VIDEO Filmul momentului la box office a intrat într-un top 10 exclusivist

„Deadpool & Wolverine”, filmul Marvel cu Ryan Reynolds şi Hugh Jackman, a dat o nouă lovitură la box office cu încasări de 97 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare, ceea ce îl plasează într-un club select de lungmetraje, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Potrivit Variety, aceste vânzări de bilete, în scădere cu doar 53% faţă de puternicul său debut de 211 milioane de dolari, reprezintă al optulea cel mai profitabil al doilea weekend din istoria box office-ului din America de Nord.

Doar Star Wars: The Force Awakens (149 de milioane de dolari), Avengers: Endgame (147 de milioane de dolari) şi Avengers: Infinity War (114 milioane de dolari), Black Panther (111 milioane de dolari), Jurassic World (106 milioane de dolari), The Avengers (103 milioane de dolari) şi Inside Out 2 (101 milioane de dolari) din luna iunie s-au bucurat de venituri mai mari decât Deadpool & Wolverine în al doilea lor weekend de la premiera în cinematografe.

Noul film produs de Marvel și Disney a depășit în acest clasament exclusivist lungmetrajul ce a făcut senzaţie anul trecut, Barbie, care a ocupat anterior locul 8 cu 93 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare.

„Deadpool & Wolverine” a atras valuri de spectatori în cinematografe

Până în prezent, Deadpool & Wolverine a avut încasări de 395 de milioane de dolari în America de Nord şi încasări totale de 824 de milioane de dolari la nivel mondial, depăşind după doar două weekenduri de la lansare primele două filme din franciza Deadpool. Acestea au avut încasări totale de 783 de milioane de dolari, respectiv 786 de milioane de dolari.

Noul film, care reunește practic două francize populare – Deadpool și X-Men -, a devenit rapid al doilea lungmetraj din 2024 ca încasări, în spatele doar a Inside Out 2 (1,555 miliarde de dolari la nivel mondial).

În plus, el este al treilea film cu rating R din toate timpurile în ceea ce privește vânzările de bilete, după Joker (1,07 miliarde de dolari) şi Oppenheimer (975 milioane de dolari), marele câștigător al Premiilor Oscar de anul acesta.

În Statele Unite filmele cu rating R sunt cele care pot fi văzute de minorii sub vârsta de 17 ani doar dacă sunt însoțiți de un părinte sau un adult însoțitor.

Analiștii se așteaptă ca Deadpool & Wolverine să treacă de pragul de încasări de un miliard de dolari în câteva zile.

Un nou film pentru toată familia nu a reușit să depășească „Despicable Me 4” și „Inside Out 2”

Twisters, filmul despre dezastre de la Universal, s-a clasat pe locul al doilea în top, cu încasări de 22 de milioane de dolari în cel de-al treilea weekend.

Filmul cu Glen Powell, Daisy Edgar-Jones şi Anthony Ramos în rolurile principale se menţine sus în clasamentul box office, ajungând la un total de 194 de milioane de dolari pe piaţa internă şi 274,4 milioane de dolari la nivel global până în prezent.

Trap, thrillerul lui M. Night Shyamalan, cu Josh Hartnett în rolul unui tată sănătos mental care devine criminal în serie, a debutat pe locul al treilea cu încasări de 15 milioane de dolari din 3.181 de săli de cinema.

Harold and the Purple Crayon, un film pentru toată familia adaptat după cartea pentru copii cu acelaşi nume, a rămas în urma filmelor de familie Despicable Me 4 (pe locul al patrulea, cu 11,2 milioane de dolari în al cincilea weekend de lansare) şi Inside Out 2 (pe locul al cincilea, cu 6,7 milioane de dolari în al optulea weekend de la lansare) în clasamentul intern din America de Nord, în ciuda faptului că aceste pelicule rulează deja pe marele ecran de peste o lună.

