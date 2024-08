Filmul controversat din cauza morții lui Brandon Lee pe platourile de filmare revine în cinematografe după 30 de ani, într-o nouă adaptare

Un nou film „The Crow” (Corbul) urmează să apară vineri în cinematografe, la 30 de ani după lungmetrajul original cu același nume, controversat din cauza împușcării mortale a actorului Brandon Lee pe platourile de filmare.

Lungmetrajul este distribuit în România sub numele de The Crow: Iubire și răzbunare și va avea premiera în cinematografele din țara noastră la o săptămână după lansarea pe piața internă din America de Nord.

Cap de afiș pentru noul film este apreciatul actor suedez Bill Skarsgård, care va interpreta rolul principal al lui Eric / Corbul în această nouă adaptare a seriei de benzi desenate The Crow, apărută în 1989 și reluată apoi în mai multe ediții noi.

Seria inițială a fost extrem de apreciată în momentul lansării sale, motiv pentru care a fost aleasă pentru o adaptare cinematografică la doar câțiva ani după apariția sa.

Însă filmul original The Crow avea să fie marcat de infamie după ce actorul Brandon Lee, fiul celebrului Bruce Lee, a fost împușcat fatal în timpul filmărilor.

Accidentul tragic a revenit în atenția opiniei publice cu 3 ani în urmă, după ce Alec Baldwin a împușcat-o mortal pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare ale westernului „Rust”.

Accidentul care a dus la moartea fiului lui Bruce Lee în timpul filmărilor pentru „The Crow”

După cum relatau The Washington Post și The L.A. Times la momentul respectiv, moartea lui Lee a survenit unei serii de greșeli grave în timpul filmărilor care au avut loc pe 31 martie 1993. În ziua respectivă, Lee filma o scenă în care personajul său urma să fie împușcat și ucis de niște tâlhari.

Anchetatorii au stabilit că, în timpul unei filmări pentru o scenă anterioară, arma folosită ca recuzită (un revolver real) a fost încărcată cu cartușe de recuzită improvizate din cartușe reale, cărora echipa de efecte speciale le-a scos încărcătura de praf de pușcă, astfel încât, în prim-planuri, pistolul să arate ca și cum ar fi încărcat cu muniție normală.

Însă echipa a omis să scoată și capsele din cartușe, iar la un moment dat înainte de evenimentul fatal unul dintre cartușe a fost declanșat. Deși nu existau încărcături de praf de pușcă, energia provenită de la capsă a fost suficientă pentru a împinge parțial glonțul în țeava armei, unde a rămas blocat.

Pentru scena fatală, care presupunea ca revolverul să fie tras asupra lui Lee de la o distanță de 3,6–4,5 metri, cartușele de recuzită au fost înlocuite cu cartușe oarbe, care conțineau o încărcătură de praf de pușcă și o capsă, dar nu și un glonț solid, permițând astfel armei să fie trasă cu efecte sonore și de lumină fără riscul unui proiectil real.

Dar arma nu a fost verificată și curățată corespunzător înainte de tragerea cartușului orb, iar glonțul anterior blocat în țeavă a fost propulsat înainte de încărcătura cartușului orb și a fost expulzat pe țeavă cu aproape aceeași forță ca și cum ar fi fost un cartuș real, lovindu-l pe Lee în abdomen.

Brandon Lee a fost îngropat alături de tatăl său în cimitirul Lakeview Cemetery din Seattle, FOTO: Chuck Pefley / Alamy / Profimedia

Echipa de filmare a crezut inițial că Brandon Lee glumește sau nu a ieșit din rol

După ce actorul Michael Massee – care îl juca pe infractorul ce urma să îl împuște pe Corb – a apăsat pe trăgaci și l-a împușcat pe Lee, acesta a căzut pe spate. Când regizorul a spus „tăiați”, Lee nu s-a ridicat, iar echipa a crezut că fie încă joacă, fie glumește.

Jeff Imada, coordonatorul pentru cascadorii al filmului, a sărit imediat să verifice starea lui Lee și a observat că ceva nu era în regulă când s-a apropiat de el și a văzut că era inconștient și respira greu.

Medicul echipei de filmări s-a dus la Lee și l-a zgâlțâit pentru a verifica dacă era amețit din cauza unei eventuale lovituri la cap în timpul căderii, dar nu a crezut că Lee fusese împușcat fiindcă nu exista sângerare vizibilă. Medicul i-a verificat pulsul lui Lee, care era normal, dar în decurs de două-trei minute a scăzut dramatic și s-a oprit.

Actorul a fost transportat de urgență la spital, unde a fost pronunțat mort după o operație de 6 ore la terapie intensivă. El avea 28 de ani.

Moartea sa a alimentat numeroase teorii ale conspirației din cauza faptului că și Bruce Lee a murit în timpul filmărilor pentru lungmetrajul Enter the Dragon din 1973, cu 30 de ani înainte. Unii au vorbit inclusiv despre „blestemul familiei Lee”.

Deși Brandon Lee a fost împușcat mortal după o serie de greșeli grave ale echipei de filmare, nicio persoană nu a fost vreodată inculpată pentru moartea sa. Mama lui a dat însă în judecată producătorii filmului, într-o acțiune civilă. Cele două părți s-au înțeles în cele din urmă în afara instanței pentru o sumă care nu a fost făcută publică.

Noul film „Corbul” ar putea deveni cunoscut dintr-un alt motiv

În pofida morții lui Lee, filmul original The Crow a fost în cele din urmă finalizat și lansat în cinematografe în 1994. Decizia controverstă a fost luată în condițiile în care filmările erau aproape terminate în momentul împușcării actorului. Chad Stahelski, dublura lui Lee pentru cascadoriile din film, a fost folosit pentru scenele rămase.

Echipa de efecte speciale a creat o „mască digitală” a lui Lee pe care au supraimpus-o peste fața lui Stahelski la postproducție. A fost unul dintre primele cazuri ale folosirii tehnologiei CGI pentru a reda pe ecran imaginea unui actor care a murit între timp.

Filmul a fost pe larg apreciat de către critici și a fost un succes major la box office, cu încasări de peste 100 de milioane de dolari la nivel mondial, versus un buget de producție de doar 23 de milioane.

Noul The Crow pare însă exact opusul filmului original. Deși era considerat unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, el a fost eviscerat de criticii de film și are în prezent o rată a aprobării din partea specialiștilor de doar 20% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Nici pe IMDb, unde poate vota și publicul larg, lucrurile nu stau mai bine. Filmul are o notă medie de 4,7 / 10 din peste 5.000 de recenzi în momentul scrierii acestui articol. Acest lucru s-a văzut și în încasări.

Weekendul trecut, filmul a avut premiera doar pe piața internă din America de Nord, lansarea în restul lumii fiind programată pentru vinerea aceasta.

Lungmetrajul s-a dovedit a fi în weekendul de debut o „petardă” majoră la box office, cu încasări de doar 4,7 milioane de dolari în condițiile în care bugetul său de producție a fost de 50 de milioane.

