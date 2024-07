Formula 1: Penalizarea importantă primită de Max Verstappen înainte de MP al Belgiei

Max Verstappen (RedBull) a primit o penalizare de zece locuri pe grila de start a Marelui Premiu de Formula 1 al Belgiei, după ce a efectuat o schimbare de motor, informează F1.com.

Penalizarea vine după ce un al cincilea motor cu combustie internă, unul în plus faţă de cele patru autorizate într-un sezon, a fost instalat pe monopostul RedBull în acest weekend, transmite Agerpres.

Reamintim că în 2022 Verstappen s-a impus în Belgia după ce a luat startul de pe locul 14 pe grila de start, iar anul trecut a câştigat după ce a plecat de pe poziţia a şasea.

Yuki Tsunoda will start from the back of the grid for multiple new components#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/h9nw5q70kZ