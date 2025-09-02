Forțele ruse adună iarăși efective în zone ale frontului, avertizează Zelenski: Putin „refuză să fie forțat să facă pace”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că Rusia este angajată într-o nouă acumulare de trupe de-a lungul anumitor sectoare de pe linia frontului și încă lansează atacuri asupra țintelor ucrainene, transmite Reuters.

„Acum vedem încă o acumulare de trupe ruse în anumite sectoare ale frontului. Refuză să fie forțat să facă pace”, a declarat Zelenski în mesajul său de seară, referindu-se la omologul său rus, Vladimir Putin.

Liderul ucrainean nu a oferit alte detalii, dar susține că „Rusia continuă să lanseze atacuri. Vom răspunde”.

El a spus că forțele ruse au vizat Ucraina cu peste 150 de drone în cursul nopții precedente, peste 50 dimineață și alte câteva „zeci” în această seară.

Noile atacuri cu drone, a afirmat președintele Ucrainei, reprezintă „o acompaniere a declarațiilor rusești din China”, o aluzie la vizita lui Vladimir Putin la Beijing, unde a mers pentru un summit regional de securitate și discuții cu omologul său chinez și alți oficiali.

„Ieri, rușii au negat efectiv ce a spus Trump despre întâlnirea liderilor necesară pentru a pune capăt războiului. În China, Putin continuă să înșire povești de parcă n-ar fi vinovat pentru război”, a adăugat președintele Zelenski.

Volodimir Zelenski susține apelul președintelui american Donald Trump pentru un summit între președinții Ucrainei și Rusiei, ca pas către încheierea războiului dezlănțuit de Moscova în februarie 2022. Partea rusă susține că nu a fost stabilită o agendă adecvată pentru o astfel de întâlnire.

Donald Trump, „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin

Marți, Donald Trump a declarat că este „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin, pentru că nu s-a ajuns la un acord de pace cu Ucraina după summitul pe care l-au avut liderul Statelor Unite și cel al Rusiei în Alaska.

„Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, pot să spun asta”, a afirmat Trump în emisiunea radio „Scott Jennings”, întrebat dacă s-a simțit trădat de reacția liderului rus. „Am avut o relație foarte bună, dar sunt foarte dezamăgit”, a mai spus liderul american, citat de AFP.

Președintele SUA a menționat, totodată, că nu este „deloc îngrijorat” de relația dintre Rusia și China.