Foștii șefi ai Euroins România, chemați în instanță să răspundă personal pentru falimentul companiei de asigurări / Suma imensă pe care o au de recuperat oameni, firme și instituții. Cele mai recente cifre/ Reacția grupului EIG

Nouă oameni din fosta conducere a Euroins România, fostul lider RCA intrat în procedura de faliment în primăvara anului 2023, au fost chemați în instanță la sfârșitul lunii trecute, pentru a răspunde personal pentru pierderile suferite de creditori. Valoarea despăgubirilor cerute până acum în instanță de creditori – persoane fizice, firme și instituții – se ridică la aproape 4 miliarde de lei (circa 800 de milioane de euro), conform datelor obținute de HotNews.

Procesul a fost deschis de CITR, lichidatorul judiciar al Euroins România, care a transmis la solicitarea HotNews date din acest dosar.

Pe lângă cei 9 foști directori și membri ai Consiliului de Administrație (CA) din Euroins România, CITR cere atragerea răspunderii și împotriva Euroins Insurace Group AD – fostul acționar majoritar al Euroins România. Informația privind acest proces a fost publicată miercuri și de Profit.ro.

Pârâții sunt Ivanov Boshov Kiril – fost președinte CA, Milkov Hristov Assen – fost membru CA, Cristiana Violeta Basgan – fost membru CA, Jeroen Karel van Leeuwen – fost director operațional (COO), Coleta Mihaela Chiriță – fost director operațional (COO), Milena Guentcheva – fost director executiv, Tanja Blatnik – fost director general, Dragoș Nicolae Oltenescu – fost director general adjunct și Mihnea Traian Ștefan Tobescu – fost director general, precum și Euroins Insurace Group AD – fostul acționar majoritar al companiei.

„Documentul la care face referire portalul instanțelor de judecată reprezintă acțiunea în atragerea răspunderii împotriva conducerii companiei, formulat conform legii de CITR, în calitate de lichidator judiciar al Euroins România. Demersul vine ca urmare a constatărilor incluse în Raportul privind cauzele care au condus la starea de faliment a companiei, întocmit anterior și transmis instanței”, a declarat pentru HotNews.ro Alina Popa, director juridic în cadrul CITR.

Reacția grupului EIG: Bulgarii vor să dea la rândul lor în judecată CITR

Grupul bulgar EIG a reacționat miercuri, la solicitarea HotNews.ro, acuzând că „intentarea unui astfel de proces fără temei și fără argumentele juridice necesare are ca scop exclusiv discreditarea EIG, în scopul influențării viitoarelor ședințe de judecată în diversele cazuri aflate pe rol între părțile interesate din România”.

„Până pe 16 martie 2023, data până la care Euroins România s-a aflat sub controlul EIG și al conducerii sale, Euroins România a fost o companie complet solvabilă și lichidă, îndeplinindu-și obligațiile financiare și legale în mod corect și regulat și plătindu-și clienții și partenerii la timp. La 17 martie 2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) a revocat în mod ilegal licența Euroins România și a numit un administrator temporar. Această decizie a ASF din 17 martie 2023 este singurul motiv pentru care instanța românească a declarat Euroins România insolventă. Această decizie de revocare a licenței a fost atacată cu apel de EIG în instanța de judecată, iar procesul se află încă în faza inițială. Decizia ASF a prejudiciat persoanele asigurate și grupul de asigurări în sine, motiv pentru care EIG și acționarii săi au depus o cerere de arbitraj în valoare de 500 de milioane de euro la Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor Investiționale (ICSID) al Băncii Mondiale din Washington”, a precizat pentru HotNews.ro grupul EIG.

În plus, grupul EIG subliniază că „a adunat și deține suficiente dovezi privind încălcările legii comise de CITR în calitatea sa de lichidator al Euroins România și este pe cale să intenteze un proces împotriva CITR în Bulgaria, în care va solicita răspunderea conducerii lichidatorului asigurătorului român”.

Bulgarii acuză că „lichidatorul CITR a ignorat complet propunerile reasigurătorului EIG Re, pentru executarea corespunzătoare a contractului de reasigurare în favoarea asigurătorului român, a tuturor asiguraților și a terților prejudiciați”.

Ce înseamnă atragerea răspunderii conducerii

Legea insolvenței (legea 85/2014) prevede o formă specială de răspundere pentru membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul companiei, precum și pentru orice alte persoane care au contribuit la starea de faliment a companiei. De asemenea, legea prevede anumite fapte pentru care poate fi formulată o astfel de cerere de atragere a răspunderii.

„În situația în care, prin Raportul privind cauzele care au determinat falimentul companiei, lichidatorul judiciar constată existența unor fapte prevăzute și sancționate de lege și identifică persoanele vinovate de starea de faliment, acesta are obligația de a formula cerere de atragere a răspunderii împotriva acelor persoane și de a o depune la judecătorul-sindic, în cadrul dosarului de faliment. Prin urmare, conform legii, CITR a introdus acțiunea în atragerea răspunderii persoanelor considerate vinovate de apariția stării de faliment”, a precizat pentru HotNews.ro oficialul CITR.

Potrivit legii, atragerea răspunderii conducerii unei companii care intră în faliment este un proces juridic prin care administratorii și directorii acelei companii pot fi obligați să răspundă personal pentru pierderile suferite de creditori. Acest lucru se întâmplă atunci când se dovedește că insolvența sau falimentul firmei a fost cauzat de greșeli grave de management, fraudă sau neglijență din partea conducerii, și nu de cauze economice obiective.



Dacă judecătorul constată că există o legătură de cauzalitate între acțiunile (sau inacțiunile) conducerii și starea de faliment, poate decide ca aceștia să plătească datoriile firmei cu bunuri și bani din patrimoniul personal.

Date la zi: Păgubiții au de recuperat aproape 800 milioane de euro de la Euroins

CITR a transmis către HotNews.ro și situația la zi a sumelor cerute la masa credală de păgubiții Euroins.

„Creanțele înregistrate împotriva Euroins nu sunt cuantificate în mod final, întrucât Fondul de garantare a Asiguraților (FGA) încă gestionează cereri de despăgubiri. Conform tabelului actualizat al creanțelor, în prezent acestea sunt în cuantum de 2.657.934.575,26 de lei creanțe pure și simple respectiv 1.338.834.002,58 de lei creanțe potențiale, aflate sub condiție. Instituția chemată să se pronunțe cu privire la constatările lichidatorului judiciar este tribunalul care este învestit și cu procedura de faliment”, a mai declarat pentru HotNews.ro Alina Popa, director juridic în cadrul CITR.

Cauzele falimentului Euroins – concluziile CITR

CITR a prezentat în data de 5 aprilie 2024 raportul privind cauzele falimentului Euroins și situația sumelor solicitate de păgubiți la acel moment.

„Euroins a intrat în faliment din cauza neîndeplinirii indicatorilor de solvabilitate.

Cauzele pentru care a existat acest dezechilibru sunt multiple, dintre care amintim: structura portofoliului de asigurări concentrat pe RCA – 95,52%, în timp ce media pieței era de 54%, volumul primelor subscrise pe RCA a crescut de la 1 miliard lei în 2017 până la 2,65 miliarde de lei în 2022 și decapitalizarea prin gestionarea defectuoasă a fondurilor”, a declarat atunci Alina Popa, coordonatorul echipei CITR care gestionează falimentul Euroins.

Cauzele principale ale falimentului Euroins, conform lichidatorului judiciar:

Neîndeplinirea indicatorilor de solvabilitate: Fondurile proprii de care societatea trebuia să dispună pentru acoperirea datoriilor potențiale către toți asigurații, reasiguratorii au fost insuficiente. La 30.09.2022 fondurile proprii necesare pentru acoperirea SCR erau în cuantum de 2.2 miliarde lei iar cele necesare pentru acoperirea MCR erau în cuantum de aproape 1.8 miliarde lei.

Fondurile proprii de care societatea trebuia să dispună pentru acoperirea datoriilor potențiale către toți asigurații, reasiguratorii au fost insuficiente. La 30.09.2022 fondurile proprii necesare pentru acoperirea SCR erau în cuantum de 2.2 miliarde lei iar cele necesare pentru acoperirea MCR erau în cuantum de aproape 1.8 miliarde lei. Rezervele de daune au fost sub nivelul adecvat pentru acoperirea potențialelor daune ale asiguraților , rezultat ce reiese și ca urmare a testelor specifice întocmite de Euroins. Ca urmare a inventarierii dosarelor de daună și a dosarelor de litigii privind daunele pretinse, lichidatorul judiciar a constatat o diferență de 1 miliard de lei între evidențele existente la data deschiderii procedurii de faliment și rezultatul inventarului, de la aproximativ 600 de milioane lei la 1,7 miliarde lei.

, rezultat ce reiese și ca urmare a testelor specifice întocmite de Euroins. Ca urmare a inventarierii dosarelor de daună și a dosarelor de litigii privind daunele pretinse, lichidatorul judiciar a constatat o diferență de 1 miliard de lei între evidențele existente la data deschiderii procedurii de faliment și rezultatul inventarului, de la aproximativ 600 de milioane lei la 1,7 miliarde lei. Neplata la timp a daunelor: a condus la creșterea exponențială a riscului de declanșare a procedurilor de executare silită, ceea ce a dus la diminuarea patrimoniului societății prin acumularea de cheltuieli suplimentare față de daunele de achitat. Doar sumele cu titlu de penalități sunt de peste 300 milioane de lei, la care se adaugă și cheltuielile de executare;

a condus la creșterea exponențială a riscului de declanșare a procedurilor de executare silită, ceea ce a dus la diminuarea patrimoniului societății prin acumularea de cheltuieli suplimentare față de daunele de achitat. Doar sumele cu titlu de penalități sunt de peste 300 milioane de lei, la care se adaugă și cheltuielile de executare; Lipsa demersurilor privind recuperarea creanțelor și împrumuturilor acordate.

Ineficiența recuperării creanțelor din regrese: la data de 31 decembrie 2022, conform evidențelor contabile ale societății, se regăseau sume nerecuperate în cuantum de 15,5 mil. lei. La acestea se adaugă sume nerecuperate din categoria debitori diverși de aproape 60 mil. lei;

la data de 31 decembrie 2022, conform evidențelor contabile ale societății, se regăseau sume nerecuperate în cuantum de 15,5 mil. lei. La acestea se adaugă sume nerecuperate din categoria debitori diverși de aproape 60 mil. lei; Încheierea contractului cu EIG Re prin care au fost transferate din companie active financiare constând în titluri de valoare, creanțe de recuperat din reasigurări și disponibilități în conturi, în valoare totală de peste 1.5 miliarde lei, contract ce este înaintat spre analiza judecătorului sindic;

prin care au fost transferate din companie active financiare constând în titluri de valoare, creanțe de recuperat din reasigurări și disponibilități în conturi, în valoare totală de peste 1.5 miliarde lei, contract ce este înaintat spre analiza judecătorului sindic; Pierderi rezultate din realizarea plasamentelor: pe perioada 2019-2023, CITR a centralizat valoarea acestora, care se ridică la suma 18,3 mil. lei;

pe perioada 2019-2023, CITR a centralizat valoarea acestora, care se ridică la suma 18,3 mil. lei; Pierderi constante înregistrate la nivelul activității de asigurare, pe diferite clase de asigurări, acestea atingând maximul în anul 2022, când pentru RCA au fost înregistrate pierderi de 917,6 milioane lei.

CITR spune că a identificat și fapte care intră sub incidența articolului 268 din Legea Insolvenței pentru care judecătorul sindic poate dispune ca prejudiciul să fie suportat de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice altă persoană care a contribuit la starea de insolvență a debitorului prin săvârșirea uneia din faptele prevăzute expres de lege.