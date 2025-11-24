Fondul Proprietatea cere măsuri pentru listarea la bursă a companiei Aeroporturi București

CN Aeroporturi București, un milion de euro în plus pentru compania care asigură curățenia la Otopeni, Foto: Colaj fanatik.ro

Franklin Templeton International Services, administratorul Fondului Proprietatea, consideră că este necesară listarea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) la Bursa de Valori București (BVB). Această mișcare este considerată esențială pentru dezvoltarea pieței de capital locale și pentru modernizarea infrastructurii aeroportuare din zona capitalei.

„Listarea companiei pe piața locală de capital ar marca o etapă importantă în valorificarea întregului său potențial, prin creșterea eficienței operaționale, îmbunătățirea guvernanței corporative și responsabilității publice, precum și facilitarea accesului la noi surse de finanțare”, a declarat Daniel Naftali, Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea

Condiții prealabile: Auditor cu experiență și guvernanță eficientă

Pentru ca acest deziderat să devină realitate, Fondul Proprietatea atrage atenția asupra necesității întăririi guvernanței corporative a CNAB și a pregătirii unor pași preliminari imediați. O prioritate este contractarea unui auditor financiar cu experiență relevantă în tranzacții pe piața de capital.

În acest sens, Fondul a suplimentat ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) din 27 noiembrie 2025 cu un punct privind reluarea procesului de selecție a auditorului financiar, care să includă și serviciile necesare în vederea unei potențiale listări.

Reprezentanții Fondului avertizează că numirea unui auditor fără experiență adecvată ar crea dificultăți și întârzieri semnificative în derularea procesului de listare, generând costuri suplimentare pentru companie.

„Suntem profund preocupați de încercările de limitare sau chiar lipsa implementării adecvate a guvernanței corporative la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Pentru realizarea listării companiei pe BVB este vitală îmbunătățirea urgentă și semnificativă a guvernanței corporative, cât și pregătirea unor pași preliminari imediați, precum contractarea unui auditor financiar cu experiență prealabilă pe piața de capital.”, a declarat Călin Meteș, un alt manager de portofoliu al Fondului Proprietatea.

Preocupări privind remunerarea conducerii

O altă problemă ridicată de Fondul Proprietatea vizează remunerarea membrilor conducerii CNAB. Fondul propune în cadrul AGA din 2 decembrie 2025 reducerea remunerației fixe brute lunare a administratorilor la 19.885 lei brut/lună/membru.

Fondul reamintește că a votat anterior împotriva majorării indemnizațiilor la 69.840 lei și se va opune și propunerii de reducere la 46.560 lei, înaintată de consiliul de administrație.

În perioada imediat următoare va fi demarată procedura listării pe bursă a unor companii de stat, a anunțat, recent, Ilie Bolojan. El a dat exemplul CEC Bank și Aeroporturi București. Listarea Aeroporturi București a fost anunțată de HotNews în premieră, săptămâna trecută.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti SA, care operează pe Otopeni şi Băneasa, a avut, în 2024, un profit de peste 600 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de lei. Pentru 2025 este estimat un profit de peste 500 milioane de lei.

Acţionar majoritar (80%) este statul român, prin Ministerul Transporturilor. Fondul Proprietatea deţine 20% din acţiuni.

Compania a înregistrat, în 2024, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa Aurel Vlaicu, un trafic aerian de 16 milioane de pasageri şi 134.700 aterizări şi decolări.