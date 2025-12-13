Fost consilier al lui Nicușor Dan, reacție după filmul Recorder: În locul președintelui, m-aş fi dus peste CSM / Declarații dure la adresa Liei Savonea

„O oarecare surpriză a fost faptul că au fost magistraţi care au acceptat să vorbească. Există riscuri majore”, a declarat fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre starea justiției, în care au vorbit mai mulți magistrați.

„Inspecţia judiciară din cadrul CSM a fost transformată de gruparea din justiţie care, să zicem că o are ca lider pe Savonea, dar, mă rog, este ca un instrument de intimidare împotriva magistraţilor care vorbim acceptă ceea ce vor să impună cei din grupul dominant”, a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, la emisiunea Insider politic, potrivit News.ro.

Fostul consilier prezidenţial a vorbit și despre conferința „extraordinară” de presă organizată joi de conducerea Curții de Apel București, afirmând că nu a cunoscut-o pe Lia Savonea, dar că este convins că aceasta are influenţă în justiţie.

„Această conferinţă de presă a preşedintei Curţii de Apel care, din câte am înţeles, este interimară (…) se prelungeşte din 6 în 6 luni interimatul, iar interimatul e stabilit de ÎCCJ, adică de doamna Savonea. Deci, interimara i-a cerut, probabil, Savonea, să facă o conferinţă de presă de înfierare cu mânie proletară a magistratului Beşu. Şi ăsta a fost scopul. S-a executat şi a adunat vicepreşedinţii Curţii de Apel şi alţi judecători care probabil sunt apropiaţi de Savonea. Şi a fost ceva ridicol, de perioada stalinistă sau epoca târzie a lui Ceauşescu”, a afimat Ludovic Orban.

„Din fericire, conferinţa de presă le-a fost aruncată în aer de un judecător curajos, cu caracter, un profesionist remarcabil, de doamna Moroşanu, care a avut curajul să spună că este solidară cu Beşu şi că ceea ce se relevă în reportaj e adevărat că e o presiune permanentă, tensiune şi chiar o anumită represiune împotriva magistraţilor independenţi”, a continuat Orban.

El se referă la momentul de la conferință care a avut-o protagonistă pe judecătoarea Raluca Moroșanu. Înainte ca Liana Nicoleta Arsenie, președinta CAB, să aducă numeroase critici la adresa judecătorilor care au acuzat abuzuri făcute de conducerea instanței, Raluca Moroșanu a luat cuvântul și a spus că mărturiile din filmul Recorder spun adevărul.

„Eu, în locul preşedintelui, m-aş fi dus peste CSM”

Întrebat dacă ar trebui să intervină clasa politică în acest scandal, Ludovic Orban a răspuns: „Aici trebuie se intervină preşedintele. Eu, în locul preşedintelui, m-aş fi dus peste CSM cu câteva mesaje clare. (…) N-a fost la nicio şedinţă a CSM. La nicio şedinţă a CSM. I-am spus să meargă, în fine, v-am zis să nu mă puneţi să redau discuţii între patru ori care le-am avut cu preşedintele, pentru că nu redau. Da, în locul preşedintelui, m-aş fi dus la CSM”.

„În locul preşedintelului îl chemam pe ministrul Justiţiei. În locul preşedinterului îi chemam pe procurorul general şi cu parchetul de pe lângă ÎCCJ. Pentru că acolo există o secţie specială, e o direcţie sau departament în cadrul parchetului de pe lângă ÎCCJ care anchetează, pentru că, după părerea mea, în reportajul Recorder sunt inclusiv elemente care pot fi considerate de natură penală, mai e chestiune de măsuri disciplinare care să fie dictate de Inspecţia Judiciară din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii”, a mai spus el.

Ludovic Orban a pleacat de la Cotroceni după o lună și jumătate, în urma unei decizii luate „în termeni amiabili”, potrivit unui comunicat venit de la Administrația Prezidențială. Potrivit surselor HotNews, Dan luase în calcul să renunțe la consilierul său pe politică internă pentru criticile aduse lui Drulă, pe care îl acuza că folosește imaginea președintelui în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei.

