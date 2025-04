FOTO Misteriosul portret dăruit de Putin lui Trump, dezvăluit de artistul rus care l-a pictat

În martie, președintele rus Vladimir Putin i-a dăruit lui Donald Trump un portret misterios al președintelui american. Tabloul a fost livrat de emisarul special al lui Trump pentru Rusia, Steve Witkoff, care, într-un interviu jurnalistului american coservator Tucker Carlson, l-a descris ca fiind „un portret minunat”, realizat de un „artist rus de top”, scrie CNN.

Trump, a adăugat Witkoff, a fost „în mod clar mișcat” de acest portret.

Dar portretul în sine nu a fost dezvăluit public.

Artistul din spatele operei de artă comandate de Kremlin a oferit acum postului american de televiziune câteva detalii despre acest tablou.

Pictura dăruită președintelui american îl arată pe Trump ridicând pumnul pe scenă după tentativa eșuată de asasinat, de la mitingul său din Butler, Pennsylvania, din iulie 2024, și este opera lui Nikas Safronov, unul dintre cei mai renumiți artiști din Rusia, a confirmat Kremlinul pentru CNN.

„A fost important pentru mine să arăt sângele, cicatricea și curajul său în timpul atentatului la viața lui. El nu a cedat și nu s-a speriat, ci și-a ridicat brațul pentru a arăta că este una cu America și îi va aduce înapoi ceea ce merită”, a declarat artistul, pentru postul american de știri, la Moscova.

Safronov nu este străin de realizarea unor portrete ale liderilor mondiali, după ce a pictat zeci de figuri importante, inclusiv pe regretatul Papă Francisc, premierul Indiei, Narendra Modi, și liderul Kim Jong Un din Coreea de Nord.

Pentru portretul președintelui american, Safronov a spus că a fost „vizitat de niște oameni care mi-au spus că vor să îl pictez pe Trump așa cum îl văd eu”. Safronov nu a știut inițial cine au fost „vizitatorii” săi, a adăugat el, explicând că, în calitate de artist cunoscut, „există clienți care nu intră în detalii” – dar a recunoscut că a bănuit că a fost vorba de Kremlin.

„Când am început portretul, mi-am dat seama că acest lucru ar putea aduce țările noastre mai aproape și am decis să nu cer bani pentru că bănuiam pentru ce este acest tablou”, a spus artistul.

This is the portrait President Putin gave President Trump in March



The painting was drawn by Russian artist Nikas Safronov and handed over by Trump's special representative Witkoff. pic.twitter.com/bhIiOnXCgO