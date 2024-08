VIDEO Filmul care a stabilit un record absolut de încasări anul acesta revine surprinzător pe prima poziție la box office, ajutat de două „petarde”

Weekendul recent încheiat a fost unul nefast pentru cinematografele nord-americane, două filme îndelung așteptate debutând fără a impresiona, în timp ce noul lungmetraj „Alien: Romulus” a avut o scădere abruptă a încasărilor, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Acest lucru a permis filmului Deadpool & Wolverine să se întoarcă pe prima poziție a box office-ului la o săptămână după ce a fost detronat de noul lungmetraj al francizei sci-fi horror Alien, unul pentru care legendarul regizor Ridley Scott a fost doar producător executiv de data aceasta.

În pofida debutului puternic, vânzările de bilete pentru Alien: Romulus au scăzut cu 62% față de primul weekend în cinematografele nord-americane, ajungând acum la 16,2 milioane de dolari. Filmul a obținut până acum încasări de 72,6 milioane de dolari pe piața internă din America de Nord și 152,800 de milioane la nivel internațional pentru un total de aproximativ 225 de milioane de dolari.

Alien: Romulus a avut un buget de producție estimat la 80 de milioane de dolari, deci este un succes financiar pentru studiourile care l-au produs, Disney și 20th Century, chiar și când se ține cont de bugetul de promovare și distribuire. În cazul filmelor cu pretenții la titlul de „blockbuster” acesta este de multe ori la fel de mare sau apropiat de bugetul de producție.

Filmul „Deadpool & Wolverine”, record absolut de încasări pentru un film cu „Rating R”

Cu încasări de 18,3 milioane de dolari în 3.840 de cinematografe nord-americane în weekendul recent încheiat, filmul din Universul Cinematografic Marvel a revenit pe prima poziție a box office-ului nord-american. Performanța e cu atât mai remarcabilă întrucât lungmetrajul cu Ryan Reynolds și Hugh Jackman în rolurile principale a fost lansat cu mai bine de o lună în urmă, pe 16 iulie.

Cu toate acestea, vânzările de bilete au scăzut acum cu doar 39% față de weekendul anterior. În total, Deadpool & Wolverine a ajuns la încasări mondiale de 1,21 miliarde de dolari, dintre care 577,2 milioane au fost obținute pe piața internă din America de Nord.

Televiziunea financiară CNBC arăta încă din data de 16 august că noul film Marvel a depășit Joker, lungmetrajul cu Joaquim Phoenix din 2019, pentru a deveni filmul cu rating R cu cele mai mari încasări din istorie.

În Statele Unite filmele cu Rating R sunt cele care pot fi vizionate în cinematografe de minorii sub vârsta de 17 ani doar acompaniați de un părinte sau un alt adult însoțitor. Deși fiecare țară își stabilește propriile reguli în acest sens, așteptările privind încasările pentru această categorie de filme sunt de regulă mai mici din motivul evident că e restricționat accesul publicului tânăr.

Joker a avut încasări la nivel mondial de 1,078 de miliarde de dolari după lansarea sa în cinematografe cu 5 ani în urmă. Un alt film cunoscut cu Rating R, Oppenheimer de anul trecut, a avut încasări de aproximativ 975 de milioane de dolari.

Deadpool & Wolverine este primul film cu Rating R din istoria Universului Cinematografic Marvel, el fiind clasificat ca atare din cauza limbajului ce conține injurii și a unor scene violente. Ca încasări totale, el este doar în spatele lungmetrajului Inside Out 2 (1,649 miliarde de dolari), o altă producție a Disney, în ceea ce privește filmele apărute în 2024.

Două filme așteptate în cinematografe s-au dovedit a fi mai degrabă „petarde”

Pe poziția a treia a clasamentului box office s-a situat It Ends With Us, adaptarea unui bestseller al scriitoarei americane Colleen Hoover, cu vânzări de bilete în valoare de 11,8 milioane de dolari.

Filmul cu Blake Lively şi Justin Baldoni (care este şi regizor) spune povestea lui Lily Bloom (Lively), proprietara unei mici afaceri care este prinsă într-un triunghi amoros între un neurochirurg fermecător, dar abuziv, Ryle (Baldoni), şi primul ei iubit, Atlas (Brandon Sklenar). Recenziile din partea criticilor au fost mixte, dar publicul a răspuns cu entuziasm la drama romantică, care a obţinut un „A-” la CinemaScore.

Lungmetrajul lansat în data de 9 august a obținut încasări de aproximativ 242 de milioane de dolari la nivel mondial, dovedindu-se un succes major pentru studioul Sony în condițiile în care bugetul de producție a fost de doar 25 de milioane de dolari, unul mic după standardele Hollywood.

Nu același lucru se preconizează însă pentru cele două filme majore lansate weekendul acesta în cinematografe.

Primul dintre ele este Blink Twice („Clipește de două ori”), debutul regizoral al actriței americane Zoë Kravitz, cunoscută din filme și seriale ca X-Men, Fantastic Beasts, Mad Max: Fury Road sau High Fidelity. De data aceasta Kravitz a rămas strict în spatele camerei, în film jucând în schimb Naomi Ackie, Kyle MacLachlan, Geena Davis, Adria Arjona, Christian Slater și Channing Tatum.

Distribuția filmului este de altfel una dintre atracțiile sale majore.

„Frida (Ackie), o tânără chelneriță din Los Angeles, a pus ochii pe Slater King (Tatum), antreprenor în domeniul tehnologiei. În timpul unei vacanțe de vis pe insula privată a acestuia, încep să se întâmple lucruri ciudate. Frida va trebui să descopere adevărul dacă vrea să scape cu viață”, afirmă descrierea oficială a lungmetrajului.

Însă lungmetrajul a obținut încasări de doar 7,3 milioane de dolari pe piața internă din America de Nord și alte 6,7 milioane în restul lumii pentru un total de 14 milioane de dolari. Debutul este unul modest, o consolare fiind că producția sa a costat doar 20 de milioane. Încasările îl plasează pe poziția a patra în clasamentul box office.

Unii analiști se așteaptă însă ca Blink Twice să continue să vândă bilete în cinematografe în perioada următoare și să își recupereze costurile, mai ales că spectatorii care l-au văzut i-au dat note în general bune (pe IMDb are o notă medie de 7 / 10).

Noul lungmetraj „The Crow” nu a reușit să depășească infamia predecesorului său

Al doilea dintre noile filme majore lansate weekendul acesta în cinematografele nord-americane a fost The Crow (Corbul), o reimaginare sângeroasă a romanului grafic omonim care a mai fost adaptat pentru marele ecran în 1994.

Noul film distribuit de studioul Lionsgate este practic un „remake” după 30 de ani al filmului infam datorită faptului că Brandon Lee, fiul lui Bruce Lee, a fost împușcat accidental în timpul filmărilor și a murit în urma rănilor suferite. Filmul de atunci a fost terminat și lansat în cinematografe cu ajutorul secvențelor filmate deja și a unei dubluri care i-a ținut locul lui Lee în restul scenelor.

În pofida faptului că noul film îl are în rolul principal pe apreciatul actor suedez Bill Skarsgård, care în ultimii ani și-a construit o reputație solidă în rândul fanilor genului horror, el s-a dovedit o „petardă” în weekendul de debut în cinematografele nord-americane.

El a vândut bilete în valoare de doar 4,6 milioane de dolari în condițiile în care bugetul său de producție a fost de 50 de milioane, o catastrofă pentru producătorii săi. Singurul lucru la care mai pot spera este ca filmul să aibă rezultate mai bune în străinătate în condițiile în care el a fost lansat în weekendul recent încheiat doar pe piața nord-americană.

Pe celelalte piețe, inclusiv în România, urmează să apară vineri, 30 iunie. Însă noul The Crow a fost eviscerat de critici, având o rată a aprobării din partea specialiștilor de doar 19% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Nici pe IMDb, unde poate vota toată lumea, filmul nu are notă de trecere (4,8 / 10).

