FOTO Donald Trump, fără pantaloni și dansând cu o Statuie a Libertății îngrozită – figură de carnaval în Germania

Donald Trump și Statuia Libertății într-unul din carele alegorice ale carnavalului de la Mainz Foto: Matias Basualdo/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fără pantaloni, cu limba scoasă și dansând cu Statuia Libertății, figura președintelui SUA Donald Trump va fi prezentată într-un car alegoric în cadrul carnavalului dintr-un oraș german, scrie Reuters.

Organizatorii carnavalului din Mainz au prezentat figurinele care vor apărea în carele alegorice în perioada carnavalului. Printre ele se află și cancelarul Friedrich Merz într-o barcă ce se scufundă, alături de predecesoarea sa conservatoare și fostă rivală, Angela Merkel, care apare înțepând barca cu un trident.

Carul alegoric în care apar Friedrich Merz și Angela Merkel Foto: Matias Basualdo / Zuma Press / Profimedia

Un alt personaj politic înfățișat este Markus Soeder, premierul statului Bavaria – care postează frecvent pe social media imagini cu ce mănâncă – stând deasupra unul maldăr de cârnați și pastramă, cu un cârnat care-i iese din gură.

Premierul bavarez Markus Soeder ca figură de carnaval Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand / imago stock&people / Profimedia

Figurile vor fi prezentate de Rosenmontag (Lunea Trandafirilor), puncutul culminant al sezonului de carnaval din Germania, o perioadă caracterizate de excese, înainte de asceza celor 40 de zile din Postul Paștelui.

„Avem multe teme politice, probabil cel mai spectaculos este Donald Trump dansând cu Statuia Libertății”, a declarat Michael Bonewitz, purtător de cuvânt al Asociației Carnavalului din Mainz, care își are originile încă de la 1838.

Trump este prezentat cu un tatuaj „ICE”, pe fesa stângă, o referință poliția de imigrări din Statele Unite, centrul unui scandal legat de modul în care a gestionat problema imigranților ilegali.

Donald Trump dansând cu Statuia Libertății Foto: Matias Basualdo / Zuma Press / Profimedia

Perioada carnavalului de anul trecut a fost umbrită de atacul de la Mannheim unde o mașină a intrat în mulțime și a ucis două persoane.

„Bineînțeles că exisă o provocare, din cauza cerințelor de securitate care devin mai stringente. Dar trebuie să fim conștienți că întotdeauna există o limită, că nu te poți proteja chiar de orice”, a mai spus Bonewitz.