Filmul care i-a adus lui Sebastian Stan Globul de Aur intră în premieră pe Netflix

„A Different Man”, filmul care anul trecut i-a adus actorului de origine română Sebastian Stan primul Glob de Aur din cariera sa, poate fi văzut pe Netflix începând de miercuri, 3 iunie. Lansarea în streaming are loc cu doar câteva zile înainte ca „Fjord”, noul film în care a jucat sub regia lui Cristian Mungiu, să apară în avanpremieră în cinematografele din România.

Filmul „A Different Man” va putea fi văzut de abonații din România ai Netflix începând de miercuri, de la ora 10:00.

„Un actor aflat la început de carieră trece printr-o procedură medicală radicală pentru a-și transforma dramatic înfățișarea, dar noul său chip de vis se transformă rapid într-un coșmar”, este descrierea de pe IMDb pentru filmul regizat de cineastul american Aaron Schimberg.

Sebastian Stan joacă în thrillerul psihologic despre un bărbat care suferă de neurofibromatoză alături de actrița norvegiană Renate Reinsve, colega sa de platou și pentru lungmetrajul „Fjord”, care i-a adus regizorului Cristian Mungiu al doilea Premiu Palme d’Or din carieră chiar luna trecută.

Distribuția principală a filmului „A Different Man”, unul cu accente de comedie neagră, este completată de Adam Pearson, actorul și prezentatorul TV britanic care suferă de neurofibromatoză – o clasă de afecțiuni genetice incurabile ale sistemului nervos, care afectează în principal dezvoltarea țesuturilor celulelor nervoase. Cel mai vizibil simptom este dezvoltarea de tumori benigne, care pot duce la desfigurarea celor care suferă de această boală. Pentru Sebastian Stan, pentru a putea interpreta rolul din filmul lui Schimberg a însemnat o transformare dramatică.

Adam Pearson și Sebastian Stan, FOTO: Kristina Bumphrey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sebastin Stan, experiment în New York pentru filmul „A Different Man”

Mike Marino, un make-up artist nominalizat la Premiile Oscar, a apelat la multe straturi de machiaj și proteze, făcându-l pe actorul cu origini românești de nerecunoscut. Marino este cel care l-a transformat radical și pe actorul irlandez Colin Farrell pentru rolul lui Oz Cobb din filmul „The Batman” și serialul „The Penguin” de pe HBO Max.

Actorul de origine română a povestit anterior că a făcut un experiment social în timpul filmărilor pentru „A Different Man”, pentru a putea intra mai bine în pielea lui Edward, numele personajului săi din film.

A ales, astfel, să se plimbe prin New York în timp ce purta masca și machiajul făcut pentru el.

„Mergeam pe Broadway. Era o stradă aglomerată. Eram îngrozit, dar tot mergeam pentru a bea o cafea sau să stau”, a relatat Sebastian Stan într-un interviu pentru Entertainment Weekly.

„New Yorkul este destul de evoluat în multe privințe, dar tot am mai primit reacții dure din partea oamenilor”, și-a amintit Sebastian Stan. „De exemplu ‘La dracu!’, ‘Uită-te la ăsta!’. A fost o experiență destul de înfricoșătoare. M-am simți neajutorat în acele situații. Și cred că de multe ori așa s-a simțit și Edward în film”, a spus Stan.

Rolul din film i-a adus lui Sebastian Stan Ursul de Argint și Globul de Aur

„A Different Man” a avut premiera internațională în ianuarie 2024 la Festivalul de Film Sundance și, o lună mai târziu, a fost prezentat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

Interpretarea lui Edward i-a adus lui Stan Ursul de Argint pentru cel mai bun actor într-un rol principal. „Pentru un băieţel din România, acest lucru înseamnă foarte mult, aşa că vă mulţumesc”, a spus acesta după ce a urcat pe scenă pentru a ridica statueta.

După ce a trecut prin circuitul festivalier, „A Different Man” a fost lansat în cinematografele din Statele Unite în septembrie 2024. Rolul i-a adus lui Stan o nouă nominalizare la unele dintre cele mai prestigioase premii ale industriei cinematografice, Globurile de Aur.

A triumfat din nou în luna ianuarie a anului trecut, plecând acasă cu statueta decernată celui mai bun actor într-un serial de comedie sau musical.

„Premiul este pentru mama mea care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul. Și pentru tatăl meu vitreg, Toni, care a luat o mamă singură cu un copil deja mare. Mulțumesc că ai fost un bărbat adevărat! Golden Globes, I love you! Romania, te iubesc!”, a declarat Stan pe scenă după această nouă recunoaștere din partea industriei cinematografice.

„A Different Man” a avut un drum lung de parcurs până să intre în streaming în România deoarece a fost produs și distribuit de A24. Iar apreciatul studio independent de film are un acord de exclusivitate cu Warner Bros Discovery pentru a difuza pentru o anumită perioadă producțiile sale pentru abonații din SUA.

În România, filmul „A Different Man” poate fi văzut în streaming și pe Amazon Prime Video, însă nu este inclus în prețul abonamentului lunar, putând fi închiriat contracost. „The Apprentice”, filmul despre Donald Trump care i-a adus lui Stan și o nominalizare la Premiul Oscar în 2025, poate fi văzut în schimb pe HBO Max.

„Fjord”, filmul în care Cristian Mungiu l-a regizat pe Stan, în cinematografele din România luna aceasta

Lansarea în streaming pe Netflix a filmului „A Different Man” are loc cu doar câteva zile înainte ca „Fjord” să apară în avanpremieră în sălile de cinema din România.

Vorbind luni într-o conferinţă de presă, Mungiu a precizat că filmul care a stârnit polemici aprinse la Cannes și pe rețelele de socializare va putea fi văzut luna aceasta într-o proiecţie unică în 90 de cinematografe din 52 de oraşe din toată ţara.

Proiecția unică va avea loc în data de 13 iunie, iar biletele pentru „Fjord” au fost puse în vânzare de marți, 2 iunie. În ceea ce privește premiera generală în cinematografe, aceasta nu a fost stabilită deocamdată.

„În acest moment nu ştim cu precizie când va putea fi organizată premiera în România a filmului Fjord. Depinde de identificarea unei săli potrivite pentru premieră, de programul actorilor principali, căci ne dorim ca Sebastian Stan şi Renate Reinsve să fie prezenţi la premieră, de programul sălilor de cinema şi de data lansării filmului în Statele Unite”, a explicat Cristian Mungiu.

„Cel mai probabil premiera va fi cândva între lunile octombrie şi ianuarie”, a declarat el.

„Pentru că mai este mult până atunci, pentru că din august filmul va începe să aibă premiere în alte ţări din Europa şi pentru că a existat multă emoţie în România generată de acest al doilea Palme d’Or, am vorbit cu sălile de cinematograf şi am obţinut înţelegerea lor pentru organizarea unei avanpremiere cu Fjord sub forma unei singure proiecţii în toate sălile disponibile din România, din respect pentru publicul de acasă”, a declarat Cristian Mungiu.

Renate Reinsve, Sebastian Stan și actorii copii din filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, FOTO: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

„Fjord” spune povestea soţilor Lisbet şi Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soţii Halberg. Copiii celor două familii devin apropiaţi, în ciuda diferenţelor de educaţie şi valori.

După ce unul dintre copiii familiei Gheorgiu ajunge la școală cu vânătăi pe față și pe spate, copiii sunt luați și duși la familii de plasament, înainte ca ei sau familia lor să înțeleagă ce se întâmplă.

Pe lângă Sebastian Stan şi Renate Reinsve în rolurile principale, în film apar şi actorii români Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany şi Ana Bodea.