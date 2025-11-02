Fostul comandant al forțelor americane din Europa: „Rusia e în război cu noi toți. De ce am reduce prezența SUA în România acum?”

Fostul comandant al forțelor armate americane din Europa, Generalul (r) Ben Hodges, a criticat, într-un interviu acordat TVR Info, decizia Pentagonului de a reduce prezența militară americană în România și alte trei state din estul Europei. „Este un moment foarte prost. Nu are niciun sens din punct de vedere strategic pentru mine”, a spus Hodges.

Într-un interviu acordat jurnalistului Adelin Petrișor, el a recunoscut că plecarea celor aproximativ 1.200 de militari americani de la Mihail Kogălniceanu nu reprezintă un dezastru din punct de vedere militar, însă are loc „într-un moment foarte prost”.

„Rusia duce un război în Europa, în prezent, în Marea Neagră, vis-a-vis de România, și conduce operațiuni în zona gri (război hibrid n.r.) împotriva unor țări NATO, inclusiv România. De ce am reduce prezența americană în estul Europei într-un astfel de moment? Nu are niciun sens din punct de vedere strategic pentru mine. Cred că asta este, în parte, rezultatul faptului că administrația (Trump n.r.) nu vrea să admită că Rusia este un agresor, un inamic și că e în război cu noi toți, deși ne dorim să nu fi fost”, a spus Ben Hodges.

Hodges a spus că România a fost „un aliat de bază mulți ani” și trebuie să continue să își întărească apărarea. „Este pe drumul cel bun. Nu este doar despre cumpărarea de echipamente noi. Este și despre societate, care trebuie să fie pregătită să facă față dezinformărilor, dar și să fie pregătită cu apă, baterii, lumânări, rații, dacă va fi cazul.”

SUA au anunțat miercuri că își vor reduce prezența de trupe în România, după ce un batalion din brigada rotațională alocată flancului sud-estic al NATO va înceta să mai fie trimis la baza de la Mihail Kogălniceanu. Mai exact, de la un nivel de circa 1.800-2.000 de militari în prezent, SUA va rămâne prezentă cu circa 1.000 de militari în România.

Recent, și o asociație a foștilor veterani americani, Veterans on Duty, a criticat mișcarea Pentagonului și i-a lăudat pe politicienii republicani care conduc comisiile de apărare din cele două camere ale legislativului american, pentru că au solicitat Pentagonului să explice măsura.

Mai mult, potrivit Kyiv Post, congresmenii americani ar intenționa să prezinte, în următoarele zile, un proiect de lege care să blocheze retragerea trupelor americane din Europa.