Fostul șef al Trezoreriei SUA Larry Summers a primit interdicție pe viață de la Asociația Economiștilor Americani

Reputatul economist Larry Summers, care a servit timp de 4 ani ca secretar al Trezoreriei SUA sub fostul președinte democrat Bill Clinton, a fost exclus pe viață marți din Asociația Economiștilor Americani (AEA), în cel mai recent episod al scandalului generat recent de emailurile fostului infractor condamnat Jeffrey Epstein, relatează The Associated Press și Business Insider.

AEA nu l-a menționat explicit pe pedofilul Jeffrey Epstein, dar a invocat „comportamentul lui Summers, așa cum reiese din comunicările comentate public”, ca fiind incompatibil cu standardele de integritate ale prestigioasei asociații.

Decizia asociației a venit la câteva săptămâni după ce emailurile au devenit publice, acestea arătând că Summers a menținut o relație amicală cu Epstein chiar și după ce acesta a pledat vinovat pentru solicitarea de prostituție de la un minor în 2008.

Summers, un fost președinte al Universității Harvard și șef al Trezoreriei SUA între 1995 și 1999, s-a confruntat în ultimele săptămâni cu un val puternic de critici, după ce un set de emailuri a detaliat ani întregi de corespondență cu Epstein, care a continuat până pe 5 iulie 2019 – cu doar o zi înainte ca acesta să fie arestat din nou și acuzat de procurorii federali de trafic sexual.

Summers s-a retras din postul de profesor de la Universitatea Harvard

Business Insider a relatat luna trecută că Summers urma să se retragă din viața publică după ce emailurile au dezvăluit că îi ceruse lui Epstein sfaturi despre cum să înceapă o relație romantică cu o femeie pe care o descria drept protejata sa.

„Sunt profund rușinat de acțiunile mele și recunosc suferința pe care au provocat-o”, a declarat el într-un comunicat pentru Business Insider la momentul respectiv. „Îmi asum întreaga responsabilitate pentru decizia mea eronată de a continua să comunic cu domnul Epstein”, a mai spus Summers.

El s-a retras din postul său de predare de la Universitatea Harvard pe 21 noiembrie. Acum în vârstă de 71 de ani, Summers este considerat unul dintre cei mai reputați economiști americani, el devenind profesor la Harvard în 1983 și părăsind instituția de învățământ superior 8 ani mai târziu pentru a deveni economistul-șef al Băncii Mondiale.

Economistul a jucat un rol cheie în tranziția la economia de piață a fostelor țări comuniste

Summers s-a alăturat administrației de la Casa Albă în 1993, întâi ca subsecretar pentru relații economice internaționale, poziție din care a jucat un rol proeminent în încurajarea fostelor țări comuniste să treacă la economia de piață.

El a fost în centrul eforturilor administrației Clinton de a salva Mexicul și Rusia când aceste țări au trecut prin crize valutare. Summers a creat un proiect prin care Institutul Harvard pentru Dezvoltare Internațională a oferit consultanță guvernului rus între 1992 și 1997. Ulterior a izbucnit un scandal atunci când a ieșit la iveală că unii membri ai proiectului investiseră în Rusia și, prin urmare, nu erau consilieri imparțiali.

Clinton l-a numit șef al Trezoreriei SUA în 1995, poziție din care a fost nevoit să gestioneze mai multe crize economice cu impact asupra economiei americane, precum cele care au izbucnit în Asia în 1997. După încheierea mandatului lui Clinton, Summers a fost al 27-lea președinte al Universității Harvard între 2001 și 2006 și a continuat să predea la universitate până la izbucnirea scandalului legat de relația sa cu Epstein.

Ce înseamnă interdicția pe viață din partea Asociației Economiștilor Americani

Interdicția impusă acum de AEA îi interzice lui Summers să participe, să ia cuvântul sau să se implice în orice fel în evenimentele sau activitățile organizate de această asociație academică nonprofit, care numără peste 17.000 de membri.

„AEA condamnă comportamentul domnului Summers, așa cum reiese din comunicările comentate public, ca fiind fundamental incompatibil cu standardele sale de integritate profesională și cu încrederea acordată mentorilor în domeniul economiei”, se arată într-o declarație publicată marți de AEA.

„În conformitate cu practicile îndelungate ale AEA și pentru a proteja integritatea și confidențialitatea proceselor AEA, asociația nu va comenta suplimentar cu privire la aspecte individuale sau la considerentele specifice care au stat la baza acestei decizii”, a mai notat organizația.