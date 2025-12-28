Crimă la comandă pentru avere. Femeie din Sibiu acuzată că și-a omorât mama, i-a vândut proprietățile și s-a mutat la Dubai

O femeie din Sibiu este acuzată că și-a omorât mama pentru moștenire cu ajutorul unei asistente medicale, care a procurat și administrat victimei un sedativ care să îi provoace moartea, conform News.ro. Ca să se asigure, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă, spun procurorii.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au anunţat, sâmbătă, că două femei au fost reţinute pentru omor calificat şi vor fi prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Crima a fost comisă anul trecut, potrivit procurorilor care au făcut dosarul,

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au informat procurorii din Sibiu.

Potrivit aceleiaşi surse, după moartea mamei sale, fiica acesteia a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, iar ulterior s-a mutat în Dubai.

Femeia s-a întors la Sibiu în această perioadă, pentru a vinde o casă, moment în care a fost prinsă de anchetatori, potrivit TVR.

Conform sursei citate, asistenta medicală este angajată a unui spital public din judeţul Sibiu.

Procurorii au mai menţionat că „s-au reţinut circumstanţe care califică infracţiunea de omor, premeditarea şi săvârşirea faptei din interes material”, având în vedere că presupusa crimă a fost făcută pentru ca „inculpata să intre în posesia moştenirii lăsate de victimă”.

