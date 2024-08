Filmul „Gladiatorul II” va „inversa” povestea lui Maximus / Netflix o aduce înapoi pe Anya Taylor-Joy pentru un serial nou / Un nou joc „Mafia” a fost dezvăluit oficial

„Are you not entertained?” Russell Crowe în una dintre cele mai emblematice scene din filmul „Gladiatorul”, Foto: DreamWorks / Universal Pictures / AFP / Profimedia Images

Protagonistul filmului „Gladiatorul II” va avea o poveste „inversă” față de cea a personajului Maximus jucat de Russell Crowe în lungmetrajul original, cei de la Netflix au convins-o pe actrița Anya Taylor-Joy din „The Queen’s Gambit” să joace într-un nou serial pentru ei, în timp ce la capitolul noutăți din industria jocurilor video săptămâna a venit cu o grămadă de vești, printre care și dezvăluirea unui nou titlu „Mafia”. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre filmul „Lord of the Rings” ce urmează să apară în decembrie, un alt serial interesant pregătit de Netflix, precum și despre viitoarele jocuri „Civilization 7”, „Indiana Jones and the Great Circle” și „Dune Awakening”.

Filmul „Gladiatorul II” va „inversa” povestea lui Maximus

N-a mai rămas chiar atât de mult până la apariția în cinematografe a îndelung așteptatului „sequel” al lui Ridley Scott pentru epicul său film Gladiatorul din 2000, așa că actorii și legendarul regizor britanic sunt în plină campanie de promovare a lungmetrajului. Dar săptămâna aceasta am aflat un detaliu interesant privind povestea sa de la David Scarpa, scenaristul ales de Ridley Scott pentru noul său film.

Printre altele, Scarpa a vorbit într-un interviu acordat revistei Empire despre povestea lui Lucius, personajul principal din Gladiatorul II. Lucius (Verus) e un fost moștenitor al Imperiului Roman care ajunge să trăiască alături de soția și copilul său într-un orășel de pe coasta de nord a Africii, departe teoretic de intrigile politice de la Roma. Soarta îl va duce însă în arenă, la fel ca pe Maximus cu 20 de ani înainte.

Atât e saltul temporal între povestea celor două filme. Scarpa a explicat că personajul Lucius nu este inspirat doar conceptual de Maximus, ci că, atunci când ajunge să lupte în arenă ca gladiator, se simte direct inspirat de faptul că l-a văzut pe Maximus făcând același lucru, când era copil. Ca atare, el e într-un fel și o analogie pentru Maximus, dar și opusul său. Explicațiile lui Scarpa sunt lămuritoare:

„Ideea a fost să inversăm cu totul primul film. Primul film începe cu Maximus, care este un general roman luptând cu o armată a barbarilor. Ideea mea a fost că ar trebui să începem [al doilea film] privind un tânăr care s-a alăturat unei armate barbare și care se confruntă cu romanii. El are aproape aceeași ură și dispreț pentru Roma [ca Maximus], deci privim ecourile aceluiași bărbat, dar aproape opusul său”.

Unul dintre marile semne de întrebare legate de noul film e dacă actorul irlandez Paul Mescal, ales pentru rolul lui Lucius, se va ridica la nivelul interpretării lui Russell Crowe. În vârstă de 28 de ani, Mescal este considerat o stea în ascensiune a cinematografiei britanice și are deja o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol pentru interpretarea din drama Aftersun lansată în 2022.

Dar asta nu înseamnă prea multe în condițiile în care Mescal este cvasi-necunoscut publicului larg și pentru un film cu așteptările care sunt pentru Gladiatorul II. Hai să fim sinceri, Pedro Pascal și Denzel Washington sunt cap de afiș, chiar dacă nu joacă ei rolul principal. Cert este că ne vom lămuri pe 15 noiembrie, când Gladiatorul II va avea premiera în cinematografele din România.

Filmul „Lord of the Rings” despre care nu vorbește aproape nimeni are în sfârșit un trailer

Dacă e să judecăm după trailer, Gladiatorul II se anunță cât se poate de spectaculos și, tot la capitolul trailere, avem acum în sfârșit unul pentru The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, filmul Stăpânul inelelor despre care nu vorbește aproape nimeni, cu excepția site-urilor specializate pe cinema și „pop culture”. Iar asta deși filmul urmează să apară în cinematografe pe 12 decembrie.

The War of the Rohirrim a fost anunțat încă din 2021, deci n-are legătură cu noul lungmetraj The Hunt for Gollum dezvăluit mai devreme în cursul acestui an și care urmează să apară abia în 2026. Povestea din The War of the Rohirrim se va desfășura cu cu 183 de ani înainte de evenimentele din trilogia originală Lord of The Rings și va prezenta destinul familiei lui Helm Hammerhand, rege legendar din Rohan.

Îmi imaginez că motivul pentru care filmul a trecut aproape neobservat în presa generalistă ține de faptul că e unul de animație. Însă, dacă e să judecăm după cifrele de la box office, filmele de animație pot fi cu mult peste cele live-action ca încasări. În plus, după cum se poate vedea din trailerul de mai jos, The War of the Rohirrim nu e nicidecum un film la care să mergi la cinema doar de dragul copilului.

Netflix o aduce înapoi pe Anya Taylor-Joy pentru un serial nou

Succesul uriaș de care s-a bucurat serialul The Queen’s Gambit cu 4 ani în urmă e indisolubil legat de interpretarea dată de Anya Taylor-Joy personajului Beth Harmon, la fel cum succesul de care s-a bucurat ulterior la Hollywood actrița acum în vârstă de 28 de ani e indisolubil legat de popularitatea serialului produs de Netflix. Compania americană de streaming a venit acum cu vestea săptămânii:

A convins-o pe Taylor-Joy să joace într-un nou serial care se va numi How to Kill Your Family, o adaptare a romanului omonim publicat de jurnalista și scriitoarea britanică Bella Mackie în 2021. Pentru cei care nu au citit cartea, ne ajută descrierea oficială a Netflix pentru viitorul serial care va avea 8 episoade și se pare că va fi tot o miniserie sau serie limitată (cam tot aia e), la fel ca The Queen’s Gambit:

„How to Kill Your Family o urmărește pe Grace (Taylor-Joy), care are o familie complicată. Tatăl ei este Simon Artemis, un miliardar care nu are scrupule în a urca pe scara socială. Grace este rezultatul unei aventuri despre care Simon pretinde că nu își amintește, care le-a lăsat pe Grace și mama ei să se descurce pe cont propriu”. Lucrurile iau apoi o întorsătură înspre macabru.

„Când mama ei moare și Grace este respinsă de oamenii care ar trebui să o iubească, ea își transformă furia în ceva util – uciderea familiei sale înstrăinate prin mijloace morbid de creative. În curând, Grace își croiește drum cu unghiile către răzbunare și o moștenire considerabilă. Dar misiunea ei o îndepărtează de ceea ce ea are nevoie cu adevărat”, ne mai spune descrierea publicată pe Tudum.

Altfel zis, după ce Taylor-Joy a jucat pentru Netflix o șahistă cu sânge rece, ea va juca acum o criminală cu sânge rece. „De îndată ce am întors ultima pagină, am știut că trebuie să fac parte din aducerea acestei povești la viață”, a spus actrița cu privire la romanul lui Mackie. Netflix nu a anunțat deocamdată pe când plănuiește să lanseze serialul, dar asta nu e neobișnuit cu anunțuri „bombă” de genul.

Cel mai recent, Anya Taylor-Joy a fost „fața” noului film „Max Max”, Foto: LMK / IPA / Profimedia Images

Creatorul „BoJack Horseman” va veni cu un nou serial de animație pe Netflix

A doua veste majoră a săptămânii la capitolul seriale a venit tot de la Netflix, care a anunțat joi că a comandat o nouă serie animată de la comediantul și cineastul american Raphael Bob-Waksberg, creditat ca scenarist, creator, producător executiv și showrunner al serialului BoJack Horseman. Anunțul a fost făcut joi, la exact 10 ani de la premiera BoJack Horseman pe Netflix, după cum amintește IndieWire.

Noul serial pe care Bob-Waksberg îl va produce pentru Netflix se va numi Long Story Short și va fi „o comedie de animație despre o familie, de-a lungul timpului”. „Este despre istoria comună, glumele știute doar de ei, rănile vechi. Dacă ai avut vreodată o mamă, un tată, un frate, un partener sau un copil, acest serial este pentru tine și, apropo, ai muri dacă i-ai suna?”, ne mai spune descrierea oficială a seriei.

La fel ca în cazul anunțului despre How to Kill Your Family, și acesta e unul de tip „teaser” și Netflix n-a zis nimic despre ceea ce interesează cel mai mult pe toată lumea: când ar urma să apară noul serial. Așa că n-o mai lungesc și amintesc doar că Bob-Waksberg e numele asociat și cu serialele animate Tuck & Bertie (pentru care n-a fost însă și creator) și Undone, creat pentru rivalii de la Amazon Prime.

Raphael Bob-Waksberg, creatorul serialului BoJack Horseman produs de Netflix, FOTO: Andrew Toth / Getty images / Profimedia

Un nou joc „Mafia” a fost dezvăluit oficial

Săptămâna aceasta a fost organizat și Gamescon 2024, ediția anuală a celui mai mare târg de jocuri video din lume. Evenimentul care atrage anual în Köln sute de mii de participanți din întreaga lume a început joi și se va încheia duminică. La fel ca în fiecare an, nu au lipsit anunțurile majore legate de noutăți în domeniu iar inul dintre cele mai mari a venit chiar la încheierea primei zile a târgului.

Mă refer la faptul că studioul american 2K Games a dezvăluit oficial un al patrulea joc video din franciza Mafia, care se va numi Mafia: The Old Country. Spre deosebire de anunțurile făcute zilele trecute de Netflix privind noile seriale la care lucrează, cei de la 2K Games au venit și cu un calendar de lansare: intenționează să lanseze jocul în 2025 pe Steam pentru PC, PS5, Xbox Series X/S.

După cum amintesc cei de la IGN, „un proiect Mafia nou-nouț” a fost anunțat în 2022, însă de atunci n-am mai aflat mai nimic nou despre el. Acum avem o descriere oficială: „Descoperă originile crimei organizate în Mafia: The Old Country, o poveste dură cu mafioți care are loc în Sicilia anilor 1900”. Restul descrierii e cât se poate de generică, așa că o sar. Partea cu locul poveștii e cea mai importantă.

Pare greu de crezut că au trecut 22 de ani de când 2K Games a lansat primul joc Mafia, urmat apoi de Mafia II în 2010 și Mafia III în 2016. Amintesc de ele nu doar de dragul nostalgiei ci că mi se pare interesant că studioul a decis acum să nu meargă pe aceeași linie în ceea ce privește titlul, cu un Mafia IV. Vom afla aproape sigur mai multe detalii la Game Awards din decembrie. Până atunci, un trailer:

„Civilization 7” apare în februarie anul viitor cu ceva complet nou

Tot în prima zi a Gamescon am aflat că nu vom mai avea atât de mult de așteptat pentru noul joc Civilization, ajuns la capitolul cu numărul VII. Nu o lungesc foarte mult cu prezentările: Firaxis a anunțat că el va fi scos la vânzare pe 11 februarie 2025 pentru PC, PS5, Xbox Series X și S, Xbox One și Nintendo Switch – pentru toată lumea care e interesată de jocuri video, altfel spus.

Cei care vor cumpăra ediția „Deluxe” digitală vor avea parte de 5 zile de acces timpuriu, adică îl vor putea juca de pe 6 februarie. The Verge arată că noul Civilization va veni cu ceva absolut unic pentru franciză: va permite jucătorilor să combine diferiții lideri istorici disponibili în joc cu o altă civilizație decât a lor. Ce înseamnă asta? Păi descrierea făcută de jurnaliștii de la The Verge mi se pare frumoasă:

„Imaginează-ți-l pe Cezar Augustus în fruntea unei armate de războinici mongoli sau pe Ben Franklin construind Marele Zid al Chinei. În Civilization 7 al lui Sid Meier asemenea fantezii istorice pot deveni fapte istorice”. Firaxis a lansat la Gamescon două trailere noi, unul de gameplay (cam scurt), și unul care cred că va rezerva o altă surpriză plăcută gamerilor în ceea ce privește naratorul noului joc Civilization:

A fost anunțată și data de lansare pentru „Indiana Jones and the Great Circle”

Când am spus că nu au lipsit anunțurile majore de la Gamescon nu a fost niciun fel de exagerare iar din partea studioului suedez MachineGames a venit vestea că noul său joc Indiana Jones and the Great Circle va fi scos la vânzare pentru PC și Xbox Series X/S în data de 9 decembrie a acestui an. Mai mult, MachineGames intenționează să lanseze jocul și pentru PlayStation în primăvara anului viitor.

Games Radar notează că anunțul privind apariția jocului pe PS5 e de-a dreptul interesantă, având în vedere că Phil Spencer, CEO-ul Microsoft Games, a insistat anterior că, deși unele titluri Xbox vor sosi și pe alte console în viitor, Indiana Jones and the Great Circle nu va fi unul dintre ele. În ceea ce privește jocul propriu-zis, acesta va fi unul, cum altfel decât de acțiune-aventură la persoana întâi.

În ceea ce privește povestea sa, aceasta se va desfășura între evenimentele din filmele Raiders of the Lost Ark și The Last Crusade, primul, respectiv al treilea film din franciza Indiana Jones. Jucătorii se vor putea îmbarca într-o aventură planetară de a descoperi o putere antică legată de „Marele Cerc”, de unde și numele jocului. Actorul de voce Troy Barker explică mai multe într-un nou trailer:

Tot la Gamescon am avut parte și de un nou trailer de gameplay destul de lung pentru Dune Awakening, jocul de acțiune-supraviețuire de tip MMO care va fi lansat cândva la începutul anului viitor pentru PC, urmând a fi disponibil și pentru deținătorii de console PlayStation și Xbox ceva mai târziu. Datele de lansare exacte nu sunt încă bătute în cuie, așa că las aici doar trailerul:

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o poți găsi aici: