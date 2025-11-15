FOTO „Biblia Mona Lisa”, păstrată de obicei într-un seif, departe de ochii lumii, expusă la Roma. Cum arată paginile „manuscriselor iluminate”

Rar văzut în public, manuscrisul în două volume este acum expus la Roma, ca parte a celebrărilor de Anul Sfânt al Vaticanului, o tradiție care are loc o dată la un sfert de secol și care atrage zeci de milioane de pelerini la Roma.

Păstrat în mod obișnuit în Modena, manuscrisul în două volume este considerat unul dintre cele mai spectaculoase exemple de manuscrise iluminate din Renaștere și se spune că este una dintre cele mai scumpe cărți ale epocii sale. Ea este ilustrată cu aur și lapis lazuli afgan, o piatră foarte rară și prețioasă, potrivit AP și Euronews.com.

Biblia a fost creată între 1455 și 1461 de caligraful Pietro Paolo Marone și ilustratorii Taddeo Crivelli și Franco dei Russi, la comanda ducelui Borso D’Este.

Manuscrisul a urmat familia Este din Ferrara la Modena, unde a rămas până când familia a pierdut controlul asupra orașului în 1859 și ultimul duce a fugit la Viena. Biblia a rămas în posesia familiilor nobile europene. Apoi, ultima împărăteasă a Austriei a vândut-o unui colecționar de antichități parizian în 1922.

Giovanni Treccani, un antreprenor italian și patron al artelor, a aflat de vânzare și a călătorit la Paris pentru a o cumpăra în 1923. El a luat-o cu 3,3 milioane de franci francezi și a donat-o, apoi, statului italian.

Biblia a fost expusă pe 13 noiembrie la Roma, în Senatul italian. Credit line: Alessandra Tarantino / AP / Profimedia Biblia va rămâne expusă până pe 16 ianuarie. Credit line: Alessandra Tarantino / AP / Profimedia Un detaliu din Biblia lui Borso D’Este din secolul al XV-lea. Credit line: Alessandra Tarantino / AP / Profimedia Biblia lui Borso D’Este. Credit line: Alessandra Tarantino / AP / Profimedia Biblia este ilustrată cu aur și lapis lazuli afgan, o piatră foarte rară și prețioasă. Credit line: Alessandra Tarantino / AP / Profimedia „Mona Lisa a manuscriselor iluminate”. Credit line: Alessandra Tarantino / AP / Profimedia

La Modena, biblia este păstrată într-o vitrină specială, dotată cu un sistem de climatizare care menține umiditatea constantă pentru a proteja paginile de pergament, care sunt deosebit de sensibile la schimbările de temperatură și umiditate, spun oficialii.

Alessandra Necci, directoarea Gallerie Estense din Modena, o descrie ca fiind „Mona Lisa a manuscriselor iluminate” datorită măiestriei artistice excepționale și inspirației religioase.

La rândul său, Ministerul Culturii italian o consideră una dintre cele mai înalte expresii ale artei miniaturale „care unește valoarea sacră, relevanța istorică, materialele prețioase și estetica rafinată”.

Biblia a fost expusă pe 13 noiembrie la Roma, în Senatul italian, și va rămâne acolo până pe 16 ianuarie.