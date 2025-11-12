Folosirea palestinienilor ca scuturi umane de către militarii israelieni din Gaza, semnalată la Washington. Care a fost decizia administrației Biden

Statele Unite au obținut, anul trecut, informații despre oficiali israelieni vorbeau cum soldații lor au trimis palestinieni în tunelele din Gaza despre care israelenii credeau că ar putea fi minate, au declarat doi foști oficiali americani, sub protecția anonimatului, pentru Reuters. Dreptul internațional interzice folosirea civililor ca scuturi în timpul operațiunilor militare.

Informația a ajuns la Casa Albă și a fost analizată de comunitatea de informații în ultimele săptămâni ale administrației președintelui Joe Biden.

Persoane din interiorul administrației Biden erau îngrijorați de mai multă vreme de rapoartele care arătau că soldații israelieni folosesc palestinienii ca scuturi. Casa Albă era îngrijorată de scara la care avea loc acest fenomen și posibilitatea ca soldații să acționeze astfel la ordinul comandanților lor.

Oficialii citați de Reuters nu au precizat dacă palestinienii folosiți ca scuturi erau prizonieri sau civili. Nu se știe nici dacă administrația Biden a discutat subiectul cu guvernul Israelului. CIA nu a dat curs solicitării de a furniza un comentariu pe acest subiect.

Armata israeliană (IDF) a transmis, într-un comunicat, că „interzice folosirea civililor ca scuturi umane sau forțarea lor, sub orice formă, de a participa la operațiuni militare”. Poliția militară investighează „suspiciuni legate de implicarea palestinienilor în misiunile militare”, se mai spune în declarație. Guvernul Israelului nu a precizat dacă subiectul a fost discutat cu Statele Unite.

Presa a scris de faptul că Hamas a folosit civilii ca scuturi umane, îndeosebi prin infiltrarea militanților săi în structuri civile, precum spitalele, însă gruparea a respins aceste acuzații.

În ce privește folosirea civililor de către IDF, administrația Biden a obținut și informații legate de faptul că juriști israelieni au avertizat că există probe care susțin acuzațiile de crime de război împotriva Israelului pentru modul în care a derulat campania militară din Fâșia Gaza.

Informațiile au provocat îngrijorare la Washington pentru că demonstrarea vinovăției Israelului ar face Statele Unite responsabile pentru că a furnizat arme IDF-ului. De asemenea, SUA ar fi fost forțate să mai facă schimb de informații cu Israelului.

Juriștii din mai multe instituții americane au stabilit totuși că nu există probe care să arate că Israelul a comis crime de război și că SUA poate continua livrările de arme către acesta. Informațiile primite de la administrația Biden ar fi descris doar incidente izolate care nu reprezentau o practică extinsă a militarilor israeliene.