Fost ministru: Mi s-a propus să candidez la prezidențiale susținut de PMP, Forța Dreptei și REPER, dar am refuzat / Ludovic Orban a intrat în cursă „fără voia lui”

Theodor Paleologu, fost ministru în Guvernul Emil Boc, deputat și candidat la alegerile prezidențiale din 2019 a spus că liderii PMP, Forța Dreptei și REPER i-au propus să-l susțină la prezidențialele de anul acesta, dar a refuzat „din motive profesionale”.

Declarația lui Paleologu vine după ce PMP și Forța Dreptei (FD) au anunțat, luni, că fac o alianță politică pentru alegerile parlamentare și prezidențiale și că în cursa pentru Cotroceni va intra Ludovic Orban, liderul FD.

Theodor Paleologu. Foto: Agerpres

Potrivit lui Paleologu, Orban candidează „fără voia lui”, din cauză că a fost trădat de foștii aliați.

Theodor Paleologu afirmă, într-un mesaj pe rețelele de socializare, că a încercat să ajute la realizarea unei alianțe USR-PMP-FD-REPER care să o susțină pe Elena Lasconi la prezidențiale, „dar prostia de partid a prevalat”.

De asemenea, el spune că apoi liderii PMP, FD și REPER i-au propus să candideze ca independent, dar a refuzat pentru că este ocupat cu activitatea la Casa Paleologu, o instituție privată din domeniul educației.

Mesajul postat de Theodor Paleologu pe Facebook:

„Îi urez succes lui Ludovic Orban în dificila sarcină pe care și-a asumat-o. Fără voia lui, constrîns de felonia foștilor aliați. Am contribuit cît am putut la constituirea unei alianțe USR-PMP-FD-REPER în jurul candidaturii doamnei Lasconi. Am încercat să o lămuresc că un candidat la președinție trebuie să adune în jurul unui proiect comun.

Am vorbit, din iunie pînă în septembrie, cu Lasconi, cu Viziteu, cu Tomac și Orban. Din păcate, prostia de partid a prevalat, iar doamna Lasconi a picat testul capacității de a depăși tribalismul partizan.

După ruptura posibilei alianțe, am purtat discuții cu Eugen Tomac, Ludovic Orban și Dragoș Pîslaru, care mi-au făcut propunerea onorantă de a candida ca independent susținut de cele trei partide.

Din păcate, din motive profesionale care țin de activitatea Casei Paleologu, îmi este imposibil să asum de data aceasta o a doua candidatură în alegerile prezidențiale. Știu, această decizie îi va dezamăgi pe cei care își doresc să mă poată vota. Le înțeleg frustrarea, dar rămîn, vorba lui Georges Pompidou, „en réserve de la République”.”

Theodor Paleologu a fost ambasador al României în Danemarca începând cu 2005, iar apoi în Islanda. În 2008 a devenit deputat de București după ce a candidat pe listele PDL și a fost ministru al Culturii în Guvernul Emil Boc. În 2014, a demisionat din PDL și a intrat în PMP. La alegerile parlamentare din 2016 a candidat ca independent dar nu a intrat în Parlament. În 2019 a candidat la prezidențiale din partea PMP și a obținut 5,72% dintre voturi în primul tur. (Wikipedia)

Ludovic Orban, candidatul la prezidențiale al alianței PMP – Forța Dreptei

Partidul Mişcarea Populară şi partidul Forţa Dreptei au anunţat, luni, o alianţă politică pentru alegerile parlamentare şi cele prezidenţiale din acest an.

Cele două formațiuni au avut la alegerile locale și europarlamentare din primăvară o alianță cu USR, care a anunțat acum zece zile că nu se va mai întâmpla același lucru și la scrutinele din toamnă din cauza solicitărilor „nerezonabile”.

De asemenea, preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, şi-a anunţat luni candidatura la alegerile prezidenţiale din acest an, urmând să reprezinte alianţa PMP – Forţa Dreptei.

„Astăzi îi anunţ pe cetăţenii României că am luat decizia de a intra în competiţia pentru alegerea preşedintelui României. Am luat decizia de a candida la funcţia de preşedinte pentru că o consider o obligaţie morală pe care o am faţă de cetăţenii români şi un gest de responsabilitate faţă de viitorul României”, a declarat Ludovic Orban la Palatul Parlamentului.

USR nu va mai intra într-o alianță a dreptei din cauza cererilor „nerezonabile”

Pe 6 septembrie anul acesta, Uniunea Salvați România (USR) a anunțat că va candida pe listele proprii la alegerile parlamentare și prezidențiale din acest an.

Partidul condus de Elena Lasconi, cea care va candida la prezidențiale, a spus că a avut negocieri cu alte partide pentru formarea unei alianțe de dreapta, însă cererile acestora au fost „nerezonabile și imposibil de pus în practică”.

USR spune că, deși o echipă alcătuită din membri ai Biroului Național al USR a avut în ultimele săptămâni discuții cu reprezentanții partidelor de dreapta în încercarea de a face o alianță pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, acest lucru nu s-a întâmplat.

„Pretențiile prezentate de reprezentanții celorlalte partide au fost însă nerezonabile și imposibil de pus în practică. Ca urmare, USR va merge, cu motoarele turate la maximum, în următoarele alegeri și va candida prin forțe proprii”, se arată într-un comunicat al USR.