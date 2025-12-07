Fostul prim-vicepreședinte al AUR, după primele rezultate din București: „Cine neglijează tinerii educați și crede că îi poate păcăli face o mare greșeală”

Marius Lulea, până recent prim-vicepreședinte al AUR, a declarat că „bucureștenii își doresc un anumit profil de primar”, duminică seară, după apariția rezultatelor exit-poll de la alegerile pentru Primăria Capitalei, care o plasează pe candidata susținută de partid, independenta Anca Alexandrescu, pe poziția a 3-a.

Lulea consideră că partidele fac „o mare greșeală” dacă „neglijează tinerii educați” în creionarea strategiei de campanie într-un oraș universitar ca Bucureștiul.

„Să dăm Cezarului ce este al Cezarului. Bucureștenii își doresc un anumit profil de primar. În ultimii ani au fost consecvenți în această direcție, chiar dacă nu întotdeauna faptele au fost la nivelul așteptărilor. Bucureștiul este un oraș universitar, iar cine neglijează tinerii educați și crede că îi poate păcăli face o mare greșeală. Mediul universitar din Iași, Cluj-Napoca, București și alte orașe mari ale țării are nevoie de un profil de candidat care să răspundă așteptărilor populației de acolo”, a declarat Marius Lulea.

El a spus că și-ar „dori ca Bucureștiul să se schimbe”.

„Acest lucru este puțin probabil, deoarece problema este una de mentalitate la nivelul clasei politice — o clasă care nu are educația necesară pentru a realiza reformele cerute de cetățeni. Lucrurile vor continua în aceeași formă, inclusiv la nivel național, până când statul se va prăbuși sub presiunea dezechilibrelor macroeconomice”, a adăugat fostul prim-vicepreședinte al AUR.

„Politicienii ar trebui să ofere educație, nu iluzii”

Marius Lulea a afirmat că „un conducător devine mare abia atunci când se ridică peste propriile interese și pune binele oamenilor în față”.

„Bucureștiul va putea progresa abia în ziua în care clasa politică va renunța la vechile metehne, la viclenie și la combinații, și va înțelege că un oraș educat așteaptă respect, profesionalism și responsabilitate. Politicienii ar trebui să ofere educație, nu iluzii; soluții, nu șmecherii. Va fi așa? Absolut deloc. Iar până când această schimbare de mentalitate nu va avea loc, Capitala va rămâne blocată între potențialul ei enorm și micimea celor care o administrează”, a mai declarat Lulea.

El a vorbit și despre prezența mică de la urne, care a fost de doar 32,71%. În ultimele trei decenii, e a doua oară când nu se atinge prezența de 33%. Dar în primul caz, în 2008, când prezența din turul I a fost mai slabă ca azi, 31,36%, a existat și turul 2, unde s-a atins 33,7%. Niciodată după 1989 un primar în București n-a fost ales în urma unei runde cu o prezență atât de mică.

„Urez mult succes câștigătorului. Bucureștiul trebuie să devină un oraș frumos, un oraș european; prea mult timp am rămas blocați într-o mentalitate de oraș de mâna a doua. Astăzi, principala problemă a bucureștenilor este lipsa de frumusețe a orașului. Să ținem cont de faptul că majoritatea bucureștenilor au preferat să nu iasă la vot. Această atitudine e una de protest față de toată clasa politică. Vom înțelege ceva? Puțin probabil!”, a conchis Marius Lulea.

În rezultatele exit-pollului CURS-Avangarde pentru ora 21, Ciprian Ciucu conduce cu un scor de 33%, fiind urmat de Daniel Băluță (26,1%), Anca Alexandrescu (20,3%), Cătălin Drulă (12,6%) și Ana Ciceală (6%). Între timp au început să fie centralizate și primele rezultate oficiale, parțiale.