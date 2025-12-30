Filmul crimei din Sibiu. Motivul pentru care fiica și-a sedat mama și a ucis-o, cu ajutorul unei asistente medicale

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei din Sibiu, unde o femeie a fost arestată pentru omor, alături de o asistentă medicală, după ce și-a omorât mama cu sedative. Procurorii sibinieni spun că fiica dorea averea de peste un milion de euro și a manipulat-o pe asistentă să o ajute, fără să îi promită nicio sumă de bani, potrivit Turnul Sfatului.

Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional

Crima a avut loc în noaptea dintre 7 și 8 iunie 2024 și a fost plănuită cu mult timp înainte. Motivul este averea de peste 1 milion de euro, alcătuită din mai multe imobile din judeţul Sibiu, a declarat luni, pentru Agerpres, procurorul-şef al Secţiei Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion.

„Referitor la moștenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment știm că este vorba de cel puțin trei imobile în județul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro”, a explicat procurorul Dan Simion, pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, fiica de 38 de ani i-a pus mamei, în vârstă de 59 de ani, în ceai „sedative din clasa benzodiazepinelor sau înrudite cu acestea”. După ce femeia a adormit, fiica a chemat-o pe asistenta medicală care i-a injectat victimei un sedativ în picior care i-a provocat decesul.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima în vârstă de 59 de ani a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca acesteia decesul”, a precizat procurorul Dan Simion.

Asistenta a recunoscut „în totalitate”, fapta, spun procurorii sibieni, în timp ce fiica, doar parțial.

Atât fiica, cât și asistenta medicală au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de omor calificat.

Asistenta a așteptat în mașină până când victima a adormit

Potrivit Turnul Sfatului, inițial, fiica victimei i-a introdus mamei sale în ceai o cantitate mare de sedative, iar apoi a condus-o în dormitor.

După ce s-a asigurat că doarme, a chemat-o pe asistentă care aștepta în mașină, pe o stradă adiacentă, pentru a nu fi văzută. Împreună au intrat în dormitorul victimei și atunci i-au injectat o cantitate substanțială din acele substanțe cu efect sedativ, după care au asfixiat-o cu o pernă ca să fie sigure că e moartă.

Substanțele cu efect sedativ au fost procurate de asistenta medială. Fiica victimei nu i-a promis acesteia nicio recompensă în bani pentru ajutorul oferit.

Cum a fost prinsă fiica

După moarte, fiica femeii a fost unicul moştenitor. Fiica a vândut casele moştenite şi a plecat în Dubai, de unde s-a întors la Sibiu în această lună, pentru a vinde o casă, fiind prinsă de anchetatori.

„Cazul decesului femeii a fost deschis în urma unor informații primite de anchetatori”, a explicat procurorul Dan Simion.

Verificări la Spitalul Orășenesc Cisnădie

Între timp, la Spitalul Orăşenesc din Cisnădie au început mai multe anchete după ce a fost arestată asistenta medicală.

Conducerea Primăriei Orașului Cisnădie și cea a spitalului din localitate vor să afle dacă au fost furate sedative din unitatea sanitară de către asistentă medicală.

„Vom face o anchetă la spital pentru posibilă sustragere de substanţe”, a declarat luni, pentru Agerpres, primarul oraşului Cisnădie, Mircea Orlăţan.

Și managerul spitalului, Maria-Delia Mincă, a anunţat începerea verificărilor la Camera de Gardă unde lucra asistenta, căreia i s-a suspendat contractul individual de muncă din data de 29 decembrie. Femeia era angajată de 10 ani la unitate medicală, in Camera de Gardă.

De asemenea, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu s-a autosesizat și verifică dacă asistenta medicală arestată preventiv pentru omor a sustras sedative din Spitalul Orășenesc din Cisnădie.

„Privitor la ancheta care vizează o persoană care și-a desfășurat activitatea în Spitalul Orășenesc Cisnădie, DSP Sibiu, prin Serviciul Control în Sănătate Publică, s-a autosesizat și a demarat o procedură de verificare a modului de manipulare în cadrul spitalului a substanțelor din clasa benzodiazepinelor sau a altor medicamente înrudite cu acestea, substanțe cu regim special de gestionare”, a declarat directorul DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru, pentru Agerpres.