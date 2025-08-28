Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor pe care le-a luat în pandemia de Covid-19

Fostul ministru polonez al sănătăţii, Adam Niedzielski, a fost internat miercuri în spital după ce a fost agresat în oraşul Siedlce, din estul ţării, într-un incident pe care autorităţile îl consideră legat de rolul său în elaborarea politicilor naţionale din timpul pandemiei de COVID, relatează Politico, conform News.ro.

„Acum câteva ore, am fost victima unui atac brutal”, a declarat Niedzielski după incident.

„Am fost bătut de doi bărbaţi care strigau: «Moarte trădătorilor patriei!». Am fost lovit în faţă şi apoi lovit cu picioarele în timp ce zăceam la pământ. Întregul incident a durat câteva secunde, după care agresorii au fugit”, a relatat el.

Poliţia a confirmat miercuri seara că doi bărbaţi în vârstă de aproximativ 30 de ani au fost reţinuţi în legătură cu incidentul. Suspecţii vor fi interogaţi joi. Autorităţile au promis că mai multe detalii despre suspecţi şi circumstanţele atacului vor fi făcute publice după încheierea interogatoriului.

Agresiunea a avut loc în faţa unui restaurant din centrul oraşului Siedlce, a declarat poliţia. Martorii au relatat că agresorii au început să fie vocali, criticând deciziile guvernului din perioada pandemiei de Covid înainte de a-l ataca fizic pe fostul ministru al sănătăţii.

După agresiune, Niedzielski a fost internat pentru scurt timp la Spitalul Provincial din Siedlce şi externat în aceeaşi zi, fără leziuni grave.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a condamnat atacul miercuri seara, promiţând că autorii vor fi închişi. „Fără milă”, a cerut el.

Niedzielski, care a condus Ministerul Sănătăţii între 2020 şi 2023, în timpul guvernării conservatorilor din PiS, acum aflaţi în opoziţie, a fost o figură centrală în implementarea restricţiilor şi a campaniilor de vaccinare din Polonia, care rămân controversate în rândul unei părţi a populaţiei.

Comentând atacul de miercuri, Niedzielski a spus că acesta a fost „rezultatul tolerării discursurilor instigatoare la ură”, dar şi al deciziei actualului ministru polonez de interne, Marcin Kierwiński, membru al partidului premierului Tusk, de a-i retrage protecţia, „în ciuda numeroaselor ameninţări” pe care le primise anterior.

„Sper că această situaţie va determina toate părţile scenei politice să reflecteze asupra faptului că ne aflăm deja pe o pantă alunecoasă. Pasivitatea nu va face decât să ne condamne la o escaladare şi mai mare”, a spus Niedzielski.