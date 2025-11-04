Fostul director științific al OpenAI a explicat de ce a orchestrat lovitura de palat care l-a înlăturat pe Sam Altman din funcție și face o dezvăluire spectaculoasă

Sam Altman și Ilya Sutskever (dreapta), fotografiați în timpul unei prelegeri pe care au susținut-o împreună la Universitatea Tel Aviv în iunie 2023, cu doar câteva luni înainte de demiterea temporară a lui Altman de către Consiliul de Administrație al OpenAI, FOTO: Jack Guez / AFP / Profimedia Images

Au trecut aproape doi ani de când Consiliul de Administrație al OpenAI l-a demis temporar pe Sam Altman din funcția de CEO într-un scandal care a zguduit Silicon Valley. Acum, datorită conflictului aparent continuu dintre Altman și Elon Musk, unul dintre fondatorii OpenAI, avem o imagine mai clară asupra a ceea ce a dus la acea tentativă de lovitură de palat de scurtă durată, scrie Gizmodo.

Ilya Sutskever, fostul director științific al OpenAI, a fost audiat recent sub jurământ în cadrul procesului intentat de Musk împotriva lui Altman și a dezvăluit motivele pentru care el și alți membri ai consiliului au complotat pentru a-l înlătura pe directorul general al companiei.

Potrivit declarației sale în scris, Sutskever a petrecut mai bine de un an analizând posibilitatea de a-l demite pe Altman din funcția de conducere. Această intenție s-a concretizat într-un memoriu de 52 de pagini pe care Sutskever l-a înaintat membrilor independenți ai consiliului OpenAI, în care îl descria pe Altman ca manifestând „un comportament constant caracterizat de minciuni, subminarea propriilor directori și învrăjbirea lor unii împotriva altora”.

Fostul director științific, care a fondat compania alături de Altman, a mai spus că, la momentul respectiv, considera că cea mai potrivită acțiune pe care consiliul trebuia să o întreprindă era concedierea lui Altman.

Fostul director al OpenAI susține că Altman a creat o atmosferă tensionată

Sutskever a afirmat că atmosfera din cadrul OpenAI devenea tot mai tensionată.

Din relatarea sa, Altman ar fi subminat-o pe Mira Murati, care era atunci director tehnologic, și l-ar fi pus pe Sutskever în opoziție cu Jakub Pachocki, pe atunci director de cercetare (și actual director științific al companiei), spunându-le „lucruri contradictorii despre modul în care urma să fie condusă compania”.

Acest comportament părea să facă parte dintr-un model mai amplu – Altman ar fi fost forțat să plece și de la acceleratorul de startup-uri Y Combinator din motive similare: inițierea mai multor proiecte fără direcție clară și transmiterea de mesaje diferite persoanelor implicate, care ajungeau astfel să creadă că sunt puse în competiție una cu alta.

Sutskever a spus în depoziția scrisă că, din aceste motive și altele, își dorea ca Altman să plece și a așteptat momentul în care dinamica din consiliu „ar fi permis înlocuirea lui Altman din funcția de director general”.

Altman a fost salvat de angajații care s-au opus demiterii sale

Când condițiile i s-au părut favorabile, a acționat, trimițând memoriul. Dorința i s-a împlinit, iar consiliul l-a concediat pe Altman pe 17 noiembrie 2023, la aproape un an după lansarea publică a ChatGPT.

Sutskever a declarat că se aștepta ca angajații OpenAI să fie indiferenți față de schimbarea conducerii, dar a fost surprins să descopere că mulți au fost revoltați. Mai mulți angajați de rang înalt au plecat imediat, iar 738 de salariați, două treimi din numărul total al OpenAI, au semnat o petiție prin care amenințau că vor demisiona dacă Altman nu va fi reinstalat ca director general.

Plecarea lui Altman din companie a durat, practic, cât un weekend prelungit: el s-a întors la conducerea OpenAI pe 21 noiembrie 2023.

Membrii Consiliului de Administrație au negociat o fuziune cu unul dintre marii rivali

În scurta perioadă cât Altman a fost înlăturat, Sutskever a dezvăluit că OpenAI și compania rivală Anthropic, creatoarea chatbot-ului Claude, au purtat discuții despre o posibilă fuziune în urma căreia conducerea Anthropic ar fi preluat controlul OpenAI.

Discuțiile păreau serioase, Sutskever afirmând că își amintește cum mai mulți membri ai consiliului OpenAI susțineau ideea unei astfel de fuziuni. Totuși, planul s-a prăbușit în momentul în care compania s-a confruntat cu o revoltă internă masivă și l-a readus pe Altman la conducere.

În consecință, membrii consiliului care l-au destituit pe Altman și au susținut fuziunea cu Anthropic s-au retras. Unul dintre membrii demisionari ai Consiliului de Administrație, Helen Toner, a făcut încă de anul trecut comentarii despre Altman și comportamentul său care sunt foarte asemănătoare cu cele formulate acum de Sutskever.

Altman a rămas la putere de atunci și a încheiat recent o nouă înțelegere cu Microsoft, principalul finanțator al OpenAI, care a evaluat compania pe care o conduce la 500 de miliarde de dolari.