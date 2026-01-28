FOTO Drum județean prăbușit în Câmpina, după o alunecare de teren. Imagini cu șoseaua înghițită de pământ și explicația autorităților

O porțiune din carosabilul de pe Bd. Carol I, între Câmpina și Cornu, s-a prăbușit. Sursa foto : YouTube/Observatorul Ph

O bandă a drumului județean DJ 101R (Bulevardul Carol I) din cartierul Câmpinița s-a prăbușit noaptea trecută, după ce o alunecare de teren apărută în urmă cu două săptămâni s-a agravat brusc. Autoritățile din Câmpina închiseseră complet tronsonul circulației rutiere cu doar câteva ore înainte de dezastru, potrivit Agerpres și News.ro.

Municipalitatea avertizase încă de marți seară despre activarea unei alunecări de teren pe o porțiune a DJ 101R, tronsonul fiind închis preventiv pentru siguranța cetățenilor.

„În cursul nopții, o parte din prima bandă de circulație s-a prăbușit, confirmând astfel gravitatea situației și riscul major din zonă”, au informat reprezentanții Primăriei Câmpina, miercuri, pe pagina oficială de Facebook.

În prezent, drumul este blocat în totalitate pe ambele sensuri de mers. Circulația este interzisă atât dinspre Câmpina spre Cornu, cât și în sens invers, singura rută alternativă de acces în municipiu fiind prin comuna Bănești.

Autoritățile fac apel la populație să respecte cu strictețe restricțiile de trafic și semnalizarea rutieră instalată în zona afectată.

„Acolo există un filon de sare”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat anterior, că situația este una destul de gravă întrucât acolo există un filon de sare.

„Este destul de gravă situația pentru că acolo există un filon de sare. Urmează să se facă un studiu geotehnic, un studiu hidrologic, iar în baza lor să se întocmească un raport de expertiză final cu lucrările care trebuiesc făcute”, a declarat Nanu.

În zona respectivă au fost efectuate în mod repetat lucrări de reparații, însă nu a fost făcută și o lucrare de consolidare.