cu Matteo (n.n. Matteo Salvini). N-o să iasă cu mesaj să te susțină. A zis că nu poate să facă lucrul ăsta. Ceea ce poate să facă, o să iasă să zică că democrația în România s-a dus”, îi spunea Ionel Rusen lui Călin Georgescu în mai 2025, potrivit stenogramelor DIICOT. În stenograme nu există probe care să confirme că discuția Salvini-Rusen chiar a avut loc.

Doar că Salvini își afirmase deja susținerea publică pentru Georgescu în mai multe rânduri, pe platforma X. „Astăzi am vorbit cu Călin Georgescu, pe care l-am asigurat de solidaritatea Ligii în fața acestui atac grav, fără precedent, asupra democrației – o palmă în stil sovietic dată voinței populare și libertății de gândire și de exprimare. Nu ceda, @CG_Romania!”, scria Salvini pe 28 februarie 2025, postând capturi de ecran dintr-o videoconferință cu Georgescu.

A publicat mesaje similare până pe 14 martie, când și-a anunțat sprijinul pentru George Simion, despre care a scris că va candida la alegerile din mai cu sprijinul lui Călin Georgescu – împiedicat să candideze din nou după ce a fost „victima unei lovituri de stat girate de UE”.

Matteo Salvini/ Foto: Nicola Marfisi/AGF / Shutterstock Editorial / Profimedia

Generalul-europarlamentar cu mesaje pro-Rusia, căsătorit cu o româncă

Un alt nume important din politica italiană pe a cărui susținere îi spunea Rusen lui Georgescu că poate miza este europarlamentarul Roberto Vannacci. Iar în acest moment al dialogului sunt invocați un politician român din Italia, Claudiu Stănășel și tatăl său, Ștefan Stănășel.

„Călin Georgescu: Fii atent! (n.n. neinteligibil) ar urma să se… să tremure cu Vanacci (n.n. Roberto Vannacci), în cazul cu băiatul ăsta care e român.

Ionel Rusen: Da, da. Cu Stăneșel.

Călin Georgescu: Ai vorbit cu el la telefon?

Ionel Rusen: Da, da. La… E foarte OK românul ăla, să știi! Și nu e legat… plus că ăla e împotriva lui George (n.n. George Simion). Ta-su la fel, împotriva lui George”.

Vannacci este un fost general italian care a intrat în Parlamentul European pe listele Ligii lui Salvini. A părăsit partidul la începutul anului 2026 și a înființat Futuro Nazionale (n.r. Viitorul Național), o formațiune naționalistă anti-UE și pro-Rusia. Anterior, Vannacci fusese suspendat de Ministerul Apărării din Italia după ce a publicat o carte care conținea mesaje anti-feministe și anti-LGBTQ.

Politicianul italian este căsătorit cu o româncă, Camelia Mihăilescu (Camelia Vannacci în prezent), care, potrivit G4 Media, printează produsele de propagandă ale partidului Futuro Nazionale. De asemenea, Vannacci este un un apropiat al lui Claudiu Stănășel și a transmis la rândul lui mai multe mesaje de susținere a lui Călin Georgescu.

„Europarlamentarul italian Vannacci îndeamnă românii să iasă la vot și să-l sprijine pe Călin Georgescu”, titra în decembrie 2024 „Gazeta Românească”, care face parte dintr-o rețea online de publicații dedicate românilor din diaspora. Aceeași rețea a promovat în repetate rânduri inițiativele lui Claudiu Stănășel și pe ale tatălui său, Ștefan Stănășel.

Roberto Vannacci/ Foto: Francesco Fotia / Agf / Zuma Press / Profimedia

Cine sunt cei doi Stănășel care apar în discuții

Claudiu Stănășel este vicepreședinte al Consiliului Local din Prato, localitate din Toscana. A devenit consilier local în 2019, la doar 24 de ani, conform unui articol laudativ din Active News.

Prato este un oraș de aproape 200 de mii de locuitori din Toscana, regiune istorică italiană în care Georgescu își căuta, potrivit stenogramelor DIICOT, o vilă și un job „de ochii lumii”.

Încă din iarna lui 2024, imediat după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale, câștigate de Georgescu, Claudiu Stănășel se declarase public un susținător al acestuia.

„Această decizie este un abuz clar de putere și o încercare de a submina voința cetățenilor, mai ales a celor din străinătate, care au demonstrat un angajament remarcabil față de procesul democratic. Noi nu vom uita și nu vom ierta. Vom reveni în număr și mai mare la vot pentru a restabili democrația în România”, afirma Claudiu Stănășel pe 7 decembrie 2024.

Mai mult, Stănășel îndemna românii din Italia să participe la un eveniment public pe această temă.

„Pentru cei din Italia, vă așteptăm la Bologna la primul eveniment public despre anularea alegerilor din România, cu presa și instituțiile italiene prezente. Ne facem auziți la cel mai înalt nivel”, scria Stănășel în ianuarie 2025, în grupul „Călin Georgescu COMUNITATEA OFICIALĂ”.

Afișul postat de Stănășel în grupul de Telegram Călin Georgescu COMUNITATEA OFICIALĂ

Mesajele lui de susținere pentru Georgescu au fost promovate în grupuri de Telegram și de publicații precum R3 Media, care l-a numit un „lider respectat al comunității românești din Italia”. Stănășel a fost activ inclusiv în grupul oficial de Telegram al lui Călin Georgescu, loc în care susținătorii politicianului au fost mobilizați de foști membrii ai campaniei din 2024 pentru proteste în fața DIICOT și a Tribunalului București.

Legăturile familiei Stănășel cu Victor Ponta

În același timp, potrivit PressOne, tatăl lui Claudiu Stănășel, Ștefan Stănășel, este președintele CNCRI (Coordonarea Națională a Românilor din Italia), organizație care ține legătura, inclusiv prin MAE, cu cetățenii români plecați în străinătate. Nu este nici el străin de politică.

În 2020, el a candidat pe listele Pro România, partidul lui Victor Ponta, la funcția de reprezentant al diasporei în Camera Deputaților. În timpul campaniei electorale din 2025, mai arată PressOne, Stănășel l-a susținut pentru postul de președinte pe același Ponta, care a candidat cu un mesaj electoral „suveranist” prin care a încercat să atragă alegătorii lui Călin Georgescu.

Hotnews a încercat să ia legătura cu Claudiu Stănășel și Ștefan Stănășel pentru a discuta despre legăturile lor cu Ionel Rusen și Călin Georgescu, dar cei doi nu au răspuns apelurilor și mesajelor.

Vilă în Toscana și azil politic. „Ne vedem cu fostul șef procuror. Un prieten bun”

Susținerea politico-mediatică nu era singurul lucru pe care Rusen și Georgescu îl plănuiau, potrivit stenogramelor din dosar. Fostul prezidențiabil îi cerea lui Rusen să îi obțină azil politic în Italia și o vilă în Toscana.

Călin Georgescu: Bun! Deci mie îmi trebuie o locație, să le văd, pe care să le cumpăr sau să le închiriez. Deci avem… Noi avem tot ce trebuie. Noi nu avem nevoie de bani. Mă interesează doar să fie la un preț… care ei să aranjeze, adică fie un preț pentru mie.

Ionel Rusen: Asta vream să… Asta vream să te întreb. Financiar…

Călin Georgescu: Financiar avem tot ce ne trebuie.”

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Călin Georgescu: Și după ce mai vorbim o dată, după aceea îi dai drumul. Eu am trei zone în Toscana. Una aproape de mare sau lângă mare și una… două în zonă de-asta de dealuri, colinare.

Ionel Rusen: OK.

Călin Georgescu: OK. Eu ți le dau și dacă îți dă… Și, și. Așa. Și sigur că (n.n. neinteligibil) lor… Adică să mă duc la punct ochit. Omul ăsta să le vadă.”

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Călin Georgescu: Și una, care are o casă mică, sau lângă, sau ceva de dependință.

Ionel Rusen: De dependință… Da.

Călin Georgescu: Asta te rog.

Ionel Rusen: Da.

Călin Georgescu:: Adică cum se fac toate casele în Italia, ce am văzut eu, cel puțin, toate au așa ceva.

Ionel Rusen: Da.

Călin Georgescu: Că așa erau făcute pentru… pentru servitori.”

Rusen îi transmitea lui Georgescu că și pentru obținerea azilului politic are oamenii potriviți. Un procuror. Nu îi dezvăluie însă numele.

Călin Georgescu: Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru… în caz de ceva… cu azil politic.

Ionel Rusen: Când mergem acolo ne vedem cu fostul șef (n.n. neinteligibil) procuror pe Italia. (n.n. neinteligibil) E un prieten foarte bun. El o să ne ajute cu tot ce înseamnă…

Călin Georgescu: Ne ajută el… Ia fii atent!

Ionel Rusen: Eu o să îl chem acolo, direct (n.n. neinteligibil). Și o să-l chem într-un loc, într-o zonă unde (n.n. neinteligibil)

Călin Georgescu: (n.n. neinteligibil) și pentru băieții ăștia ai mei.

Ionel Rusen: Da. Pentru toată echipa.”

Călin Georgescu și Ionel Rusen, sub control judiciar

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți luni pentru 24 de ore, fiind acuzați că l-au păgubit pe afaceristul Răzvan Leu cu suma de 1,1 milioane de euro. Procurorii au cerut arestarea lor preventivă, dar Tribunalul București a respins marți cererea. În schimb, cei doi au fost puși sub control judiciar.