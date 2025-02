FOTO Cum arată reclama cu Elon Musk pe care unul dintre cele mai cunoscute ziare din SUA a refuzat să o publice pe prima pagină

O reclamă care urma să fie publicată în unele ediții ale ziarului The Washington Post marți, cerând demiterea lui Elon Musk din funcția sa din guvernul american, a fost anulată înainte de publicare, a anunțat una dintre organizațiile neguvernamentale care plătiseră pentru ea, citată de The New York Times și The Hill.

Common Cause, o organizație neguvernamentală fondată în 1970 de un fost politician republican, a declarat că a fost informată vineri de către The Washington Post că reclama nu va mai fi publicată. Reclama de dimensiuni mari ar fi acoperit prima și ultima pagină ale edițiilor livrate de The Washington Post la Casa Albă, Pentagon și Congres și a fost redactată în colaborare cu Southern Poverty Law Center Action Fund, o altă organizație neguvernamentală cunoscută în SUA.

The Post ar fi permis ca un alt anunț de o pagină întreagă, cu aceleași mesaje, să fie publicat în interiorul ziarului, însă cele două grupuri au ales să renunțe la aceasta. Ambele reclame ar fi costat organizațiile 115.000 de dolari.

Reclama pe care ONG-urile voiau să o publice pe prima pagină a ziarului era cu o imagine cu Elon Musk râzând peste o fotografie a Casei Albe, alături de textul: „Cine conduce această țară: Donald Trump sau Elon Musk?” Anunțul îndemna cititorii să-și contacteze senatorii și să le spună că este timpul ca Trump să-l concedieze pe Musk. Reclama de pe ultima pagină sublinia că „nimeni nu l-a ales pe Elon Musk într-o funcție publică”.

Dan Kennedy: The Washington Post reportedly rejected a wraparound ad that said ‘Fire Elon Musk.’ Here it is. https://t.co/yzpnOxfD0J pic.twitter.com/LbcdyUQz4s — Journalism.co.uk (@journalism) February 17, 2025

„Am întrebat, dacă au permis anunțul intern, de ce nu au acceptat reclama de învelire a ziarului, deși îndeplineam clar liniile directoare”, a spus Virginia Kase Solomón, președinta și directoarea generală a Common Cause. „Ne-au spus că nu au libertatea de a ne oferi un motiv”.

Îngrijorări legate de intervențiile lui Jeff Bezos peste redacția ziarului

The New York Times amintește că, deși nu este clar cine a luat decizia de a retrage anunțul sau de ce, această măsură vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de ingerințele miliardarului Jeff Bezos, proprietarul ziarului The Washington Post, în politica editorială a redacției.

Cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor organizate de SUA în noiembrie anul trecut, Bezos a intervenit pentru a opri boardul editorial al The Post să își exprime susținerea pentru Kamala Harris. The Washington Post și alte mari ziare americane publică în mod tradițional un material de susținere pentru unul dintre cei doi candidați la Casa Albă înaintea alegerilor, argumentându-și decizia într-un material semnat de redacție.

Bezos a scris ulterior un articol de opinie publicat de The Post, în care a afirmat că decizia de a nu sprijini niciun candidat a fost necesară din cauza percepției publice tot mai mari că „mass-media este părtinitoare”. Cu toate acestea, 250.000 dintre cititorii săi și-au anulat abonamentele în semn de protest.

De atunci, mai mulți jurnaliști importanți au părăsit și ziarul. Luna trecută, peste 400 de angajați ai publicației i-au trimis o scrisoare lui Bezos solicitând o întâlnire pentru a discuta decizii de conducere care, potrivit acestora, „i-au făcut pe cititori să pună la îndoială integritatea acestei instituții”.

Patronul The Washington Post, unul dintre miliardarii invitați la învestirea lui Trump

Bezos, fondatorul și fostul CEO al gigantului comerțului electronic Amazon, a fost unul dintre miliardarii din domeniul tech care au fost invitați pe 20 ianuarie la ceremonia de învestire a lui Donald Trump pentru un nou mandat de președinte. Printre cei invitați s-a numărat și Elon Musk, CEO-ul Tesla.

Pe cei doi miliardari îi desparte o veche rivalitate din cauza afacerilor lor concurente în domeniul aerospațial, SpaceX și Blue Origin, însă în ultimele luni ei par să fi lăsat la o parte neînțelegerile.

Kase Solomón, vicepreședinta Common Cause, a declarat că întregul conținut al reclamei pe care organizația sa voia sa o publice în ziarul lui Bezos – imagine și text – a fost trimis marțea trecută departamentului de publicitate al The Post și că „nimeni din redacție nu a tras un semnal de alarmă” la acel moment. Ea a spus că nu știe cine din cadrul organizației de presă a luat decizia de a retrage reclama care urma să înfășoare ziarul.

O purtătoare de cuvânt a The Washington Post a declarat pentru NYT că ziarul nu comentează deciziile interne legate de campanii publicitare specifice.