FOTO În centrul Teheranului a fost ridicat un banner imens cu o imagine-avertisment la adresa SUA: „Cine seamănă vânt, culege furtună”

Autoritățile iraniene au desfășurat duminică un banner gigant pe o clădire din centrul Teheranului care reprezintă un avertisment direct adresat Statelor Unite să nu încerce un atac militar asupra țării, notează The Guardian.

Bannerul prezintă o vedere de sus a unui portavion cu avioane de luptă distruse sau explodând pe puntea sa de zbor.

Puntea este presărată cu cadavre și pete de sânge care se scurg în apa din spatele navei, formând un model care sugerează dungile steagului american.

„Cine seamănă vânt, culege furtună”, scrie într-o parte a panoului, atât în farsi, cât și în engleză.

Banner avertisment în centrul Teheranului. Foto: Vahid Salemi / AP / Profimedia

Imensul banner a apărut în Piața Enqelab-e-Eslami (Revoluția Islamică) în contextul în care portavionul american Abraham Lincoln și navele de război care îl însoțesc se îndreaptă spre regiune.

Președintele Donald Trump a declarat joi că Statele Unite au o „armadă” care se îndreaptă spre Iran, dar speră că nu va fi nevoie să o folosească.

Aceste desfășurări extind opțiunile disponibile pentru Trump, atât pentru a apăra mai bine forțele americane din întreaga regiune într-un moment de tensiuni, cât și pentru a lua orice măsuri militare suplimentare.

„Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcție, pentru orice eventualitate… Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar le urmărim foarte atent”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul Air Force One, în drumul său de întoarcere în Statele Unite, după ce a discutat cu liderii mondiali la Davos, în Elveția.

La un alt moment, el a spus: „Avem o armadă … care se îndreaptă în acea direcție și poate că nu va fi nevoie să o folosim”.

Navele de război au început să se deplaseze din Asia-Pacific săptămâna trecută, pe fondul tensiunilor în creștere dintre Iran și Statele Unite, ca urmare a represiunii severe a protestelor din Iran din ultimele luni.