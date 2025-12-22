FOTO Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, iese din afacerea cu milionarii belgieni care viza sute de case lângă București

Omul de afaceri Nicolae Rațiu (77 de ani), cel mai mic dintre cei doi fii ai fostului politician Ion Rațiu, iese din afacerea imobiliară Riverside Residence, inițiată în urmă cu 10 ani alături de două familii de milionari din Belgia și care viza construcția a 2.000 de case lângă București, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

